Великобритания сократит число стран в «красном списке» до 9

Власти Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии сократят список стран, находящихся в «красном списке» в связи с риском распространения коронавирусной инфекции с 54 до 9, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным издания The Telegraph, из списка будут удалены популярные направления для отдыха жителей Великобритании: Бразилия, Мексика, Южная Африка и другие.

На данный момент в стоп-листе находятся 54 страны. Прибывающие оттуда люди обязаны в течение 10 дней находиться на карантине за собственный счет.

Как ранее сообщало ТАСС, для граждан России правила посещения Великобритании останутся прежними. Перед поездкой необходимо будет сдать тест на коронавирус, а по прибытии в королевство провести 10 дней на самоизоляции и сдать два ПЦР-теста — на второй и восьмой день.