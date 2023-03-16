Велика ли разница между итогами переписи-2021 для татар и башкир?

Как записывали национальность при переписи по паспортным данным?

Результаты переписи по отдельным республикам и областям позволяют сделать следующие выводы:

Русских в Башкортостане стало больше на 76 340 человек, а чувашей, марийцев, удмуртов, эрзян, мокшан, украинцев и белорусов в сумме стало меньше на 92 754.

В Татарстане русских стало больше на 73 435, а чувашей, марийцев, удмуртов, эрзян, мокшан, украинцев и белорусов стало меньше на 49 391. Данные по приросту народов республик Поволжья и Урала приведены в таблице 7 приложения. В Татарстане есть и миграционный прирост татар и русских.

По моей версии, переписываемых по паспортным данным людей с тюркскими мусульманскими именами и фамилиями в Башкортостане записывали башкирами, в Татарстане записывали татарами, а в Москве – лицами, отказавшимися отвечать на вопрос о национальной принадлежности. Существенное различие: в Башкортостане за счет этого доля башкир могла вырасти до 2%, в Татарстане доля татар – лишь на 0,2-0,3%, или на несколько тысяч человек.

В Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, Коми, Карелии большинство не участвовавших в переписи людей остались в числе не указавших национальность – 10-20% (после корректировки числа русских). Там «лица без национальности» составляют от 10 до 20% населения республик, в то время как в Татарстане и Башкортостане – лишь около 2% от населения.

В Чувашии власти не решились распределить 112 тысяч «лиц без национальности» в пользу чувашей, в итоге потеряв 130 тысяч чувашей только по Чувашской Республике. Численность русских при этом выросла на 2%, или на 6,7 тыс. человек.

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

Произошел рост численности русских на 5% в Татарстане, Башкортостане и на 2-3% в Чувашии и Марий Эл при снижении их численности по РФ. Особенно нелепо выглядят +2% русских при -15% чувашей в Чувашии на фоне соседей: -13,4% русских в Ульяновской и -21,2% в Нижегородской области.

Можно предположить, что в большинстве регионов часть переписываемых по паспортным данным людей со славянскими именами и фамилиями записывали русскими. Люди с неславянскими фамилиями попадали в основном в графу «лица без национальности».

Велика ли разница между итогами переписи-2021 для татар и башкир?

На первый взгляд, итоги переписи показывают огромную разницу состояния демографии у татар и у башкир: убыль татар на 596 тысяч, а башкир всего на 12 тысяч. В процентах: -11,24 против -0,79. Но если отдельно сравним итоги переписи татар в Татарстане и башкир в Башкортостане и отдельно итоги татар и башкир за пределами двух республик, картина сильно меняется.

В Татарстане татар стало больше на 3,9%, в Башкортостане башкир стало больше на 8%. Татары считают, что часть роста башкир достигнута за счет снижения числа татар. Мы оценили это количество в 15-20 тысяч татар. При этом, несомненно, рождаемость у башкир чуть выше, чем у татар. Это отражается и в показателях прошлых переписей, и в среднем возрасте башкир: 40,4 года против 41,6 у татар. Но эта разница почти в 10 раз меньше разницы среднего возраста между татарами и чеченцами.

За пределами Татарстана и Башкортостана татар стало меньше на 28%, а башкир за пределами Башкортостана стало меньше на 27%.

Как мы видим, разница в первом случае заметна, но не принципиальна, во втором ее практически нет. Демографические показатели башкир чуть лучше. Однако главное преимущество башкир, за счет которого получена огромная разница в итогах переписи: около 80% башкир РФ живет в Башкортостане, и лишь около 40% татар РФ живет в Татарстане.

Сколько процентов русских в РФ?

Опираясь на данные переписи 2002 года, можно примерно оценить процентную долю русских. По переписи 2002 года русских в РФ было 79,8%, среди «указавших национальность» – 80,6%. Считаем 80%. Между переписями 2002 и 2021 годов население России в постоянных границах почти не изменилось. По переписи 2002 года – 145,2 миллиона, по переписи 2021 года без учета Крыма: 147,2 – 2,5 = 144,7 миллиона. В 2003-2021 годах естественная убыль населения РФ, по данным Росстата, составила 7 млн человек.

