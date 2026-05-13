Веломарафон, «Мама-предприниматель» и форум «АЛГАритм»: в Татарстане отметят День предпринимательства

В Татарстане ко Дню российского предпринимательства подготовили масштабную программу мероприятий для бизнеса, школьников, женщин-предпринимателей и представителей креативных индустрий. О предстоящих событиях на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала первый заместитель министра экономики Татарстана – директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова.

По ее словам, мероприятия охватят сразу несколько направлений – образование, спорт, экспорт, поддержку малого бизнеса и развитие предпринимательских инициатив.

Одним из первых событий стал веломарафон предпринимателей Казань – Москва протяженностью тысяча километров. Он проходит с 11 по 21 мая. Участники уже отправились в путь.

Как отметила Наталья Кондратова, главная цель проекта – показать активную жизненную позицию предпринимателей, их вовлеченность в развитие спорта и внутреннего туризма, а также создать площадку для обмена опытом между представителями бизнеса.

С 18 по 22 мая в республике пройдет региональный этап конкурса «Мама-предприниматель». Проект направлен на поддержку женщин, которые воспитывают детей и хотят открыть собственное дело или развивают уже существующий бизнес.

В рамках программы участницы изучат основы предпринимательства, смогут доработать свои проекты, получить консультации экспертов и действующих бизнесменов. Завершится этап защитой проектов, а победительница получит грант в размере 150 тыс. рублей.

20 мая состоится финал слета школьных бизнес-компаний. Проект реализуется в Татарстане уже несколько лет и за это время объединил более 45 тыс. школьников, в том числе свыше 21 тыс. ребят из малых городов и сел республики.

В этот же день пройдет конференция по вопросам маркировки продукции в системе «Честный знак». Ее организуют центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Татарстана и Управление Роспотребнадзора по республике.

Темой встречи станет переход бизнеса на обязательную маркировку продукции и изменения, связанные с отменой штрафов за реализацию немаркированной продукции с сентября 2026 года. Предпринимателям расскажут, как избежать нарушений и правильно выстроить работу с системой.

Наталья Кондратова напомнила, что с февраля 2026 года в Татарстане на базе центра «Мой бизнес» работает Центр поддержки маркировки «Честный знак», где предприниматели могут бесплатно получить консультации.

25 мая пройдет финал республиканского конкурса «Лучший общественно координирующий совет предпринимателей муниципальных образований Республики Татарстан».

Основные мероприятия состоятся 26 мая – в День российского предпринимательства. В этот день запланирована традиционная встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с представителями бизнеса. На встрече обсудят актуальные вопросы развития малого и среднего предпринимательства.

Также в этот день пройдет экономический форум «АЛГАритм», который станет образовательной и дискуссионной площадкой для предпринимателей креативных индустрий.

Кроме того, в конце мая в Национальном музее Татарстана откроется выставка «Вехи истории предпринимательского дела Казанской губернии», посвященная истории развития бизнеса в регионе.

Завершит цикл мероприятий региональный этап федерального конкурса «Экспортер года» для экспортно ориентированных компаний. Он пройдет 5 июня.

«Мероприятий запланировано много, все они разной направленности, охватывают разные сферы и отрасли предпринимательства. Уверены, что их проведение будет способствовать диалогу бизнеса и государства, рождению новых решений и повышению эффективности совместной работы», – отметила Наталья Кондратова.

Она также призвала предпринимателей республики активно участвовать в мероприятиях и следить за итогами встреч.