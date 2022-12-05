«”Великий Волжский путь” даст туристу больше впечатлений, чем “Золотое кольцо России”»

О запуске одного из крупнейших туристических маршрутов России, реконструкции исторических центров Казани и Елабуге и чартерной программе на новогодние праздники рассказал председатель Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов на пресс-конференции в «Татар-информе».

По словам Сергея Иванова, проект «Великого Волжского пути» имеет огромную перспективу Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«“Золотое кольцо России” однообразно относительно “Великого Волжского пути”»

Пресс-конференция была посвящена итогам реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Татарстане. Одним из крупнейших проектов по этому направлению стал туристический маршрут «Великий Волжский путь». По мнению Сергея Иванова, он может предоставить туристам большее разнообразие культур, развлечений и кухни, чем «Золотое кольцо России».

«”Золотое кольцо России” традиционно ассоциируется с православными точками притяжения. Сейчас во многих городах появились интересные исторические центры, но наполнение этого маршрута в целом довольно однообразно. У “Великого Волжского пути” есть и памятники, и природные достопримечательности, разные заповедники. За одну поездку можно посмотреть культуры разных республик, а также исторические и новые объекты, поесть разной и вкусной еды. Я считаю, что “Великий Волжский путь” не только не уступит по впечатлениям, а где-то и может превзойти “Золотое кольцо России”», – сказал он.

По словам Иванова, проект «Великого Волжского пути» имеет огромную перспективу. В этом году уже были запущены некоторые речные рейсы, в том числе между Казанью и Чебоксарами. Маршрут уже показал неплохие результаты: почти за 200 поездок было перевезено порядка 18 тыс. туристов.

«Конечной целью проекта “Великий Волжский путь” является создание новых длинных машрутов на Cредней Волге и восстановление межрегиональных речных перевозок. С помощью него мы получим большое количество возвратных туристов, а реку используем как транспортную артерию для перемещения туристических потоков», – пояснил Иванов.

Несмотря на перспективы, полностью логистическая цепочка туристического маршрута все еще не работает Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Главное препятствие запуску «Великого Волжского пути» – отсутствие флота в регионах Поволжья

Несмотря на перспективы, полностью логистическая цепочка туристического маршрута все еще не работает. По словам Иванова, главным ограничением для полноценного запуска «Великого Волжского пути» стало плохое состояние речного туристического флота на Волге. Новых судов не хватает, а старые корабли нуждаются в реконструкции.

«Татарстан в части речного флота выглядит лучше, чем многие регионы Поволжья. У нас практически во всех туристических центрах есть причальные стенки, но в некоторой части нужно провести капитальный ремонт. Основной сдерживающий фактор развития “Великого Волжского пути” – отсутствие флота в регионах. Летом на туристические суда сложно приобрести билеты», – отметил председатель Госкомитета по туризму РТ.

Помимо ремонта старых судов необходимо строить новые. По предварительным расчетам, в полной мере «Великий Волжский путь» сможет заработать через три-четыре года, если производство скоростных судов выйдет на темп в 6-7 для всех регионов, заключил Иванов.

Новых судов не хватает, а старые корабли нуждаются в реконструкции Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пока средства в бюджете не предусмотрены для туристического кешбэка

Еще одним популярным среди татарстанцев сервисом по нацпроекту стал туристический кешбэк. Пока в проекте бюджета России на 2023 год средств на туристический кешбэк не заложено, но это может произойти отдельным решением Правительства страны, сообщил Иванов.

«Мы, как и все россияне, ждем продолжения программы туристического кешбэка в 2023 году. Но пока, насколько мне известно, на это не предусмотрены средства в проекте бюджета страны. Это может быть сделано отдельным решением Правительства РФ. Надеемся, что эта мера будет реализована и татарстанцы смогут ей воспользоваться», – подчеркнул он.

Напомним, что по программе туристического кешбэка можно было приобрести тур по России и получить до 20% стоимости обратно на счет. Татарстан входил в топ-5 регионов по популярности поездок по этой программе. Всего по всей стране в 2022 году программой воспользовались порядка 2,5 млн человек, которые получили обратно в общей сложности 44 млрд рублей.

В Казани полученные средства будут вложены в развитие территории Старо-Татарской слободы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Исторические центры Казани и Елабуги обустроят на 450 млн рублей

Казань и Елабуга получили средства на обустройство исторических центров городов на общую сумму порядка 465 млн рублей. В столице эти средства будут вложены в развитие территории Старо-Татарской слободы. Проект направлен на сохранение татарской аутентичности этой территории.

«Предварительные проекты уже есть по обоим городам. Там появятся архитектурная подсветка зданий, малые архитектурные формы под концепцию этих мест, навигационные стенды. Стиль бренда еще будет дорабатываться, но в Старо-Татарской слободе будет однозначно сохранена ее аутентичность», – отметил Сергей Иванов.

Что касается исторического центра Елабуги, там выбрана концепция «города великих». Акцент будет сделан на том, сколько известных людей родилось, выросло или побывало в городе за все время его существования.

На новогодних чартерах в Татарстан ожидается общий туристический поток порядка 1 тыс. человек Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В новогодние праздники в Казань прилетят четыре туристических чартера

Во время брифинга председатель Госкомитета РТ по туризму также рассказал про туристические маршруты, которые запустят на новогодние каникулы. По его словам, в Казань из Москвы и Санкт-Петербурга в грядущие январские праздники прилетят четыре чартерных туристических рейса. Предварительно запланирован борт на 180 человек, но при большом спросе на рейс могут вывести суда большей вместимость или назначить дополнительные вылеты.

«Общий туристический поток на новогодних чартерах в Татарстан ожидается порядка 1 тыс. человек. Если будут хорошо идти продажи, то перевозчик может поставить и дополнительные рейсы. Пока они запланированы на 31 декабря, 3, 7 и 9 января», – сообщил Иванов.

Чартерные туристические рейсы начали летать в Казань с апреля 2022 года. За это время совершено 46 рейсов. Таким образом, столицу Татарстана посетили почти 8 тыс. гостей.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»