Отмена застройки, «Речные ворота» и веломаршруты: как изменится территория вокруг Казанки

— Екатерина, давайте поговорим о Стратегии развития Казанки. Что уже сделано и какие преобразования планируются?

— Стратегия развития реки Казанки была одобрена Президентом Татарстана в 2020 году, ее реализация началась сразу же. В первую очередь были определены и согласованы границы парков у реки, соединенные непрерывным велопешеходным маршрутом. Парки Казанки сформируют крупнейшую в России экосистему речных парков в городской черте. Напомню, что это по размеру пять центральных парков Нью-Йорка без учета самой воды. Для создания такой значимой экосистемы и сохранения зеленых зон мэр Казани Ильсур Метшин принял важные решения по отмене застройки и пересмотру планируемых транспортных схем. Первым реализованным парком стратегии стал парк «Урам». Его открытая часть начала работать в прошлом году, в скором времени заработает круглогодичный павильон.

Решением Президента РТ к стратегии Казанки была присоединена территория экотуристического кластера «Зеркала Татарстана». Этот проект стал победителем федерального акселератора АСИ благодаря голосованию жителей, он набрал больше 18 тыс. голосов. Совместно с КФУ в ходе этого проекта сейчас разрабатываются экологические маршруты. Это природные тропы с образовательной навигацией и экскурсионными программами. Сейчас в проектировании находятся следующие пять парков и велопешеходный маршрут от Голубых озер до Волги. Важная составляющая стратегии — внимание к экологии. Основные задачи заключаются в повышении качества воды, сохранении существующего биоразнообразия, восстановлении и реабилитации загрязненных территорий. В этих процессах может участвовать каждый горожанин. Уже сейчас мы начали проводить субботники и экологические акции. Например, в апреле прошла акция по борьбе с борщевиком Сосновского #СтопБорщевик на территории Русско-Немецкой Швейцарии. В дальнейшем таких проектов будет больше.

— Сейчас на портале Госуслуг РТ татарстанцы участвуют в опросах по Стратегии развития Казанки. С какой целью они проводятся и насколько активно люди высказывают свои предложения?

— Опросы о приоритетах жителей при реализации Стратегии развития реки Казанки — часть большого голосования за объекты благоустройства в Татарстане на 2022 год. Голосование последнюю неделю проходит на портале Госуслуг РТ, принять в нем участие может любой зарегистрированный пользователь. Для этого проекта мы подготовили сразу несколько разных опросов. На старте предлагаем каждому участнику голосования назвать приоритеты стратегии в целом. Например, спрашиваем, что они хотели бы увидеть на набережных в первую очередь, в каких проектах реки хотели бы участвовать.

Во втором блоке голосования предлагаем выбрать территорию, о которой жителю было бы интересно пройти опрос. Мы собираем информацию для проектирования пяти парков у реки — «Манзары» (между Кремлевской и Кировской дамбами напротив Кремля), «Садов у Казанки» (от Кремлевской дамбы до «Миллениума» напротив Кремля), «Спортивного парка» (от «Миллениума» до «Ак Барс Арены»), «Савиновского парка» (от третьей Транспортной дамбы до ул. Гаврилова) и «Русско-Немецкой Швейцарии». Кроме того, в ходе этих опросов мы собираем обратную связь по уже созданному парку стратегии «Урам». Таким образом, у нас всего шесть опросов об отдельных парках.

Мы еще не знаем их результатов, будем анализировать ответы по окончании голосования. Однако уже известно, что свои приоритеты при реализации стратегии назвали больше 30 тысяч человек. Это существенно поможет нам в принятии решений по тем или иным вопросам. Кроме того, к нам приходят сообщения от жителей, которые после прохождения опросов решили отдельно предложить идеи о том, как пользоваться территориями будущих парков, например, зимой. Мы очень рады этому отклику и зовем всех интересующихся будущим территорий у реки на наш аккаунт в Instagram.

В масштабе стратегии развития реки Казанки соучастие жителей — непрерывный процесс. Мы вовлекали жителей в работу над написанием самой стратегии, продолжаем сотрудничать и сейчас во время проектирования конкретных парков. Для этого существуют разные форматы — от общественных обсуждений до фокус-групп, экспертных интервью. Голосование, которое сейчас проходит на портале Госуслуг Татарстана, — возможность для нас, архитекторов, за относительно короткий отрезок времени «сверить часы» сразу с большим количеством наших жителей, пользователей территории, уточнить их ключевые приоритеты.

— Какие пожелания и интересные задумки уже поступили от татарстанцев?

— На первом этапе для вовлечения людей была создана онлайн-платформа. Мы рады, что жители активно присылают свои идеи. Основные запросы были на сохранение зеленых зон. При этом природные, а не бетонные набережные были определены как приоритет. Кроме того, люди говорят о необходимости создания точек доступа к воде и возможностях отдыха у воды. Жители республики выступают за развитие активностей на воде. Это катание на лодках, каяках, сап-серфах и так далее. Горожане делятся историями из детства, когда на Казанке была активная жизнь, они хотят возродить такие традиции. Жители в целом заинтересовались изучением реки. Многие через проект начали открывать для себя историю реки и ее природную ценность. Экскурсии по Казанке пользуются большой популярностью.

