Великобритания отправила Украине высокоточные ракеты Brimstone-2

Министерство обороны Великобритании подтвердило передачу киевскому режиму высокоточных ракет Brimstone-2. Об этом передает РИА Новости.

«В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила ракеты с высокоточной системой наведения Brimstone-2 украинским вооруженным силам», – заявили в оборонном ведомстве королевства.

Ранее об отправке этого вида оружия писала газета Telegraph. О том, сколько ракет было передано, не уточняется. Около полугода назад Киев получил самонаводящиеся ракеты предыдущего поколения Brimstone-1.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.