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Культура 20 июня 2025 15:35

«Великолепный зэк»: турецкого актера Гювена приговорили к заключению за насилие

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«Великолепный зэк»: турецкого актера Гювена приговорили к заключению за насилие
Фото: стоп-кадр из сериала «Великолепный век»

Турецкий актер Озан Гювен, известный российскому зрителю благодаря роли Рустема-паши в сериале «Великолепный век», получил тюремный срок за избиение экс-возлюбленной. Об этом сообщает издание Haber Gazetesi.

Суд признал его виновным в нападении на Дениз Булутсуз и приговорил его к двум годам и трем месяцам лишения свободы.

Сам актер отверг все обвинения и заявлял, что конфликт инициировала Булутсуз. Также он обвинил ее в агрессии и клевете.

Озан Гювен, помимо «Великолепного века», также снимался в фильмах «Балалайка», «Асли и Керем» и других.

Напомним, в мае в Турции к тюремному сроку приговорили другую звезду «Великолепного века» – Халита Эргенча, сыгравшего султана Сулеймана, – по обвинению в даче ложных показаний.

#Турция #актеры
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