«Великолепная семерка» Татарстана: выпускники, сдавшие ЕГЭ по татарскому языку

Ближе к срокам сдачи ЕГЭ «Татар-информ» поинтересовался, сколько учеников в этом году изъявили желание пройти испытание по татарскому языку. Изначально речь шла о восьми школьниках, но позже оказалось, что выпускница в Нурлатском районе изменила свое решение, и была озвучена окончательная цифра – семь человек. Это немногим больше, чем следует из данных, приведенных министром образования и науки РТ Ильсуром Хадиуллиным, который сообщил, что ЕГЭ по татарскому будут сдавать четыре выпускника. Корреспондент «Татар-информа» связалась с каждым из семи выпускников, убедившись в правильности имеющейся у редакции цифры. Она также проверила, не запланированы ли экзамены по татарскому на 1 июля – дополнительный день сдачи ЕГЭ, но информации о желающих сдать экзамен в этот день у редакции нет.

Итак, «Татар-информ» представляет семерых учащихся, выбравших для ЕГЭ татарский язык, и рассказывает, почему они приняли такое решение и какие надежды возлагают на будущее родного языка.

Говоря о выборе этих ребят и девчат, необходимо отметить, что результаты ЕГЭ по татарскому языку никак не влияют на их поступление в вузы. Эти баллы могут учитываться при поступлении по направлению татарского языка в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ, но и там они необязательны. Те, кто не сдал ЕГЭ, могут пройти вступительные испытания в самом институте.

«Чтобы написать ЕГЭ на 100 баллов, надо знать структуру экзамена»

Выпускник казанской полилингвальной школы «Адымнар», победитель Международной олимпиады по татарскому языку и литературе 2023 года Ихтияр Киямов стал также и единственным в республике 11-классником, сдавшим ЕГЭ по татарской литературе.

«Все прошло хорошо. Татарский язык сдал на 84 балла. Все было организовано на самом высоком уровне. Мне кажется, особенность ЕГЭ в том, что для получения 90-100 баллов тебе необходимо знать не только предмет, но и саму структуру экзамена – по каким критериям будет оцениваться работа. Особенно это касается сочинения.

Возможность ознакомиться со структурой оценки была, но я, видимо, не обратил на это должного внимания. Результатами доволен. Хочется узнать результаты других выпускников», – поделился с нами Ихтияр, добавив, что баллы по литературе ему еще не сообщили.

Ихтияр Киямов планирует поступить в КФУ на татарскую филологию.

«Всё зависит от нас самих. Мы, татары, должны стараться сохранить и развивать родной язык»

Ралина Хабирова, учащаяся Исенбаевской средней школы Агрызского района:

«Сдавала одна в большой пустой аудитории и под присмотром пяти организаторов. После проверок зашла в аудиторию, села. Мне дали задания. Задания были в таком же ключе, как при экзамене по русскому языку. В то же время хватало и отличий. Если по русскому требовался всего один аргумент, то по татарской литературе – два. Количество заданий тоже больше. 38 тестов и 39-е задание – сочинение. Экзамен по русскому языку стандартный для всех школ, а по татарскому – разной степени сложности, в зависимости от школы: татарская школа, татарская группа или же татарский язык в русской группе. Я окончила татарскую школу, поэтому задания были довольно сложные. Результаты еще не пришли. По русскому уже есть.

Что касается подготовки, то это часть систематической работы, которая велась в течение многих лет, плюс ее заключительный этап. С младших классов я участвую в олимпиадах по татарскому языку и литературе. Заранее ознакомилась с примерами заданий ЕГЭ, опубликованными на сайте Министерства образования. По моим представлениям, я сдала хорошо. Планирую поступить в Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ.

Моя учительница по татарскому – Гульназ Хузина. Я с ней с пятого класса. Считаю ее очень компетентной, умеющей правильно направлять своих учеников.

Говорят, что 40 процентам языков в мире грозит исчезновение, что каждые две недели на планете умирает один язык. Я хочу, чтобы нашему языку не угрожала такая опасность. Всё зависит от нас самих: мы, татары, должны стараться, чтобы наш язык сохранился и развивался. Для этого надо, чтобы ребенок с малых лет воспитывался в татарской среде, в школе обучался на татарском языке, необходимо формирование национального самосознания. А если взять более масштабно, то со стороны государства должны предприниматься различные меры по сохранению, развитию татарского языка, расширению сферы его применения, объединению татар во всем мире.

