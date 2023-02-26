«Великий пост – это выход из зоны комфорта»: монахи рассказали, что можно, а чего нельзя

Великий пост, который начнется завтра, продлится семь недель и завершится в этом году 16 апреля

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня прощеное воскресенье, завершается сыропустная неделя, которая плавно подводит верующих к Великому посту. Впереди долгие 48 дней, когда под запретом будет некоторая еда и развлечения, – такое представление у многих, кто мало знаком с церковной жизнью. Но, как рассказал настоятель Кизического монастыря в Казани игумен Пимен, многие верующие ждут это время с большой радостью.

Духовная весна

«Это время называется духовной весной, и оно буквально совпадает с этим календарным временем года. И не случайно святые отцы дали такое название посту, ведь это время усиленной молитвы, когда человек достигает духовного умиротворения и успокоения», – поделился отец Пимен.

Игумен Пимен: «Это время примирения со своей совестью, со своими ближними, если у нас есть какие-то раздоры» Фото: © tatmitropolia.ru

В это особое время в церковном году в храмах проходят долгие службы покаянного настроя с сожалением о своих грехах. Однако у верующего человека это не должно вызывать уныния, объясняет игумен.

«Это трудная работа, но каждый год церковь зовет нас к этой работе, чтобы, пройдя этот путь, мы могли с верой, с воодушевлением, благодарением Бога поклониться дням его святых страданий, смерти, погребения. И с радостью войти в праздник светлой Пасхи», – рассказал отец Пимен.

Тем, кто решился держать пост впервые, в первую очередь стоит помнить, что пост надо соблюдать вместе со всей Церковью, а не самому по себе. Отец Пимен объясняет, что надо понять смысл поста.

«Для чего нужен пост? Объяснений довольно много, и каждый вкладывает в это свой смысл. Но мы, церковные люди, прежде всего говорим, что это время примирения со своей совестью, со своими ближними, если у нас есть какие-то раздоры. Прежде всего надо обратить внимание на это», – отмечает он.

«Даже священнослужители и монахи в наше время по сравнению с древними допускают послабления. Но все-таки устав – это ориентир» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Воздержание в пище и отсутствие духовной составляющей будет похоже не на пост, а на диету. В то же время те, кто ходит на службу, но ни в чем себе не отказывает во время застолья, тоже не особо наполняют смыслом время Великого поста. Но при этом каждый должен принимать решения по мере своих возможностей, сил и здоровья.

«Прежде всего, не нужно ставить перед собой каких-то романтических сверхзадач и поститься по уставу древних христиан, потому что для современного человека это почти всегда невыполнимо. Даже священнослужители и монахи в наше время по сравнению с древними допускают послабления. Но все-таки устав – это ориентир. Как на дороге есть правила: не выезжать на встречную полосу, так и здесь. И даже если есть какие-то запреты в эти дни, они призваны обеспечить духовную безопасность человека», – объясняет отец Пимен.

«Поводов для работы над собой у нас очень много»

Священнослужитель рассказывает, что многие прихожане еще до начала Великого поста приходят, чтобы попросить благословления не соблюдать пост. Он объясняет, что такой подход в корне неправильный.

Время Великого поста – это, как модно сейчас говорить, выход из зоны комфорта Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я всегда отвечаю, что я не имею права отменить то, что не мной установлено. Каждый должен поступать по своим жизненным обстоятельствам: вы сами либо понижаете, либо повышаете планку поста. Это как в спорте, но там, чтобы чего-то достичь, планку все-таки повышают. Поэтому я с радостью общаюсь с людьми, которые каждый год стараются для себя повысить планку», – рассказывает отец Пимен.

Одна их первостепенных задач поста, как говорит игумен, – работа над собой и отказ от привычных земных развлечений – не смотреть телевизор, а вместо этого прочитать молитву, отказаться от курения, если имеется такая привязанность.

