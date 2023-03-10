«Великий шелковый путь» Низамова задал тон открытию Международного органного фестиваля

С 11 по 18 марта в Казани пройдет IV Международный органный фестиваль. Уникальный форум, объединяющий орган и симфонический оркестр, задумал и воплотил ГАСО РТ и его художественный руководитель и главный дирижер, народный артист России и Татарстана Александр Сладковский.

Впервые по заказу фестиваля и Госоркестра РТ создан Концерт для органа с оркестром. Его автор — один из ведущих композиторов поколения миллениумов, лауреат премии Президента России для молодых деятелей искусств Эльмир Низамов.

Реализовать идею удалось благодаря поддержке Союза композиторов России. Госоркестр РТ выиграл их конкурс «Ноты и квоты», подав заявку на создание Концерта «Великий шелковый путь».

«Теперь концерт написан. Это музыка невероятно ярких красок и образов. Такого еще в органной литературе не было», — рассказала куратор программы фестиваля, лауреат Премии Москвы, профессор, органистка Евгения Кривицкая. Именно ей доверена органная партия Концерта, премьера которого случится на фестивале.

«Великий шелковый путь» Эльмира Низамова обусловил идею программы концерта-открытия. Рядом с новым сочинением прозвучат произведения, связанные с образами внеевропейских культур и культурных миражей. Среди них — «Скифская сюита» Прокофьева, сюита для большого оркестра «Beni mora» Густава Холста и Шесть этюдов для органа и струнных Бориса Чайковского. Два последних в Казани прозвучат впервые.

Оркестровые партии возьмет на себя Госоркестр РТ под управлением Джереми Уолкера (Великобритания).

15 марта состоится второй концерт фестиваля, посвященный сакральной тематике. В том числе Алексей Шамов, сочетающий в своем лице широко концертирующего органиста и самобытного композитора, представит свое произведение «Верую». Артист вместе с дирижером Антоном Шабуровым также представит драматическую фреску петербургского композитора Андрея Петрова — «Поэму памяти погибших в годы блокады Ленинграда».

В этот же вечер прозвучит Священная симфония (Symphony Sacra) французского композитора Шарля Марии Видора.

Финал фестиваля пройдет под знаком «Симфонической фантазии».

Жан-Пьер Стайверс, органист из Нидерландов вместе с ГАСО РТ под управлением Ивана Великанова сыграет Концерт Иоганна Себастьяна Баха и Симфонию Александра Гильмана. Тем самым будет прочерчен путь истории инструмента от Барокко к Романтизму.

Контрастом к лучезарным страницам органных партитур в этот вечер послужат Симфония № 78 Йозефа Гайдна и «Трагическая увертюра» Иоганнеса Брамса.

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