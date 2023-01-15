«Великий творец»: в Казани отметили день рождения композитора Назиба Жиганова

Уникальной выставкой раритетов и ярким концертом в Национальном музее Татарстана отметили день рождения одного из основоположников татарской профессиональной музыки Назиба Жиганова. Гости встречи смогли не только услышать аутентичные произведения композитора, но и прикоснуться к жизни и творчеству классика.

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

«На выставке представлены те духовные богатства, которые окружали композитора на протяжении всей его жизни, и связаны они с главным смыслом его жизни — с музыкой. Как говорил сам Жиганов: „Любите музыку, любящий музыку счастливее — он богат“. Сегодня посетители смогут увидеть в том числе рукописи музыкальных произведений и даже рисунки, которые он писал для своей старшей дочери Светланы», — рассказал заведующий музеем композитора Н. Жиганова Алексей Егоров.

В числе уникальных экспонатов мемориальной коллекции композитора — партитура «Симфония №12» Дмитрия Шостаковича с дарственной надписью, афиши спектаклей, множество писем и фотографий музыканта с выдающимися деятелями культуры, в том числе с художником Баки Урманче, режиссером Качаловского театра Львом Литвиновым и пианистом Мстиславом Ростроповичем.

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

«15 января — это особый день для всей музыкальной общественности нашего Татарстана. Масштаб личности и деятельности Назиба Жиганова неизмеримо велик — это творец и великий художник, который повлиял на все сферы культурной жизни республики. Бесспорно, деятельность Жиганова оставила наследие вплоть до нынешних дней, ведь музыкант прекрасно чувствовал свое время, эпоху и поколения», — подчеркнула директор Департамента науки информационных технологий и просветительской работы Казанской консерватории Дилия Хайрутдинова.

Особое место в экспозиции заняли раритеты, связанные с поездкой Назиба Жиганова в Китайскую народную республику. Среди них — грампластинка с записью традиционной китайской музыки, необычная модель речной лодки «Джонка», скульптурная композиция «Флейтист и аист» и величественная фигура, изображающая царя зверей — льва.

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

Также посетители выставки смогли увидеть старинные музыкальные инструменты, в том числе казахскую домбру, сыху — струнно-смычковый инструмент, маракас из Кубы и метроном, привезенный Жигановым из Франции в 40-е годы. По признанию гостей, экспонаты подарили стойкое ощущение того, что эпоха легендарного творца лишь продолжается.

Параллельно с выставкой в памятный вечер прозвучали вокальные и инструментальные сочинения татарского композитора. Зал наполнился волшебными мелодичными произведениями, в том числе кантатой «Республика моя», романсом «Вновь запахло сиренью» и приложением из кантаты «Народу русскому привет».

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

Назиб Жиганов был связан крепкой дружбой с поэтом Мусой Джалилем и поэтому неудивительно, что в этот памятный вечер лауреаты музыкальных конкурсов исполнили фрагмент из оперы «Джалиль». Произведение демонстрирует глубокий драматизм и мастерство легендарного композитора. В завершение вечера публике представили уникальную кинохронику 60-х годов, которая запечатлела образ и голос Назиба Жиганова.