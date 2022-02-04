Велимир Перасович — главный тренер сборной «Звезд мира» на Матче всех звезд Лиги ВТБ

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович станет главным тренером «Звезд мира» на Матче всех звезд — 2022 Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Главный тренер казанского коллектива назовет стартовую пятерку своей команды 14 февраля. Стоит отметить, что в Матче всех звезд также примут участие баскетболисты казанского УНИКСа Джон Браун III, Марио Хезонья, Айзея Кэнаан и Андрей Воронцевич.

Наставник УНИКСа прокомментировал выбор лиги и заявил, что для него и баскетболистов является большой честью представлять казанский клуб в Матче всех звезд — 2022. «Я думаю, что быть тренером такой сборной — это большая честь и привилегия для любого тренера. Для меня и моих игроков это настоящая награда — представлять казанский УНИКС на Матче всех звезд!» — подчеркнул Перасович.

Кроме того, Андрей Воронцевич примет участие в конкурсе трехочковых. Конкуренцию ему составит хорват Марио Хезонья, который также также посоревнуется и в слэм-данк контесте.

Матч всех звезд — 2022 пройдет 20 февраля в Москве на «ВТБ Арене».