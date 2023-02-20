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Велисвет, Сальсабиль, Арья: жители Нижнекамска придумали малышам необычные имена
Матвей и Ева — так в Нижнекамске родители чаще всего называли своих детей в 2022 году, самыми же редкими именами стали Велисвет и Сальсабиль. Рейтинг имен новорожденных на деловом понедельнике представила начальник Управления ЗАГС по Нижнекамскому району Гузялия Сагитова,.
«Так, по итогам 2022 года самыми популярными именами среди мальчиков стали Матвей и Амир, среди девочек — Ева и Эмилия. Самыми оригинальными имена для новорожденных нижнекамцев стали Велисвет, Маркус, Зейд, Янник — среди мальчиков и Сальсабиль, Эдда, Арья, Гертруда, Элиф — среди девочек», — отметила докладчица.
Также родители называли своих детей двойными именами — Анна-Селин, Аиша-Деви, Зехра-Ирем и Омэр-Али.
Всего в прошлом году в Нижнекамске родилось 2 538 малышей, из них 51% – это мальчики, 49% – девочки.
В 19 нижнекамских семьях родились близнецы, в одной – тройня. Две семьи решились на рождение 8-го ребенка, в шести родились седьмые дети, в 10 — шестые. Самой молодой маме исполнилось 15 лет, самой взрослой — 47 лет. Папам соответственно 18 лет и 62 года.
Мамами первенцев чаще всего становились 26-летние женщины, второго ребенка чаще рожали женщины в возрасте 30 лет, третьего — в 34 года, четвертого и более — в 35 лет. 382 ребенка родилось вне брака, из них отцовство установлено в отношении 224 детей.
Слайды: пресс-служба Нижнекамского района РТ.
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