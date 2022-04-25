Велимир Перасович о победе над «Автодором» Мы начали встречу с высокой концентрацией

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал клубной пресс-службе вторую победы в 1\4 финала Единой лиги ВТБ над саратовским «Арсеналом» (97:59), отметив высокую концентрацию своей команды.

«Поздравляю своих игроков с выигрышем, потому что победы всегда важны в плей-офф. Мы начали встречу с высокой концентрацией, с уважением отнеслись к сопернику и полагаю, что провели хорошую игру. Знали о тех проблемах, с которыми столкнулся «Автодор».

Тренер надеется завершить серию до трех побед в Саратове.

«У них очень серьезная команда, которая ответственно готовится к матчам. Но мы дважды оказались сильнее на своей площадке и повели в серии со счетом 2:0. Надеюсь, нам удастся завершить серию в Саратове, что является нашей целью».

Георгий Жбанов, защитник УНИКСа назвал победу «отличной» и «командной».

«В первую очередь поздравляю одноклубников с отличной командной победой! Рад, что сегодня получил много игровых минут, поскольку мне очень хотелось поиграть в плей-офф, а первую встречу я пропустил из-за небольшой травмы. Набрал не так много очков, но старался принести команде максимальную пользу».