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Официальная хроника
9 декабря 2022  12:17

Великобритания ввела новые персональные санкции против России

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Власти Великобритании ввели санкции против пяти представителей Вооруженных сил РФ и силовых ведомств. Об этом передает РИА Новости.

В перечень попали два сотрудника ФСБ — уполномоченный сотрудник первого управления службы по защите конституционного порядка и борьбе с терроризмом Андрей Тишенин, капитан Артур Шамбазов.

Также под рестрикции попали глава Департамента госпрокуроров Ростовской области Олег Ткаченко, командующий 90-й танковой дивизией полковник Рамиль Ибатуллин, а также следователь и замглавы 534-го военного следственного управления ВС Черноморского флота России Валентин Опарин.

#антироссийские санкции
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