Более 95% естественной убыли населения РФ приходится на русские регионы. У ряда народов Кавказа и Сибири в сумме был прирост около 1,5 млн человек (только в Дагестане и Чечне был прирост населения в 1 миллион). Был и скрытый прирост за счет рождаемости в семьях трудовых мигрантов, которые постепенно укореняются и получают гражданство РФ. При соизмеримых с народами Кавказа численности и рождаемости их прирост должен был быть не менее 1 миллиона за 20 лет. Таким образом, убыль остальных народов должна была составить около 9-9,5 миллиона. Из этого числа украинцы, белорусы, татары, чуваши, финно-угорские народы в сумме потеряли около 2 млн человек из-за естественной убыли и ассимиляционных процессов. В итоге в 2003-2021 годах потери русских из-за естественной убыли составили примерно 7-7,5 млн человек, или около 5% населения РФ.

Есть еще миграция. Официальный миграционный прирост населения РФ за 19 лет – 4 млн человек. За 20 лет в РФ вернулось около 2 миллионов русских. Это получено из миграционного баланса с Украиной, Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, где сосредоточено более 90% русских, оставшихся после массового возвращения из стран СНГ в 90-х годах. А уехало, по независимым оценкам, до 4-5 млн жителей РФ, а значит, не менее 3 миллионов русских. Включение Крыма в процентном отношении только уменьшило долю русских в России на десятые доли процента, так как процент русских там меньше, чем в РФ в целом.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При грубом подсчете на основе данных переписи 2002 года, естественной убыли и миграции населения России в 2003-2021 годах можно предположить, что процент русских в РФ уменьшился примерно на 5% и составляет около 75%.

Как проходила перепись в Москве?

Наименее правдоподобно выглядят итоги переписи в Москве: 9072 тысячи русских, 3418 тысяч людей без национальности и лишь 518 тысяч человек всех других известных национальностей, кроме русских. Русских получилось 90,2% от числа «указавших национальность». Среди людей без национальности 2950 тысяч человек – «лиц, в переписных листах которых отсутствуют данные о национальности», – те, кто, скорее всего, не участвовал в переписи; и 362 тысячи «указали другие ответы о национальной принадлежности» – возможно, это люди, которые участвовали в переписи, но по незнанию или намеренно указали несуществующие нации или не поняли вопрос. Еще у 105 тысяч человек «нет национальности».

По итогам переписи доля представителей всех известных народов, кроме русских, составила всего 3,98% от жителей столицы. Это в два раза меньше, чем по весьма спорным итогам переписи 2010 года – 7,86% и в 2,8 раза меньше, чем в 2002 году – 11,15%. Хотя мы знаем, что эта доля постоянно растет. По данным на 2021 год, около 30% всех трудовых мигрантов, приезжающих в Россию, остаются в Москве. Общее число трудовых мигрантов в РФ колебалось в последние годы от 7 до 12 миллионов. И только в 2021 году в Москве 88 тысяч граждан стран СНГ получили гражданство РФ.

Это значит, что большинство представителей нерусских народов в Москве остались непереписанными.

На основе приведенных цифр мы можем восстановить возможную схему получения этих результатов переписи в Москве:

Лично – через переписчиков или Госуслуги – переписалось около половины жителей Москвы. Оставшихся порядка 6-6,5 миллиона зарегистрированных жителей переписали по паспортным данным. Из них порядка 3 миллионов людей со славянскими именами и фамилиями записали русскими, ровно столько, чтобы русские набрали чуть больше 90% от «лиц, указавших национальность». Остальные 3 миллиона остались в категории «лиц, не указавших национальность». Русские среди них тоже есть, но лишь около одной трети. Фактически в Москве примерно 75-80% русских: среди старшего поколения около 90%, среди молодежи – 70%.

Подобные схемы, позволяющие без явно видимых нарушений и фальсификаций получать нужный власти результат, вероятно, использованы в большинстве регионов РФ. Прежде всего, в Петербурге, других крупнейших городах, как Самара, Челябинск, Новосибирск, и в развитых регионах с высокой долей мигрантов: Московская область, Югра...

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как получены общие итоги переписи?

Главный этнолог страны Валерий Тишков ругает организаторов за провальную перепись. И утверждает, что при переписи потеряли не менее 0,5 миллиона татар и не менее 13,5 миллиона русских.

