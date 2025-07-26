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Политика 26 июля 2025 20:46

Великобритания и Австралия заключили соглашение по атомным подлодкам на 50 лет

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Великобритания и Австралия подписали долгосрочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере атомного подводного флота. Документ рассчитан на 50 лет и охватывает весь цикл — от проектирования и строительства до эксплуатации, технической поддержки и вывода из эксплуатации подлодок класса SSN-AUKUS. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение Министерства обороны Великобритании.

Соглашение закрепили подписи министра обороны Великобритании Джона Хили и его австралийского коллеги Ричарда Марлза. Как уточняется, инициатива реализуется в рамках оборонного альянса AUKUS, куда также входит США.

Ключевая задача партнёрства — укрепление стабильности и безопасности в Евро-Атлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах на долгосрочную перспективу. В документе подчёркивается, что оборонное взаимодействие также рассматривается как инструмент стимулирования экономического роста.

#австралия #Великобритания #соглашение
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