Безусловно, когда по всей республике всего семь человек сдают экзамен по татарскому языку, это очень мало. Особенно стремительно ряды желающих сдать ЕГЭ по татарскому редеют в последние годы. Свою роль сыграла и пандемия, когда ЕГЭ был отменен. Думаю, на это повлияло и сокращение количества часов татарского языка в школах. Как ни странно, некоторые выпускники даже не знают, что можно сдавать ЕГЭ по татарскому языку. Есть и такие, кто считает татарский бесполезным и не верит, что он как-то пригодится в будущей жизни.

В то же время есть возможность сдавать вместо ЕГЭ внутренние экзамены в вузах, чем пользуются выпускники, приезжающие в Казань учиться из других регионов».

«Кто уважает татарский язык, тот его не бросит и научит своих детей его любить»

Сразу две ученицы средней школы села Кульбаево-Мараса в Нурлатском районе сдали ЕГЭ по татарскому языку – Рузина Сабирова и Альфина Хисамова. Татарский язык и литературу в этой школе преподает Рамзия Галиуллина.

Альфина Хисамова в беседе с корреспондентом «Татар-информа» призналась, что изначально школьницы выбрали татарский язык из патриотических чувств. Но потом решили, что с этими баллами будут поступать на отделение журналистики в КФУ.

«Экзамен сдала на 70 баллов. В большой аудитории сидели вдвоем. Задания нам показались немного сложными. В школе мы каждый год участвовали в муниципальных, республиканских и международных олимпиадах по татарскому языку. Эти знания, полученные на уроках и при подготовке к олимпиадам, помогли на экзамене.

В классе нас три ученика. Все трое решили сдать экзамен по татарскому языку (позже выяснилось, что одна из девушек передумала. – Авт.). Мы с Рузиной хотим поступать в Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ, а третья из нас хочет стать врачом. По сравнению с русским татарский язык сдавать было легче, потому что это наш родной язык», – говорит Альфина.

Рузина Сабирова сдала экзамен на 74 балла.

«Было несложно. Я участвовала в международных олимпиадах по татарскому языку, поэтому у меня довольно хорошая база. Планировала поступить на татарскую журналистику в КФУ, но недавно стало известно, что это направление закрыли. Поэтому придется выбирать другое место.

Татарский язык, на мой взгляд, сейчас используется очень редко. Молодые родители не говорят со своим ребенком на родном языке. Татарский больше используется в деревнях. А в городе, даже если человек хочет общаться на татарском, все равно придется говорить на русском. Но когда человек уважает татарский язык, он, несмотря ни на что, не бросает его и своих детей научит его любить и уважать», – говорит выпускница.

«Были отличные уроки татарского языка – до мурашек по коже»

Ученик лицея-интерната №1 Альметьевска Данияр Шайхутдинов:

«Экзамен по татарскому языку сдал на 76 баллов. Задания не были экстрасложными, все по тем же материалам, которые мы изучали и знали.

Татарский язык не был обязательным предметом. В КФУ есть свои внутренние экзамены, но если есть результаты ЕГЭ, эти экзамены сдавать уже не нужно. Сначала я планировал сдать только русский, татарский и обществознание, но потом решил, что сдам и профильные математику, и физику, потому что наш лицей профилируется на них.

Так-то можно поступать во многие места. Но я все равно выбрал филологию и татарский язык. Хочу стать директором школы.

Татарским начал интересоваться в седьмом классе, когда учительница предложила мне участвовать в олимпиадах. Большое спасибо учителям за их труд. Чтобы ребенок захотел сдать экзамен, надо суметь заинтересовать его своим предметом. Тогда уже не надо стоять над ним, он уже и сам готовится, набирается знаний. За эти годы я много ездил по олимпиадам, мероприятиям, которые проводит КФУ, и понял, куда мне надо идти.