«На самом деле, поводов для работы над собой у нас очень много. И в каждой ситуации у нас есть выбор: сделать или не сделать, помочь или отказать. Еще в Ветхом завете написано: “Уклонись от зла и сотвори благо”, – вот это, наверное, и есть девиз Великого поста», – объясняет настоятель монастыря.

Время Великого поста – это, как модно сейчас говорить, выход из зоны комфорта, подчеркнул отец Пимен.

«Как только человек начинает поститься, приходят искушения»

Тем не менее у многих несколько искаженное представление о времени поста. Кто-то его слишком романтизирует, думает, что сейчас наступят тишина и покой. Но нельзя забывать и о таком понятии, как искушение.

«Время поста нужно быть готовыми провести в духовной борьбе, это период, когда не нужно расслабляться» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Когда человек начинает упражняться в посте и молитве, происходят события, которые его раздражают, приводят в состояние гнева. На самом деле, искушений в жизни христианина всегда много, и его земной путь – это борьба. Поэтому время поста нужно быть готовыми провести в духовной борьбе, это период, когда не нужно расслабляться. Это время духовной бодрости, сосредоточения и отражения всех вражеских нападок. В существовании этих злых сил мы не сомневаемся, они, конечно, тоже не дремлют и подталкивают к нехорошим мыслям, словам и поступкам», – рассказал отец Пимен.

В то же время, если вдруг человек поддался на какой-либо соблазн, впадать в уныние ни в коем случае не нужно, так же как и прерывать пост, советует он.

«Господь любит всех и всех зовет на святую Пасху. Конечно, не надо воспринимать Великий пост как время унылого созерцания. Один из проповедников, митрополит Антоний Сурожский, говорил, что где-то отдаленно должна звучать песня Воскресения Христова, чтобы в ночь святую войти в храм и наполнить своим светом все вокруг», – объясняет игумен.

«Пост – время для помощи близким»

Одна из духовных составляющих поста – помощь своим ближним. Конечно, благие дела всегда хороши, не только в это время, но так как в пост человек просит прощения за свои прегрешения, ошибки и плохие поступки, то загладить вину может не только покаянием, но и творением добрых дел в отношении ближних, говорит отец Пимен.

«Пост – это время открыть книгу заповедей божьих, и открыть книгу своей жизни, и мысленно сопоставить – что там и что здесь», – говорил владыка Феофан Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В наше время, я думаю, у каждого есть возможность совершить пусть небольшое, но доброе дело. Главное, особо об этом не распространяться: добрые дела, они любят тишину. Потому что ты делаешь это не столько для того, кто просит помощи, сколько для своей души приобретаешь большую пользу», – поделился игумен.

Священнослужитель приводит слова покойного владыки Феофана, митрополита Казанского и Татарстанского: «Пост – это время открыть книгу заповедей божьих, и открыть книгу своей жизни, и мысленно сопоставить – что там и что здесь. И вперед – трудиться».

Тем, кто на поле боя, разрешаются послабления

Тем, кто болеет, беременным и детям пост разрешается не держать. Что касается юных верующих, все индивидуально, объяснит игумен.

«Если насильно заставлять детей держать пост, можно только отбить желание жить церковной жизнью» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это нужно решать на уровне семьи. Строгие предписания им давать неправильно, потому что у детей тоже бывают разные состояния и разное здоровье. Если насильно заставлять их держать пост, можно только отбить желание жить церковной жизнью. К сожалению, такие случаи тоже были, когда дети ополчались уже в подростковом возрасте, когда их принуждали поститься, а они считали это насилием. Тут важно сохранить христианскую и родительскую мудрость, чтобы не перегибать палку и не отступать от того, чему учит церковь», – отметил отец Пимен.

И момент, который особо актуален сейчас, – пост не для воинов, обратил внимание настоятель монастыря.

