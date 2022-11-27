Великобритания отправила Украине высокоточные ракеты Brimstone-2
Министерство обороны Великобритании подтвердило передачу киевскому режиму высокоточных ракет Brimstone-2. Об этом передает РИА Новости.
«В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила ракеты с высокоточной системой наведения Brimstone-2 украинским вооруженным силам», – заявили в оборонном ведомстве королевства.
Ранее об отправке этого вида оружия писала газета Telegraph. О том, сколько ракет было передано, не уточняется. Около полугода назад Киев получил самонаводящиеся ракеты предыдущего поколения Brimstone-1.