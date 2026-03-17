«Великолепный фейк»: Милонов призвал россиян не смотреть турецкие сериалы
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал россиян не смотреть турецкие сериалы, которые, по его мнению, показывают картинку, которая не соответствует действительности.
«Помимо того, что мы говорим о низкосортной, низкопробной игре очень слабых актеров, которые у нас даже на третьесортном канале не появятся в сериале, мы говорим о фальсификации не только действующей жизни, но и истории в целом. Главные сериалы, с которыми они заходили, это фейковые сериалы», – сказал Милонов в эфире «УРАЛLIVE».
Также депутат предостерег российских женщин от веры в то, что замужество с турком окажется сказкой, как в турецких сериалах.
«К сожалению, вам в этом сериале нигде не скажут, что, если вы вышли замуж за турка, вы не будете жить по своим правилам, вы узнаете, что это за жизнь будет – она резко отличается от того образа, который рекламно презентует Турция. Вы будете наемницей в его доме. А уж в случае бракоразводного процесса, и об этом вам никто не скажет, ребенок всегда останется с турком-отцом, его никогда вам не отдадут», – добавил Милонов.