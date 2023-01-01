Великобритания полностью прекратила импорт российского природного газа

В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что страна прекратила импорт сжиженного природного газа из России.

«Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа», – сказано в публикации ведомства в Twitter.

В ноябре 2022 года Великобритания сообщила, что страна перестанет ввозить из России голубое топливо с начала 2023 года.

Ранее сообщалось, что королевство ввело запрет на импорт российского золота, угля и нефти.