Почему я выбрал татарский? Татарский язык – это наш родной язык, переданный нам нашими предками. Он был нужен мне для поступления в вуз, и я должен был его сдать. Одно лишь владение татарским языком не гарантирует высокие баллы ЕГЭ, ты должен хорошо знать грамматику, все правила.

Чтобы дети с желанием изучали язык, не нужно их заставлять, а лучше заинтересовать их. Что касается меня, то я ездил в образовательные лагеря. Там были занятия по истории Татарстана, татарские песни, танцы. Для меня такой формат очень интересен. Также очень важна роль учителя. Мои учителя не говорили долго – все коротко, конкретно и четко! На уроках татарского языка были мурашки по коже. Моя учительница по татарскому языку Зульфия Исмагилова такая. Она вела у нас татарский язык с 8 по 11 класс и была нашим классным руководителем. Возила нас по олимпиадам. Спасибо ей большое! Со стороны труд учителей, может быть, не так заметен, но они искренне стараются.

Я думаю, будущее у татарского языка очень большое, потому что тот, кто знает татарский язык, не пропадет. В любом регионе, любой стране татарский язык помогает общаться, выстраивать коммуникации. Если мы сохраним свой родной язык, будем говорить на нем, в том числе со своими детьми, он никогда не умрет.

Уверен, что эти семь человек, сдавшие экзамен по татарскому языку, будут активно участвовать в развитии татарского языка. И у них есть будущее, они не затеряются. Если они, несмотря на сложную ситуацию вокруг татарского языка, по своей воле выбрали его для ЕГЭ, готовились, прошли испытания, видимо, это смелые, честные, искренние люди. Надеюсь, это только начало и в будущем таких станет еще больше».

«Нужны люди, которые повлияют на развитие татарского языка»

Учащаяся Кугунурской средней школы Балтасинского района Залия Юнусова сдала экзамен по татарскому языку на 89 баллов. Как и предыдущие выпускники, она с начальных классов участвовала в олимпиадах по родному языку.

«С 4 класса я ездила на олимпиады, поэтому ЕГЭ для меня не был сложным. Но, конечно, к экзамену готовилась. Каждую неделю занимались по два часа после уроков с нашей учительницей Анисой Саттаровой. Читали произведения, разбирали проблемы.

Начиная с 6 класса я становилась победителем и призером республиканских олимпиад, участвовала в разных конференциях. В 9 классе стала призером международной олимпиады. Хочу поступить в Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ.

Экзамен по татарскому языку показался мне легким. Мне кажется, задания олимпиады были сложнее. Кроме татарского языка я сдала обществознание и английский язык. По английскому баллы еще неизвестны, а по обществознанию набрала 90 баллов. Я – медалист.

Если будут такие, как мы, татарский язык будет жить. Если будут люди, влияющие на развитие татарского языка, он будет жить и развиваться.

Печально, что татарский язык сдавали всего семь человек. В Татарстане тех, кто сдает татарский, должно быть больше. Я надеюсь, что в будущем году этот показатель вырастет», – поделилась Залия.

Учащийся многопрофильного лицея №185 Советского района Казани Тимерхан Сахабиев набрал на ЕГЭ по татарскому языку 75 баллов. На момент нашего разговора он, к сожалению, чувствовал себя не очень хорошо, поэтому ограничился коротким комментарием.

«Я решил испытать себя. До этого татарский язык сдавали очень немногие выпускники. Мне предложили попробовать сдать татарский, и я согласился. Сейчас подаю документы в разные вузы», – рассказал Тимерхан.

Данные по количеству учащихся в Татарстане, сдававших ЕГЭ по татарскому языку

2008 год: 385 учащихся; 2016 год: 67 (средний балл – 74); 2017 год: 74 (средний балл – 75); 2018 год: 18; 2019 год: 15 учащихся.

В 2020 году ЕГЭ по татарскому языку сдали 9 учащихся, в их числе единственный выпускник в Казани – учащаяся гимназии №27 Лейсан Фатихова.

В 2020, 2021 годах экзамены не состоялись из-за пандемии коронавируса.

В 2022 году по всему Татарстану татарский язык для ЕГЭ выбрал всего один ученик – выпускница средней школы села Норма Балтасинского района Адиля Шайхутдинова.

Ралина Салимова, intertat.tatar

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»