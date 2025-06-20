«Великолепный зэк»: турецкого актера Гювена приговорили к заключению за насилие

Фото: стоп-кадр из сериала «Великолепный век»

Турецкий актер Озан Гювен, известный российскому зрителю благодаря роли Рустема-паши в сериале «Великолепный век», получил тюремный срок за избиение экс-возлюбленной. Об этом сообщает издание Haber Gazetesi.

Суд признал его виновным в нападении на Дениз Булутсуз и приговорил его к двум годам и трем месяцам лишения свободы.

Сам актер отверг все обвинения и заявлял, что конфликт инициировала Булутсуз. Также он обвинил ее в агрессии и клевете.

Озан Гювен, помимо «Великолепного века», также снимался в фильмах «Балалайка», «Асли и Керем» и других.

Напомним, в мае в Турции к тюремному сроку приговорили другую звезду «Великолепного века» – Халита Эргенча, сыгравшего султана Сулеймана, – по обвинению в даче ложных показаний.