По данным переписи 2021 года, русских в РФ стало меньше на 5,44 млн человек (-4,9%). В границах 2010 года без Крыма потерь будет уже ~7,2 миллиона. Еще в число русских могли попасть до 1,5 млн украинцев, чувашей, финно-угров из пропавших 2,5 млн человек. Еще было массовое переселение из Донбасса в 2014-2015 годах – минимум 0,5-0,7 млн человек. В результате убыль русских в границах 2010 года может получиться 9-10 миллионов. Но часть потерь находится среди «лиц без национальности». Сколько их там? Тишков утверждает, что 13,5 миллиона. А на самом деле лишь около 5 миллионов. Максимум 6.

Почему? Ранее мы определили убыль и процент русских в населении РФ – 75%, максимум 76%. Исходя из этого, в РФ получится 147,2 · 75% = 110,4 млн русских. Вычитая из этого числа число переписанных, получаем 110,4 – 105,6 = 4,8 млн – число русских среди лиц, не указавших национальность.

Как мы предположили ранее, не участвовавших в переписи, соответственно не назвавших национальность было около 30%, считаем 45 миллионов, из них около 33,7 миллиона (75%) русских. Большинство из них (~28 миллионов) записали русскими, получив тем самым 80,85% русских среди указавших национальность. В среднем 25-30% от живущих за пределами своих республик частей коренных народов оказались среди «лиц, не указавших национальность» или среди русских. Потерь при переписи мало у народов, живущих компактно в своих республиках (80-90% численности народа), кроме финно-угорских народов. Среди 16,6 миллиона не указавших национальность осталось около 5 миллионов русских.

Вот примерная математическая модель, объясняющая итоги переписи: 147 – 45 = 102 миллиона – число переписанных. 147 · 0,75 = 110,4 миллиона – всего русских, 102 · 75% = 76,7 миллиона – число переписанных русских. 105,6 – 76,7 = 29 миллионов = число добавленных русских. 45 – 29 = 16 миллионов – число оставшихся «лиц без национальности», из них 110,4 – 105,6 = 4,8 миллиона русских.

В большинстве русских областей численность нерусских народов стала в среднем на 25-30% меньше. Как мы видели за пределами РТ и РБ, у татар и башкир потери почти одинаковы: -28% и -27%. Потери меньше в регионах, где у коренных народов значительное сельское население. И 45 миллионов не окончательное число не участвовавших в переписи людей. Оно не включает в себя переписанных в республиках по паспортным данным татар, башкир, чеченцев и представителей ряда других народов в своих республиках.

Заключение по первой части

Итак, мы рассмотрели отдельные результаты переписи населения России 2021 года по национальному составу. Пока мы не затрагивали тему стремительной утраты родного языка народами России. На основании анализа чисел переписи, а также отдельных известных фактов, публикаций 2021 года в интернет-ресурсах, сделаны предположения, каким образом получены те или иные итоги переписи.

Во второй части анализа детально по основным регионам рассмотрим изменения, произошедшие с татарами за прошлый и предыдущие переписные периоды. Некоторые важные вопросы в материалах второй части могут повторяться.

Продолжение следует

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Таблица 1. Численность татар по республикам, областям, краям РФ по данным переписей населения 1959, 1970, 1979, 1989, 2002, 2010 и 2021 годов