«Во все времена те, кто на поле боя пребывает, всегда благословлялись со стороны Церкви. Послабление поста для них не воспринималось так, как будто они согрешили. Они себе не принадлежат – что дали, то и вкушай», – объясняет отец Пимен.

«Воинское служение – это особое служение, особенно в наши дни, поэтому никаких сверхтребований на них не возлагается, они уже исполняют великое дело» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он советует тем, кто сейчас находится в зоне СВО, помнить, что это особое время. Не стоит думать о пище, которую они едят, лучше больше времени уделить разговору с Богом.

«Воинское служение – это особое служение, особенно в наши дни, поэтому никаких сверхтребований на них не возлагается, они уже исполняют великое дело. Они в особых условиях, вся Церковь за них молится ежедневно, и я думаю, что многие наши прихожане и дома молятся, тем более что у многих либо близкие, либо знакомые находятся в зоне СВО», – поделился отец Пимен.

В завершение нашей беседы священнослужитель отметил, что с каждым годом становится все больше и больше желающих вступить на этот путь, держать пост.

«Многим он дается довольно легко, другие переживают какие-то трудности, но извлекают из этого важные уроки, прежде всего духовные», – заключил он.

«Ни рыбы, ни мяса, некоторые придерживаются сухоедения»

Мы решили узнать, как держат пост монахи Раифского мужского монастыря. И, как оказалось, даже они делают себе некие послабления. Мы пообщались со старшим по монастырской трапезной, келарем отцом Прохором.

Отец Прохор: «Пост – это не только физическое воздержание, но и вкусовое. Можно и соевую колбасу есть, но зачем обманывать себя?» Фото: предоставлено отцом Прохором

«Пост для каждого разный, у людей бывает разная подготовка, как духовная, так и физическая. Уровень поста, как правило, определяется духовником, а у нас – игуменом. Понятно, что в пост мы не едим ни рыбу, ни мясо. Кто-то придерживается сухоедения, это самый строгий вариант поста», – поделился отец Прохор.

Блюда в Раифском монастыре едят самые простые. В первую неделю там подают по одному блюду – либо кашу, либо суп. Но в последующие дни поста братии монастыря уже попроще: в их меню появляется и первое, и второе, и даже салат, рассказал келарь.

«Мы готовим любые овощные супы – щи, борщ, гороховый или с клецками. На второе всегда рис, гречка или пшенка, варьируется только наполнение, например овощная поджарка или грибы», – отмечает монах.

Некоторые христиане пытаются сымитировать привычный вкус еды, пытаясь сделать котлеты из гречки или сои, но в Раифе считают, что это просто самообман:

«Какой смысл что-то имитировать? Пост – это не только физическое воздержание, но и вкусовое. Можно и соевую колбасу есть, но зачем обманывать себя? Пища помимо насыщения несет и вкусовое удовольствие, с которым мы и боремся».

«У нас климат более суровый, чем на юге, у нас в пост едят побольше»

Отец Прохор рассказал, какие блюда у братии монастыря во время поста самые любимые.

«Монахи любят гороховые супы, гороховую кашу, Ну что еще? Свежую выпечку: булочки, пирожки с капустой» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Монахи любят гороховые супы, гороховую кашу, Ну что еще? Свежую выпечку: булочки, пирожки с капустой, макароны с поджаркой. Может быть, в макаронах и есть что-то от яиц, но мы до такой степени не углубляемся. Если так посмотреть, в любом продукте можно что-нибудь найти. На это мы закрываем глаза. Ну сколько там яиц в этих современных макаронах? Это не влияет на качество поста», – объяснил он.

Также он добавил, что пост в разных монастырях может различаться из-за климатических особенностей.

«Пост на юге, откуда пошло православие, один – там тепло. У нас холодно, потому у нас в пост едят побольше. Это необходимо организму», – рассказал отец Прохор.

Великий пост продлится семь недель, в этом году он завершится 16 апреля одним из самых главных праздников в православии – Светлым Христовым Воскресением, или Пасхой.