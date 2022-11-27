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Политика
27 ноября 2022  22:34

Великобритания отправила Украине высокоточные ракеты Brimstone-2

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Министерство обороны Великобритании подтвердило передачу киевскому режиму высокоточных ракет Brimstone-2. Об этом передает РИА Новости.

«В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила ракеты с высокоточной системой наведения Brimstone-2 украинским вооруженным силам», – заявили в оборонном ведомстве королевства. 

Ранее об отправке этого вида оружия писала газета Telegraph. О том, сколько ракет было передано, не уточняется. Около полугода назад Киев получил самонаводящиеся ракеты предыдущего поколения Brimstone-1.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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