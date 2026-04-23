news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 23 апреля 2026 10:17

Велимир Перасович оценил разгромную победу УНИКСа над «Пари НН»

Читайте нас в
Телеграм
Фото: unics.ru

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу казанской команды в заключительном матче регулярного чемпионата над «Пари НН» (101:64).

«Мы провели последний матч перед плей-офф. Нашей целью было избежать новых травм. Думаю, команда показала серьезную игру, хорошо поработала и доминировала на протяжении всей встречи. Кроме того, одна из главных задач заключалась в том, чтобы предоставить всем игровое время.

В четвертьфинале УНИКС встретится с МБА-МАИ – это серьезный соперник, который провел регулярный чемпионат на высоком уровне. Москвичи дважды были близки к победам над ЦСКА, оба раза уступив только в овертаймах, а также четыре раза за сезон обыграли «Уралмаш». Нам нужно действовать с высокой концентрацией и приложить максимум усилий для победы.

Михаил Кулагин не принимал участия в матче с «Нижним», потому что он прибыл в расположение клуба только сегодня. По этой причине защитника не было в заявке на игру. В целом он здоров. Если в ближайшие несколько дней ничего не произойдет, то мы рассчитываем включить Кулагина в состав», – сказал Перасович на пресс-конференции.

УНИКС завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице. В четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ казанцы встретятся с «МБА-МАИ».

#БК Уникс
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров