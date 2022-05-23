Перасович о третьем матче с «Локомотивом»: Нам вновь предстоит непростой поединок

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от третьего матча серии плей-офф за третье место Единой лиги ВТБ в Краснодаре с «Локомотивом-Кубанью».

Специалист убежден, что УНИКСу после домашнего поражения нужно многое изменить в своей игре. «Во втором матче мы выступили очень плохо. Знаем, что нужно многое изменить в своей игре, если хотим быть конкурентоспособными. „Локомотив“ — быстрая, атакующая команда с большим запасом энергии. Нам вновь предстоит непростой поединок, но мы будем готовы», — заверил он.

В свою очередь защитник УНИКСа Георгий Жбанов заявил, что команда проделала работу над ошибками. «Во вторник нам предстоит третий матч серии за бронзовые медали Лиги ВТБ. После предыдущего поражения мы провели работу над ошибками и готовы дать бой сопернику на выезде. Едем в Краснодар только за победами», — подчеркнул игрок.