Великая Венгрия: как часть мадьяр из Поволжья на Карпаты ушла

Археология сближает

Археология не только приоткрывает неизвестные страницы истории, но и объединяет целые народы. Это утверждение как нельзя лучше подтверждает презентация трех научных монографий в стенах Академии наук РТ.



Гостям мероприятия были представлены книги «Великая Венгрия между Волгой и Уралом», «Армиёвский курганно-грунтовый могильник» и «Поясные наборы населения Ветлужско-Вятского междуречья IX-XI вв.». Презентацию посетили не только российские исследователи, но и представители венгерского, казахского, китайского и иранского дипломатического корпуса. «История венгров – это тема, которая связывает наши страны», – отметил профессор Католического университета Петера Пазманя Атилла Тюрк, который присутствовал онлайн.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов подчеркнул особую важность выстраивания межгосударственных связей через науку. «В 2019 году была большая археологическая экспедиция, принявшая участие в раскопках Большетиганского могильника. В ней было 60 человек, 8 из которых прибыли из Венгрии», – сказал он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Генеральный консул Венгрии в Казани Сергей Сюч добавил, что «в современных условиях не так много возможностей для развития международных связей и культура и наука остаются в этом контексте наиболее актуальными». «Главным в этом взаимодействии является археология», – считает дипломат.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мнение Сергея Сюча разделил и консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков. «Мы в Казахстане готовы следовать за нашими кыпчакскими братьями венграми», – резюмировал он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Монография о Большетиганском могильнике ждала 30 лет

Большетиганскмй могильник, являющийся точкой притяжения для венгерских историков и археологов, был найден совершенно случайно. Так обычно и происходит с важными археологическими находками. В 1974 году во время строительства дороги у села Большие Тиганы Алексеевского района ТАССР были обнаружены захоронения. На место сразу выдвинулись казанские археологи для идентификации находки. Исследователи долго не могли понять, что именно они нашли, потому что подобные захоронения они видели впервые. В ситуации помогла разобраться археолог Елена Халикова. Оказавшись у раскопок, она сразу сказала, что захоронения принадлежат венграм.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заместитель директора по научной работе Института археологии им. Халикова АН РТ Рузиль Саттаров рассказал, что спустя несколько лет Елена Халикова презентовала первые результаты раскопок научному сообществу Венгрии, что вызвало настоящий фурор. В 1981 году были изданы первые результаты исследования. «Согласно первым результатам раскопок, Большитиганский могильник датируется VIII-X веками н.э. и доказывает то, что венгры жили на территории Поволжья. Впервые результаты по исследованию были опубликованы в Венгрии в 1981 году на немецком языке», – рассказал Саттаров. Он также отметил, что почти 30 лет эту работу не видело русскоязычное сообщество и лишь недавно удалось найти черновые записи Альфреда Халикова и издать фундаментальный труд «Великая Венгрия между Волгой и Уралом».

«Понадобилось почти 30 лет, чтобы этот труд увидел свет. Для работы требовалось огромное количество времени, чтобы собрать команду и исполнить свой ученический долг перед Альфредом Хасановичем», – радовался ректор Института регионального развития Пензенской области Геннадий Белорыбкин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Откуда пошли венгры?

Об истории венгров в Поволжье говорят не только археологические сведения, но и исторические источники. На презентации вспомнили, что в 1235 году территорию современного Татарстана посетил венгерский католический монах Юлиан. Он хотел найти далекую родину своих предков. В своих странствиях он добрался до Волжской Булгарии и недалеко от Биляра встретил венгерскую женщину. Она сказала ему, что их соплеменники проживают в двух днях пути от Биляра. Ученые предполагают, что женщина указала ему на территорию современного Чистопольского района Татарстана.



Археологические находки и летописи доказывают, что предки венгров действительно жили в Поволжье. Но что они здесь делали и как оказались в Венгрии? На эти вопросы отвечает показанный на презентации документальный фильм «Верхом, в седлах. Военное искусство венгров-завоевателей X в.». Он был снят в Венгрии и специально переведен на русский язык, чтобы любой, кто интересуется этой темой, смог познакомиться с удивительной историей их переселения и военным ремеслом. Фильм берет свое начало во время переселения предков венгров из лесостепи Южного Урала на рубеже IX-X веков. Венгерские предки были лихими кочевниками, которые благодаря развитому военному искусству смогли потеснить своих конкурентов в степи и откочевать до территории своей нынешней родины. Они не сразу осели и продолжили кочевать уже на новом месте. В начале X века кочевники начинают опустошать территории современных Франции, Италии, Германии и даже Испании.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Чем бились европейские кочевники?

Таких успехов, исходя из фильма, финно-угорским воинам удалось добиться из-за особой тактики. Основная ударная сила их войска была в легкой коннице, способной окружить врага и маневрировать между превосходящими силами неприятеля. Они избегали лобового столкновения, предпочитая изматывать противника. Во время похода они использовали тактику мобильных отрядов, которые могли охватить в набеге большую территорию. Костяк же армии состоял из обычных мужчин, которые в свободное от войны время занимались скотоводством. Профессиональных дружинников было мало, но они были вооружены хорошей броней и железным оружием. Ученые предположили, что снаряжение дружинников правителя было не их собственностью, а принадлежало сюзерену. Такая гипотеза была высказана венгерскими исследователями, потому что в захоронениях этих воинов элитное снаряжение не было найдено.



Вооружены венгерские воины были сложносоставными луками, изготовленными из дерева, рога и сухожилий. Лук носился в специальном подсумке по правую руку, а колчан со стрелами находился на левом боку и вмещал в себя максимум 15 стрел. Также их любимым оружием были сабли, которые, по мнению авторов фильма, были позаимствованы во время контактов с Хазарским каганатом. Когда кочевники с далекого Урала осели в Восточной Европе, они переняли европейский тип меча. Были и гибриды этого вооружения, как, например, прямой меч европейского образца, но с сабельной рукоятью.



Набеги венгров на западные европейские государства прекратились в XI веке, когда была основана венгерская монархия. Прекращение набегов на запад эксперты, принявшие участие в создании фильма, связывают с прекращением постоянных междоусобных войн среди европейских монархов и появление сильной фортификации, которую были не способны взять венгерские всадники.

Владислав Безменов. «Миллиард.Татар»