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Великобритания передаст Украине несколько сотен ракет ПВО
Великобритания планирует поставить Украине сотни ракет противовоздушной обороны. Об этом в соцсети X заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.
По его словам, переданные ракеты пополнят арсенал «подаренных» Лондоном систем ПВО, которые «с невероятной точностью» могут сбивать российские БПЛА и ракеты.
С начала российской спецоперации Великобритания направила на поддержку Украины 4,6 млрд евро, или около 5,9 млрд долларов. Среди поставленных Киеву вооружений — дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2 и другие.
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