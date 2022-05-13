Великобритания ввела санкции против Кабаевой и родственников Путина

Власти Великобритании ввели санкции против олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой и ряда родственников Президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

В частности, ограничительные меры затронули двоюродного брата российского лидера Игоря Путина и двоюродных племянников Президента — Романа и Михаила Путиных, а также бывшую супругу Владимира Путина Людмилу Очеретную.

Кроме того, под санкциями оказались бабушка Алины Кабаевой Анна Зацепилина, а также предприниматели Михаил Шеломов, Виктор Хмарин, Владимир Колбин, Александр Плехов, Михаил Клишин и Юрий Шамалов.

Санкции предусматривают заморозку активов, запрет на въезд или пребывание в Великобритании, а также транспортные ограничения.

Из-за введения новых рестрикций Соединенного Королевства общее число попавших под санкции лиц, связанных с Россией, превысило тысячу, а компаний — сотню, отмечает британская газета Evening Standard.

«Мы будем продолжать вводить санкции против всех, кто помогает и подстрекает путинскую агрессию, пока Украина не победит», — прокомментировала принятие новых ограничительных мер министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.