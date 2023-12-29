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Политика 29 декабря 2023 19:58

Великобритания передаст Украине несколько сотен ракет ПВО

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Великобритания планирует поставить Украине сотни ракет противовоздушной обороны. Об этом в соцсети X заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

По его словам, переданные ракеты пополнят арсенал «подаренных» Лондоном систем ПВО, которые «с невероятной точностью» могут сбивать российские БПЛА и ракеты.

С начала российской спецоперации Великобритания направила на поддержку Украины 4,6 млрд евро, или около 5,9 млрд долларов. Среди поставленных Киеву вооружений — дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2 и другие.

#великобритания #Украина
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