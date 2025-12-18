Великобритания ввела санкции против «Татнефти»

Великобритания внесла еще 24 позиции в список антироссийских санкций, включая нефтяную компанию «Татнефть». Информация приведена на сайте Правительства Соединенного королевства.

Кроме того, под ограничения попали «Русснефть», «ННК-Ойл» и «Руснефтегаз». Лондон предоставил срок до 31 января 2026 года на сворачивание операций с указанными компаниями и их дочерними структурами.

Среди физических лиц в черный список включены Сергей Добринов, Андрей Палевич, Чингиз Алиев, Муртаза Али Лакхани, Рустам Муминов.