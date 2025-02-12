news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
На главную ТИ-Спорт 12 февраля 2025 19:32

Велимир Перасович высказался о предстоящем матче с «Зенитом»

Велимир Перасович высказался о предстоящем матче с «Зенитом»
Фото: unics.ru

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился комментариями о грядущем матче с «Зенитом» в рамках Единой лиги ВТБ.

Как сказал Перасович, играть против петербургской команды всегда трудно. Тренер добавил, что недавно «Зенит» усилился Алексеем Шведом и Окаро Уайтом и имеет очень хороший состав.

«Знаем, насколько талантлива эта команда. В «Зените» много мастеров, способных создать серьезные проблемы сопернику.

Мы работаем над возвращением в строй наших травмированных баскетболистов. До последней секунды не будет ясно, кто сможет выйти на площадку в Санкт-Петербурге. В целом рассчитываем на тот же состав, что был в матче с «Автодором»», – передает слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Напомним, УНИКС сыграет с «Зенитом» завтра, 13 февраля, в 20:00 по мск.

#уникс #БК Зенит #единая лига втб #спорт #баскетбол
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В МВД россиянам рассказали, как защитить телефон от взлома

В МВД россиянам рассказали, как защитить телефон от взлома

11 февраля 2025
Ставка на экспорт: как районы нарастили выручку на ресурсах Геллера до 230 млрд рублей

Ставка на экспорт: как районы нарастили выручку на ресурсах Геллера до 230 млрд рублей

11 февраля 2025