Остальные запросы касаются отдельных парков. Для нас очень важно участие жителей. И здорово, что на этапе проектирования парка «Манзара» на связь вышла инициативная группа жителей Адмиралтейского района с просьбой включить в границы проектирования еще и территорию со стороны Волги. Мы были рады, что мэр Казани это решение одобрил и теперь между Казанкой и Волгой появится еще одна пешеходная связь.

— Людям будет интересно узнать, какие архитекторы трудятся над стратегией. Расскажите, пожалуйста, над какими проектами они работают сейчас и какие проекты в городе ими уже реализованы?

— Первый парк стратегии «Урам» спроектирован архитекторами «Легато», «Оркестра» и «Космос». Сейчас идет проектирование еще пяти парков. «Русско-Немецкой Швейцарией» и «Савиновским» занимаются архитекторы творческой группы при мэрии Казани под руководством заместителя главного архитектора Казани Дарьи Толовенковой. Она участвовала в проектировании Горкинско-Ометьевского леса, парка им. Горького, «Комсомольца», бульвара «Фестивальный», площади перед ДК «Юдино» и парка у ДК «Саид-Галиева».

Спортивный парк у «Ак Барс Арены» проектирует бюро «Архитектурный десант», которое также проектировало Горкинско-Ометьевский лес, набережную озера Кабан, пляж лесопарка «Лебяжье». В целом они реализовали более сотни парков по республике. Парк «Сады у Казанки», соединяющий «Ривьеру» и «Чашу», проектирует французский ландшафтный дизайнер Мишель Пена. Проект парка «Манзара» разрабатывают авторы Стратегии Казанки — предствители бюро «Оркестра».

— Вокруг Казанки планируется создание 12 парков. В чем цель проекта, к какому сроку он будет реализован?

— Срок реализации стратегии составляет десять лет. Основная цель проекта заключается в сохранении природной экосистемы реки и, как результат, в улучшении здоровья горожан, а также в популяризации новых форматов досуга в гармонии с природой. В числе важных задач проекта развитие экологического туризма в Казани для горожан и гостей города, поддержка проектов зеленой экологии и партнерств между казанскими учеными и стартапами. Вместе они смогут разработать технологические решения для будущего чистого города и чистой реки. Для поддержки этого направления уже этой осенью планируется проведение Фестиваля зеленых технологий.

— До какого срока жители Казани могут высказать свое мнение о развитии прибрежных зон реки Казанки в части создания пяти парков?

— Голосование за создание парков «Сады у Казанки», «Манзара», «Русско-Немецкая Швейцария», «Спортивный» и «Савиновский» на портале Госуслуг РТ продлится до 30 мая. Кроме онлайн-форматов мы приглашаем жителей присоединиться к программе событий Казанки и там также предлагать свои идеи и делиться мнением. О программе мы рассказываем в социальных сетях проекта.

— Согласованы ли проекты парков с экологами и историками? Как они оценивают эти задумки, не навредит ли их создание экосистемам? Насколько вырастет антропогенная нагрузка на прибрежные территории?

— Экологи и историки — активные участники проекта. Мы взаимодействуем с ними и по большим решениям для всей реки, и по каждому отдельному парку. С историками проводили исследования по каждому из парков. Истории разных участков реки появятся на сайте kazanka.tatar, также в некоторых парках будут реализованы специальные проекты, рассказывающие об идентичности места. Например, на набережной от НКЦ до моста «Миллениум» появится инсталляция «Речные ворота» с документальным аудиоспектаклем о реке и городе, а в парке «Манзара» разместится графическая новелла об исторических панорамах Кремля.

С экологами в рамках стратегии мы верифицируем каждый шаг, так как сохранение экосистемы — важнейшая задача проекта. На первом этапе нам важно совместно поменять поведенческие традиции: меньше мусора, запрет на парковки у реки и костры вне специальных зон. В ходе проектирования совместно мы прорабатываем вопросы экореабилитации, гидрологии и климатических изменений, а также биоразнообразия парков.

— Весной прошли общественные слушания по ТРК «Зеркала Татарстана», на которых люди выступили против планируемых преобразований вокруг Голубых озер. Будет ли учтено мнение выступавших, планируется ли корректировка проекта?

— Да, мнения будут учтены. Сейчас вместе со специалистами КФУ мы прорабатываем экологические маршруты, которые позволят снизить антропогенную нагрузку на озера и «увести» посетителей на другие интересные природные территории. Совместно с департаментом и Министерством транспорта обсуждаем решения для размещения парковок под трассой М7, создание веломаршрута от Голубых озер до Волги и изменения транспортных схем, чтобы снизить транспортную нагрузку. Мы будем информировать обо всех новостях проекта.

— Давайте подведем итоги: как изменится наш город благодаря Стратегии развития Казанки в обозримом будущем? Как эти преобразования повлияют на экологию и среду обитания людей?

— Благодаря реализации стратегии город станет более чистым и экологичным. Мы посчитали эффект на здоровье и рады поделиться, что реализация стратегии приведет к снижению ежегодного уровня смертности на 13,4%, а также снизит респираторные и сердечно-сосудистые заболевания на 30 и 40 процентов. Мы также надеемся, что стратегия приведет к развитию зеленых стартапов и экотуризма. А это новые развивающиеся секторы экономики, которые создадут рабочие места. И, конечно, у жителей появится больше зеленых зон для отдыха, образования и участия в культурных программах.