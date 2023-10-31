Великолепный век Турции: как в Казани отметили 100-летие Республики

Приглашенных приветствовал Генеральный консул Турции в Казани Угур Йылмаз. Это был его первый выход в свет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Турция и Россия поддерживают давние исторические связи»

Торжественная церемония празднования столетнего юбилея Турции в Казанском Tasigo Kazan Palace собрала множество почетных гостей, среди которых были первые лица республики, главы министерств и ведомств, депутаты и консулы других стран.

Гостей встречала выставка современных достижений Турции в разных отраслях экономики. Фоном играли национальные песни. Приглашенных приветствовал Генеральный консул Турции в Казани Угур Йылмаз. Это был его первый выход в свет – дипломат вступил в должность только в начале октября этого года.

«Сегодня Турция и Россия, имеющие давние исторические связи – это две соседствующие страны, поддерживающие дружеские отношения. Мы считаем, что в ближайшем будущем количество гуманитарных контактов и визитов представителей бизнес кругов, будет увеличиваться», – отметил консул.

За прошедшее столетие Турция добилась значительных успехов в разных областях, включая инфраструктуру, образование, здравоохранение, правосудие и технологии, а также вошла в число экономически развитых стран. Эти достижения стали результатом борьбы и преодоленных трудностей перед лицом больших испытаний, подчеркнул он.

Главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов подарил на встрече Генконсулу фрагмент газеты «Казан мөхбире», издававшейся в Казани в начале ХХ века. Ее главным редактором был Юсуф Акчура, позже ставший одним из основателей новой Турции.

Генконсулу подарили фрагмент газеты «Казан мөхбире», издававшейся в Казани в начале ХХ века Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстан очень дорожит добрососедскими отношениями с Турцией»

Почетным гостем правздника стал Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Мы очень дорожим тем, что между Татарстаном и Турцией в последние десятилетия установились очень тесные, добрососедские, братские, дружеские отношения. Я, как председатель Ассамблеи народов нашей республики, хочу сказать, что турецкая община в Татарстане широка: это и работники предприятий, и студенты. Товарооборот между республиками растет. Он уже исчисляется миллионами долларов. Здесь и нефтяники, и крупные промышленные производства, поставка продукции сельского хозяйства и многое другое. Мы намерены развивать наше сотрудничество», – отметил Мухаметшин.

Он подчеркнул, что между муниципалитетами Турции и Татарстана заключено 19 соглашений о сотрудничестве. При этом он заявил и о важности южной республики как туристического направления.

Почетным гостем правздника стал Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Товарооборот между Турцией и Татарстаном кратно растет»

Об укреплении экономических связей между республиками в беседе с «Татар-информом» рассказал замминистра промышленности и торговли РТ Герман Лернер.

«Турция – это один из главных наших партнёров. Уже за первые шесть месяцев товарооборот достиг результатов прошлого года, мы ожидаем очень солидный прирост», – отметил собеседник.

Сотрудничество ведется в части нефтехимии, поставок автомобилей и многого другого. Более того, на территории Татарстана работают несколько крупных турецких производств.

«Есть ряд общих проектов Татарстана и Турции, которые сейчас обсуждаются на самом высоком уровне, но пока о них рано говорить», – поделился замминистра.

Талия Миннулина подчеркнула, что Турция для Татарстана – это главный инвестор Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Турция – инвестор номер один для Татарстана»

В продолжение темы экономического сотрудничества республик глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Миннулина подчеркнула, что Турция для Татарстана – это главный инвестор.

«Для нас Турецкая Республика – номер один среди всех иностранных инвесторов. Даже в такое непростое время мы не только сохраняем дружеские отношения, но и продолжаем реализовывать большое количество бизнес-проектов», – сказала собеседница.

Она подчеркнула, что с уходом с российского рынка многих иностранных компаний, перед турецкими бизнесменами открылись новые возможности для реализации проектов в Татарстане. Они начали занимать освободившиеся направления.

«Речь идёт о таких направлениях, как текстиль, автомобили, станкостроение, металлообработке и многих других», – пояснила глава АИР РТ.

В этом году Турция стала еще и перспективным рынком для въездного туризма, особенно для Татарстана, считает Сергей Иванов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Турция – перспективный рынок для въездного туризма в Татарстане»

Помимо того, что Турция уже давно стала одним из популярнейших мест отдыха для россиян, в этом году она стала еще и перспективным рынком для въездного туризма, особенно для Татарстана, считает Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Турция рассматривается Татарстаном как один из перспективных рынков для внутреннего туризма. С введением электронной визы с 1 августа, количество турецких туристов будет увеличиваться. Мы рядом расположены, между странами летают много авиарейсов, и безусловно, культурная общность. У нас созданы все условия, развита культура халяль, есть достопримечательности, посвященные исламу», – пояснил собеседник.

Он подчеркнул, что Турция – самое популярное летнее иностранное направление для туристов из Татарстана, в частности, особо востребован Стамбул.

Татарстан широко сотрудничает с Турцией и в культурном плане Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Турецкие спектакли будут представлены на фестивале тюркских театров «Науруз» в Казани

Татарстан широко сотрудничает с Турцией и в культурном плане. Регулярно проводятся выставки художников из южной страны, а в следующем году ожидается приезд турецких театров в Казань, сообщил «Татар-информу» замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«В июне в Казани пройдет фестиваль тюркских театров «Науруз». Есть планы участия турецких театров на этой площадке. Также хочется отметить, что казанский фестиваль мусульманского кино практически ежегодно проходит с участием турецких фильмов», – рассказал собеседник.

Он добавил, что главный режиссер театра имени Камала Фарид Бикчентаев поставил с турецкой труппой спектакль «Убийство Гонзара», который сейчас гастролирует по всей Турции.

О сходствах Татарстана и Турции рассказал муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстан и Турция очень похожи взглядами на вопросы религии»

О сходствах Татарстана и Турции рассказал муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.

«С точки зрения религии мы очень похожи, так как мы используем одни книги, программу религиозного образования. Также схожи языки, взгляды на религиозные вопросы», – подчеркнул собеседник.

Он добавил, что в Татарстане уже появился пул специалистов, занимающихся правовыми вопросами в религии, которые прошли обучение в разных странах, в том числе Турции.