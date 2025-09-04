Великая личность: В Казани представили книгу Рината Мухамадиева «Партизан Зәки Нури»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Союзе писателей Татарстана состоялась презентация книги Рината Мухамадиева «Партизан Зәки Нури». Литературно-документальный роман повествует о жизни известного татарского поэта, публициста Заки Нури. Произведение было создано в рамках проекта Союза писателей РТ «Каһарманнар дәвере» («Эпоха героев») о подвиге татар на разных этапах истории.

На торжественном мероприятии председатель Союза писателей Татарстана, народный писатель РТ Ркаил Зайдулла поблагодарил автора книги Рината Мухамадиева за то, что он взялся за эту работу.

«Ринат Мухамадиев написал книгу о нашем известном писателе, журналисте, герое Заки Нури. Его мы все знаем, в свое время он был очень популярной, видной личностью. Был известен не только в Татарстане, но и масштабах СССР. Заки Нури нам, писателям, очень близок. Он и мечом, и словом сражался против захватчиков. Многие из нас еще помнят его лично, я тоже успел с ним пообщаться», – рассказал Ркаил Зайдулла.

Ркаил Зайдулла Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он напомнил, Заки Нури в свое время пригласил Рината Мухамадиева в журнал «Казан утлары».

«Они вместе работали. Автор хорошо знает своего героя, но в основу книги легли не только общение с ним, но архивные документы, воспоминания современников. Пусть строки из этого произведения дойдут до сердца каждого читателя», – пожелал Зайдулла.

Ринат Мухамадиев рассказал, как они вместе с Заки Нури работали в журнале, подчеркнув, что поэт всегда оставался человеком с сильным духом.

«Роман уже созрел у меня в душе, поэтому писался очень быстро. Заки Нури – удивительный поэт, он выделялся среди других. Были желающие его принизить, я этой темы не касался. Я знаю, как все происходило. Но Заки абый не обращал внимания на злые слова. Имел настолько сильный характер, был гордым, особенным человеком. Он ведь несколько дней провел в плену. Благодаря его стараниям они сумели организовать побег», – рассказал писатель.

Ринат Мухамадиев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он также привел неизвестные до этого факты из биографии Заки Нури.

«В эту книгу я не стал включать все, что я знаю – считаю, что некоторые вещи писать и не нужно. Я знаю очень тяжелые для Заки абый времена. Похороны тоже прошли не без осложнений, даже был факт перезахоронения, к сожалению. Но, несмотря на все это, он остался великой личностью», – сказал автор романа.

Мухамадиев поделился, что в книге приводятся подробности только о 3-4 подвигах Заки Нури, но на самом деле их очень много.

«Заданием по обрыву связи между ставкой на восточном фронте и Гитлером тоже руководил Заки Нури, и эта его работа не была оценена. В архивах его упоминали как «Бух-бух Андрей», потому что он занимался взрывами. Те, кто проделал эту важную работу, так и не получили своей достойной оценки. Когда родился сын, Заки Нури назвал его Андреем», – рассказал Ринат Мухамадиев.

Фото: ©

Заки Нури – поэт и общественный деятель, родился 24 декабря 1921 года в деревне Татарские Тюки ныне Дрожжановского района Республики Татарстан. После окончания сельской семилетней школы учился в Лубянском лесотехническом техникуме в Кукморском районе Татарстана. В мае 1941 года был призван в армию и с первых дней наступления гитлеровцев участвовал в боевых действиях.

В августе 1941 года вместе с однополчанами оказался в окружении, присоединился к партизанскому отряду и с марта 1942 по август 1944 года служил взрывателем вражеских объектов – диверсантом, затем начальником разведывательного отряда. В 1964-1971 годах был главным редактором журнала «Казан утлары», а в 1971-1974 годах – председателем правления Союза писателей Татарстана.

Заки Нури – один из самых активных авторов послевоенной татарской литературы. При жизни были изданы шестьдесят три его книги в переводе на татарский, русский и другие национальные языки. Скончался 18 февраля 1994 года в Казани после продолжительной тяжелой болезни.

Зульфия Шавалиева