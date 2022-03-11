Великобритания ввела санкции в отношении 386 российских депутатов

МИД Великобритании ввел санкции в отношении 386 депутатов Госдумы, которые проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР. По мнению представителей ведомства, именно это стало причиной начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Государственная Дума ратифицировала в феврале соглашения, которые признают независимость Луганской и Донецкой областей — части украинской суверенной территории — и дала разрешение на постоянное размещение российских войск там в качестве предлога для вторжения России», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Великобритании.

Таким образом, в черный список страны включены уже 400 российских депутатов. Они не смогут въехать на территорию страны, а их банковские счета, если такие имеются, будут заморожены. Также им запрещено ведение бизнеса на территории королевства.

«Мы взяли на прицел тех причастных к незаконному вторжению Путина на Украину и тех, кто поддерживает эту варварскую войну», — отметила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Она подчеркнула, что санкционное давление на Россию продолжится.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Обращаясь к россиянам, он подчеркнул, что главная цель спецоперации — защита людей, которые подвергаются геноциду со стороны киевских властей.