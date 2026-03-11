Велимир Перасович рассказал, планирует ли УНИКС усилиться перед плей-офф

Фото: unics.ru

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович по окончании встречи с МБА-МАИ (89:56) рассказал, планирует ли клуб трансферы на вход перед началом плей-офф.

«Да, мы планируем подписать еще игрока. Сейчас у нас пять легионеров, по лимиту мы можем добавить еще одного. Клуб ищет усиление, но на рынке мало свободных агентов, так что еще нужно поработать», – цитирует Перасовича пресс-служба казанцев.

На данный момент УНИКС идет вторым в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.