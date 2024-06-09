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Великобритания сообщила о нападении на судно в Аденском заливе
Судно подверглось атаке у берегов йеменского порта Аден. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС в соцсети Х.
«Капитан сообщил, что в кормовое отделение судна попал неизвестный снаряд, что привело к пожару», — говорится в публикации.
В ведомстве призвали моряков с осторожностью выстраивать маршруты при прохождении данной акватории. Сведения о жертвах не поступали.
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