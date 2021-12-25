Велимир Перасович о матче с «Зенитом»: Это одна из самых солидных и крепких команд

«Зенит» — одна из самых крепких и солидных команд Европы, поделился мнением перед предстоящей игрой в Санкт-Петербурге главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович. По его словам, чтобы победить такую команду, его подопечным понадобится максимальная концентрация и уверенная игра в защите.

«„Зенит“ — одна из самых солидных и крепких команд Европы. В их составе высококлассные и опытные баскетболисты на каждой позиции, к тому же, они отличные снайперы. Отношусь с большим уважением и к тренерскому штабу питерцев», — заявил специалист.

Он напомнил, что в матче в Барселоне УНИКС подвела потеря концентрации в заключительной двадцатиминутке. «В целом считаю, что ключом к победе в этой встрече будет то, как мы будем играть в защите», — добавил Перасович.