Великобритания полностью прекратила импорт российского природного газа
В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что страна прекратила импорт сжиженного природного газа из России.
«Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа», – сказано в публикации ведомства в Twitter.
В ноябре 2022 года Великобритания сообщила, что страна перестанет ввозить из России голубое топливо с начала 2023 года.
Ранее сообщалось, что королевство ввело запрет на импорт российского золота, угля и нефти.