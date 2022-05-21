Велимир Перасович о втором матче с «Локо»: Нам следует быть жестче

Главный тренер казанского УНИКС Велимир Перасович поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от сегодняшнего домашнего матча с краснодарским «Локомотивом-Кубанью» в серии за третье место. Перасович призвал подопечных играть жестче.

«Впереди очередной важный поединок. «Локомотив» всегда демонстрирует высокий уровень энергии, к тому же в прошедшей встрече соперник превзошел нас по количеству подборов. Если мы хотим выиграть в предстоящем матче, нам следует быть жестче. Приглашаю казанских болельщиков поддержать нас на трибунах "Баскет-холла"!»



Марко Списсу, итальянский защитник УНИКС уверен, что хозяева сделают счет в серии до трех побед 2-0 в сою пользу.

«Надеюсь, в субботу нам удастся добыть вторую победу в серии. Мы не планируем откладывать дело в долгий ящик и приложим максимум усилий для завершения серии в трех матчах!» – заявил баскетболист.