Велимир Перасович назвал причины поражения от ЦСКА

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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович после гостевой игры ЦСКА (97:86) рассказал об основных причинах второго поражения подряд. Он отметил, что его команда плохо отработала в игре под щитом.

«С самого начала соперник играл лучше нас. Как сказал Андрей Лопатин, нашей проблемой был подбор. Когда ты проигрываешь 21 подбор на своем щите, очень сложно победить. ЦСКА в этом компоненте показал желание, физическую силу и намерение идти на отскок. Это особенно было видно в самом начале матча, когда мы играли хорошо в защите, но после промахов соперники забирали подбор в нападении, и как правило забивали», - рассуждал Велимир Перасович.

Также хорватский специалист отметил, что даже когда казанцы выправляли игру, тут же сами допускали ошибки, что приводило к штрафным.

«Кроме того, мы много ошибок допустили,когда много фолили далеко от кольца, что приводило к штрафным броскам. Так происходило постоянно, когда мы приближались до 5 очков, но допускали ошибки, после чего соперник возвращался в игру. В таких условиях, конечно, невозможно думать о победе», - продолжал на послематчевой пресс-конференции Перасович.

Напомним, это уже второе поражение УНИКСа подряд. Ранее казанцы уступили питерскому «Зениту». На данный момент казанская команда занимает третье место в таблице Единой лиги ВТБ.