1959 1970 1979 1989 2002 2010 2021 Татарстан 1 345 195 1 536 430 1 641 603 1 765 404 2 000 116 2 012 571 2 091 175 Башкортостан 768 566 944 505 940 436 1 120 702 990 702 1 009 295 974 533 Челябинская обл. 190 227 216 807 219 743 224 605 205 087 180 913 120 242 Ульяновская обл. 96 918 122 409 134 765 159 093 168 766 149 873 111 365 Свердловская обл. 158 222 176 025 179 341 183 781 168 143 143 803 93 516 Москва 80 489 109 252 131 328 157 376 166 083 149 043 84 373 Оренбургская обл 120 944 145 373 151 383 158 564 165 967 151 492 116 605 Пермский край 165 829 169 360 157 719 150 460 136 597 115 544 92 472 Самарская обл. 74 226 93 683 103 605 115 280 127 931 126 124 94 452 Удмуртия 71 930 87 150 99 139 110 490 109 218 98 831 67 964 ХМАО - Югра 2 938 14 046 36 898 97 689 107 637 108 899 79 727 Тюменская обл. 72 306 84 169 91 295 103 303 106 864 102 587 96 592 Пензенская обл 62 233 74 835 78 236 81 307 86 805 86 431 74 083 Астраханская обл. 57 229 67 060 70 781 71 655 70 590 60 523 48 313 Саратовская обл 43 235 43 235 47 948 52 867 57 577 52 884 37 806 Московская обл 52 520 49 189 52 119 51 059 52 851 56 200 46 066 Кемеровская обл. 67 382 69 309 64 817 63 116 51 030 40 229 22 077 Нижегородская обл. 66 996 71 794 68 632 58 603 50 609 44 000 26 685 Омская обл. 36 421 44 328 46 712 49 784 47 796 41 870 27 470 Мордовия 38 636 44 954 45 765 47 328 46 261 43 392 39 855 Красноярский край 36 149 46 618 45 633 49 331 44 382 34 828 19 418 Кировская обл 41 208 45 309 44 900 45 666 43 415 36 457 26 181 Марий Эл 38 821 40 279 40 917 43 850 43 377 38 357 29 317 Чувашия 31 357 36 217 37 573 35 689 36 379 34 214 29 092 Санкт-Петербург 27 178 32 851 39 403 43 997 35 553 30 857 20 286 Волгоградская обл. 17 743 23 518 25 529 25 973 28 641 24 557 13 115 Новосибирская обл. 24 925 28 823 28 547 29 428 27 874 24 158 16 332 ЯНАО 3 952 4 653 8 556 26 431 27 734 28 509 18 912 Иркутская обл. 39 061 41 500 41 469 39 609 26 966 22 882 12 130 Краснодарский край 5 036 15 316 19 093 17 213 25 589 24 840 18 912 другие регионы 236 807 276 064 311 872 342 443 298 061 236 486 164 603



Таблица 2. Доля татар по республикам, областям, краям РФ

1959 1970 1979 1989 2002 2010 2021 Татарстан 47,19% 49,07% 47,65% 48,48% 52,92% 53,23% 53,57% Башкортостан 23,00% 24,74% 24,46% 28,42% 24,14% 25,40% 24,21% Челябинская обл. 6,39% 6,59% 6,41% 6,21% 5,69% 5,36% 4,11% Ульяновская обл. 8,67% 9,99% 10,63% 11,39% 12,20% 12,24% 11,06% Свердловская обл. 3,91% 4,08% 4,03% 3,91% 3,75% 3,54% 2,40% Москва 1,58% 1,55% 1,66% 1,77% 1,60% 1,38% 0,84% Оренбургская обл. 6,61% 7,09% 7,25% 7,31% 7,61% 7,56% 6,70% Пермский край 5,54% 5,60% 5,24% 4,87% 4,84% 4,59% 4,07% Самарская обл. 3,29% 3,41% 3,35% 3,53% 3,95% 4,08% 3,18% Удмуртия 5,38% 6,15% 6,64% 6,88% 6,96% 6,74% 5,47% ХМАО - Югра 2,37% 5,18% 6,46% 7,62% 7,51% 7,62% 6,31% Тюменская обл. 6,62% 7,31% 7,25% 7,34% 8,07% 8,06% 6,93% Пензенская обл 4,12% 4,87% 5,18% 5,40% 5,97% 6,44% 6,44% Астраханская обл. 8,15% 7,73% 7,73% 7,23% 7,02% 6,61% 5,92% Саратовская обл 1,76% 1,76% 1,87% 1,97% 2,16% 2,15% 1,71% Московская обл 0,90% 0,85% 0,82% 0,77% 0,80% 0,84% 0,62% Кемеровская обл. 2,42% 2,37% 2,19% 1,99% 1,76% 1,49% 0,92% Нижегородская обл. 1,87% 1,95% 1,85% 1,58% 1,44% 1,35% 1,04% Омск ая обл. 2,21% 2,43% 2,39% 2,32% 2,30% 2,18% 1,64% Мордовия 3,86% 4,37% 4,63% 4,91% 5,21% 5,21% 5,31% Красноярский край 1,64% 1,57% 1,69% 1,62% 1,50% 1,28% 0,76% Кировская обл. 2,15% 2,62% 2,69% 2,70% 2,89% 2,79% 2,46% Марий Эл 5,99% 5,86% 5,81% 5,85% 5,96% 5,79% 4,77% Чувашия 2,86% 2,96% 2,89% 2,67% 2,77% 2,84% 2,71% Санкт-Петербург 0,82% 0,83% 0,86% 0,88% 0,76% 0,73% 0,43% Волгоградская обл. 0,96% 1,01% 1,03% 1,02% 1,06% 0,96% 0,59% Новосибирская обл. 1,08% 1,15% 1,09% 1,06% 1,04% 0,95% 0,70% ЯНАО 6,34% 5,82% 5,39% 5,34% 5,47% 5,64% 4,70% Иркутская обл. 1,98% 1,79% 1,62% 1,40% 1,10% 0,98% 0,58% Краснодарский край 0,14% 0,34% 0,44% 0,34% 0,50% 0,49% 0,34%



