news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
1 января 2023  19:30

Великобритания полностью прекратила импорт российского природного газа

news_top_970_100

В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что страна прекратила импорт сжиженного природного газа из России. 

«Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа», – сказано в публикации ведомства в Twitter.

В ноябре 2022 года Великобритания сообщила, что страна перестанет ввозить из России голубое топливо с начала 2023 года.

Ранее сообщалось, что королевство ввело запрет на импорт российского золота, угля и нефти. 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное