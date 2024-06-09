Великобритания сообщила о нападении на судно в Аденском заливе

Судно подверглось атаке у берегов йеменского порта Аден. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС в соцсети Х.

«Капитан сообщил, что в кормовое отделение судна попал неизвестный снаряд, что привело к пожару», — говорится в публикации.

В ведомстве призвали моряков с осторожностью выстраивать маршруты при прохождении данной акватории. Сведения о жертвах не поступали.