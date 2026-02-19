Велимир Перасович: «Если Швед будет голоден до побед, может играть еще много лет»

Фото: unics.ru

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович в беседе с «Чемпионатом» предположил, сколько еще сезонов на профессиональном уровне сможет отыграть разыгрывающий Алексей Швед.

«Это зависит от него. Если он будет голоден до побед, будет готов к сложным тренировкам, может играть ещё много лет», – сказал Перасович.

В настоящий момент Алексею Шведу 37 лет. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ защитник принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 9,4 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 6,7 передачи.