Таблица 3. Сравнение роста/убыли всего населения, русских, других народов, татар республик, областей, краев РФ по итогам переписи 2021 года

Рост/убыль населения Рост/убыль руссских Рост/убыль других Рост/убыль татар % лиц без. национальн. % татар Татарстан 5,8% 4,9% 1,9% 3,9% 2,5% 53,6% Башкортостан 0,47 5,3% -1,2% -3,4% 1,6% 24,2% Челябинская область -1,3% -10,7% -31,9% -33,5% 14,7% 4,1% Ульяновская область -7,4% -13,4% -31,3% -25,7% 15,9% 11,1% Свердловская область -0,7% -2,2% -34,5% -35,0% 8,6% 2,4% г. Москва 13,1% -8,6% -42,2% -43,4% 22,7% 0,8% Оренбургская -8,4% -9,1% -27,5% -23,0% 6,5% 6,7% Пермский край -3,9% -7,3% -33,4% -20,0% 10,3% 4,1% Самарская область -1,3% 0,6% -34,3% -25,1% 6,5% 3,2% Удмуртия -4,5% -7,8% -27,8% -31,2% 14,5% 5,5% Тюменская область 12,6% -0,5% -20,4% -18,7% 19,9% 6,4% Тюменская область без АО 19,5% 12,3% -3,1% -5,8% 12,9% 6,9% ХМАО 11,7% -8,8% -17,0% -26,8% 26,1% 6,3% ЯНАО -2,4% -18,8% -21,9% -33,7% 21,1% 4,7% Пензенская область -8,6% -13,6% -23,9% -14,3% 9,1% 6,4% Астраханская область -4,9% -11,5% -10,3% -20,2% 15,0% 5,9% Московская область 20,1% 10,8% -9,9% -18,0% 12,5% 0,6% Саратовская область -3,1% -7,8% -31,8% -28,5% 9,5% 1,7% Нижегородская обл. -5,8% -21,2% -43,0% -39,5% 17,5% 1,0% Мордовия -6,1% -8,5% -11,8% -8,2% 4,2% 5,3% Чувашия -5,2% 2,1% -16,2% -15,0% 9,4% 2,7% Санкт Петербург 14,8% 9,4% -36,2% -34,3% 15,8% 0,4% Омская область -6,0% -9,7% -34,5% -34,4% 9,7% 1,6% Марий Эл -2,8% 2,9% -16,8% -23,6% 9,2% 4,8% Кемеровская область -5,9% -10,1% -42,6% -45,1% 8,0% 0,9% Красноярский край 1,0% -4,3% -35,0% -44,2% 10,9% 0,8% Кировская область -14,0% -17,8% -34,9% -28,2% 7,9% 2,5% Краснодарский край 11,7% 13,2% -29,8% -23,9% 5,0% 0,3% Волгоградская обл. -4,2% -10,6% -45,9% -46,6% 10,7% 0,6% Новосибирская обл. 4,9% -7,6% -38,0% -32,4% 17,0% 0,7% Иркутская область -2,4% -10,6% -28,4% -47,0% 12,3% 0,6%



