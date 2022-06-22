Великобритания отказала российской делегации в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ

Правительство Великобритании отказало российской делегации в выдаче виз для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ. Об этом сообщил первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, Россия своевременно запросила руководство ассамблеи решить вопрос о предоставлении виз, передает ТАСС.

«К сожалению, нами получен возмутительный ответ, что правительство Великобритании не может выдать визы членам российской делегации в ПА ОБСЕ, с какой бы целью они не посещали страну», — констатировал Джабаров.

Очередная сессия ПА ОБСЕ пройдет со 2 по 6 июля в Бирмингеме, на ней могут рассмотреть вопрос об исключении российской делегации из состава ассамблеи, считает политик. При этом, хотя Россия не признает решения сессии ПА ОБСЕ, в которой не сможет принять участия, выходить из ПА ОБСЕ для страны нецелесообразно, добавил Джабаров.

Ранее в США призвали исключить Россию и Белоруссию из ОБСЕ в качестве одной из санкционных мер после начала спецоперации на Украине.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.