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Политика 29 июля 2025 19:57

Великобритания пригрозила Израилю признанием Палестины на фоне кризиса в Газе

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Великобритания может официально признать Палестину до сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если Израиль не изменит свою политику в отношении сектора Газа. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Кира Стармера, сообщает ТАСС.

Лондон стремится поддерживать решение палестино-израильского конфликта на основе сосуществования двух государств. Признание Палестины станет возможным, если Израиль не предпримет шагов к прекращению военной операции и не обеспечит беспрепятственный доступ гуманитарной помощи.

Среди таких шагов называются: допуск ООН к доставке гуманитарных грузов, согласие на прекращение огня и отказ от аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан.

В заявлении подчеркивается, что Лондон ожидает от Израиля обязательств по установлению долгосрочного и устойчивого мира в регионе.

#Палестина #Израиль #Великобритания
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