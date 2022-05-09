Великобритания вводит 35-процентные пошлины на платину и палладий из РФ

Власти Великобритании объявили о вводе новых санкций против России и Белоруссии. В уже третий по счету пакет рестрикций входят 35-процентные пошлины на импорт российских палладия, платины и химикатов. Это затронет товары на сумму 1,4 млрд фунтов стерлингов, говорится в заявлении Правительства Соединенного королевства.

«Россия — одна из ведущих стран-производителей платины и палладия, и она сильно зависит от Великобритании по экспорту изделий из платины и палладия», — цитирует сообщение «Коммерсант».

В британском Правительстве полагают, что общий объем российского импорта и экспорта в РФ, на который распространятся повышенные пошлины, составит 4 млрд фунтов, или 5 млрд долларов. Сюда в том числе относится экспорт британских товаров в Россию, на который также готовятся ограничения.

В заявлении подчеркивается, что ограничения коснутся тех секторов экономики РФ, которые, как считают в британском Правительстве, наиболее зависят от экспорта из Соединенного королевства.

Таким образом, три пакета санкций охватят 96% от общего числа товаров, поставляемых из России, и 60% экспорта Великобритании в РФ.

Великобритания начала ужесточать рестрикции в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин.