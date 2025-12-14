Велимир Перасович о матче с «Уралмашем»: «Я рад победе над очень сильным соперником»

Фото: unics.ru

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович по окончании победного матча с «Уралмашем» на турнире Winline Basket Cup прокомментировал итоги встречи (97:75).

«Я рад нашей победе над очень сильным соперником. На протяжении 30 минут мы показывали хорошую защиту. Но впоследней четверти наша игра в обороне ослабла, и мы немного сдали. Однако разница в счете к тому моменту была уже большой, поэтому могу сказать, что в целом мы сыграли хорошо, с высокой концентрацией, и заслужили победу.Прокомментировать игру Алексея Шведа? Он – важный для нас игрок. Считаю, Алексей провел хороший матч. Впрочем, как и многие другие баскетболисты. Посмотрите на статистику Маркуса Бингэма. Дишон Пьер тоже был великолепен. В защите прекрасно сыграли Михаил Беленицкий и Андрей Лопатин. Так что Швед – не единственный, кто качественно выступил сегодня. Я понимаю интерес к нему, но мы – команда.УНИКС снова был близок к сотне набранных очков? Знаете, я никогда не слежу за счетом игры, а смотрю на то, сколько мы пропускаем. Вижу, что в последней четверти нам забили 28 очков – вот над чем нам надо работать. Мы плохо провели финальную десятиминутку», – цитирует Перасовича клубная пресс-служба.

После двух матчей на турнире УНИКС располагается на второй строчке в группе Б.