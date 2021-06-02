Велогонщик Ильнур Закарин примет участие в двух стартах на Олимпиаде в Токио

Татартанский велогонщик Ильнур Закарин рассказал о том, что выступит в двух стартах шоссейных велогонок на Олимпийских играх в Токио.

«Нас три человека в команде. Помимо меня, это Павел Сиваков и Александр Власов. Я приму участие в обоих стартах – в индивидуальной гонке и групповой», – заявил Закарин в комментарии корреспонденту ИА «Татар-информ».

По словам Закарина, до Олимпиады в Токио он выступит еще в трех соревнованиях, в том числе в чемпионате России по велоспорту на шоссе, который пройдет с 17 по 20 июня в Пензе.

В Токио Закарин прилетит 22 июля, а 24 июля там пройдет групповая велогонка. Индивидуальная гонка состоится 28 июля. В ней примут участие 40 сильнейших велогонщиков из 30 стран мира, а татарстанский спортсмен станет единственным российским участником.