Великобритания намерена ввести усиленный режим контроля для России в рамках будущей Схемы регистрации иностранного влияния (FIRS), сообщает РИА Новости, приводя слова заместителя главы британского МВД Дэна Джарвиса.

Схема FIRS предназначена для отслеживания иностранного влияния в Великобритании. В соответствии с ней все лица в стране будут обязаны декларировать свою деятельность, если она осуществляется по договоренности с другими государствами или по их указанию. Схема включает два уровня: первый – для всех стран, он отслеживает иностранное политическое влияние, а второй, усиленный – для стран, представляющих угрозу национальной безопасности Британии.

Джарвис отметил, что в прошлом месяце было объявлено о включении Ирана в усиленный уровень схемы, а теперь аналогичные меры будут приняты и по отношению к России. Он утверждает, что Россия представляет «острую угрозу» для безопасности Великобритании, заявив о ее причастности к инциденту с отравлением в Солсбери, шпионажу и кибератакам, в том числе направленным на британских парламентариев.

Согласно новым правилам, обязательную регистрацию в FIRS должны будут пройти Президент России Владимир Путин, правительство, все ведомства, вооруженные силы, спецслужбы, полиция, Федеральное Собрание, судебные органы и некоторые политические партии, например, «Единая Россия». Если эти российские организации будут намерены напрямую осуществлять свою деятельность в Великобритании, им также потребуется регистрация. Схема начнет действовать с 1 июля 2025 года.