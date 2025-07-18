Великобритания расширила санкции против России

Великобритания ввела новые санкции против России, добавив в списки более 20 человек и несколько организаций. Об этом сообщает «Эксперт», приводя информацию британского правительства.

Под ограничения попали как те, кого Лондон считает причастными к дестабилизации ситуации на Украине, так и люди, участвовавшие в кибератаках.

Санкции затронули, в том числе, информагентство «Африканская инициатива» и трех его представителей: главу офиса в Буркина-Фасо Виктора Луковенко, главного редактора Артема Куреева и его заместителя Анну Замараеву. По версии британских властей, агентство способствовало подрыву территориальной целостности Украины.

Также под санкции попали 18 человек и одна компания, которых связывают с кибероперациями, потенциально угрожающими безопасности Великобритании и других стран. Как утверждается, все они имеют отношение к Главному разведывательному управлению России. Ограничения ввели против трех подразделений ГРУ и 18 офицеров.