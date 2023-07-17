Великобритания ввела санкции против Кравцова, Любимовой и Красовского

Правительство Великобритании вновь расширило санкционный список, включив в него 14 позиций. В том числе, под новые рестрикции попали министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр культуры РФ Ольга Любимова, следует из информации на сайте правительства.

В «черный список» британские власти также внесли главу Камчатского края Владимира Солодова, зампреда правительства Московской области Вячеслава Духина, журналиста Антона Красовского и политтехнолога Тимофя Сергейцева, главу Адыгеи Мурата Кумпилова, министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленару Иванову и других.

Среди организаций, на которые распространяются санкции, появился международный детский центр «Артек».