Таблица 4. Изменение процентной доли татар в республиках, областях, краях РФ

1959-1970 1970-1979 1979-1989 1989-2002 2002-2010 2010-2021 Татарстан 3,98% -2,89% 1,74% 9,16% 0,59% 0,65% Башкортостан 7,57% -1,13% 16,19% -15,06% 5,22% -4,69% Челябинская область 3,16% -2,84% -3,04% -8,37% -5,80% -23,33% Ульяновская область 15,22% 6,41% 7,19% 7,07% 0,33% -9,63% Свердловская область 4,22% -1,20% -3,01% -3,97% -5,60% -32,30% Москва -2,09% 7,05% 7,07% -9,76% -14,00% -39,04% Оренбургская область 7,26% 2,26% 0,76% 4,18% -0,66% -11,42% Пермский край 1,08% -6,39% -7,17% -0,55% -5,10% -11,34% Самарская область 3,59% -1,62% 5,46% 11,80% 3,29% -22,00% Удмуртия 14,31% 8,02% 3,57% 1,16% -3,16% -18,87% ХМАО - Югра 118,57% 24,71% 17,96% -1,44% 1,40% -17,18% Тюменская область 10,42% -0,82% 1,24% 9,95% -0,10% -14,10% Пензенская область 18,20% 6,37% 4,32% 10,47% 7,81% 0,04% Астраханская область -5,15% 0,00% -6,51% -2,86% -5,84% -10,39% Саратовская область 0,00% 6,19% 5,29% 9,70% -0,46% -20,48% Московская область -5,33% -3,40% -6,68% 4,17% 5,00% -26,49% Кемеровская область -2,07% -7,59% -9,13% -11,56% -15,57% -37,92% Нижегородская область 4,28% -5,18% -14,82% -8,57% -6,25% -23,15% Омская область 9,95% -1,65% -2,76% -1,03% -5,22% -24,92% Мордовия 13,21% 5,84% 6,16% 6,11% 0,00% 1,90% Красноярский край -4,02% 7,37% -4,14% -7,41% -14,67% -40,38% Кировская область 22,00% 2,55% 0,22% 7,20% -3,46% -11,72% Марий Эл -2,24% -0,79% 0,72% 1,85% -2,85% -17,66% Чувашия 3,50% -2,36% -7,72% 3,86% 2,64% -4,79% Санкт-Петербург 1,22% 3,86% 2,09% -13,64% -3,95% -41,09% Волгоградская область 5,21% 1,98% -0,97% 3,92% -9,72% -38,62% Новосибирская область 6,48% -5,22% -2,84% -1,79% -8,56% -26,02% ЯНАО -8,20% -7,39% -0,93% 2,43% 3,13% -16,77% Иркутская область -9,39% -9,70% -13,58% -21,43% -11,27% -40,57% Краснодарский край 142,86% 29,41% -22,73% 47,06% -3,00% -29,90%



Таблица 5. Корректированные итоги переписи 2010 года. Оценка числа «потерянных» при переписи татар

Численность татар Перепись 2010 % не указ. национальность Перепись 2010 Оценка числа потерянных татар Перепись 2010 Исправленная числ. татар 2010 Татарстан 2 012 571 0,16% 3217 2 015 788 Башкортостан 1 009 295 2,40% 24776 1 034 071 Челябинская область 180 913 2,85% 5311 186 224 Ульяновская область 149 873 5,25% 8305 158 178 Свердловская область 143 803 5,42% 8242 152 045 Москва 149 043 5,81% 9194 158 237 Оренбургская область 151 492 1,50% 2303 153 795 Пермский край 115 544 4,54% 5490 121 034 Самарская область 126 124 3,85% 5046 131 170 Удмуртия 98 831 3,60% 3693 102 524 ХМАО - Югра 108 899 6,67% 7778 116 677 Тюменская область 102 587 5,08% 5494 108 081 Пензенская область 86 431 3,12% 2786 89 217 Астраханская область 60 523 9,43% 6299 66 822 Саратовская область 52 884 2,57% 1396 54 280 Московская область 56 202 5,92% 3533 59 735 Кемеровская область 40 229 2,02% 831 41 060 Нижегородская область 44 000 1,28% 570 44 570 Омская область 41 870 2,91% 1254 43 124 Мордовия 43 392 0,38% 165 43 557 Красноярский край 34 828 3,56% 1285 36 113 Кировская область 36 457 2,65% 994 37 451 Марий Эл 38 357 4,90% 1976 40 333 Чувашия 34 214 3,84% 1366 35 580 Санкт-Петербург 30 857 13,38% 4766 35 623 Волгоградская область 24 557 1,71% 426 24 983 Новосибирская область 24 158 4,68% 1187 25 345 ЯНАО 28 509 3,35% 988 29 497 Иркутская область 22 882 3,42% 811 23 693 Краснодарский край 24 840 1,94% 493 25 333 другие регионы 236 486 4,30% 8327 244 813 всего по РФ 5 310 651 128 303 5 438 954



Таблица 6. Оценка убыли татар по регионам между переписями населения 2010 и 2021 годов



Таблица 7. Численность и прирост/убыль народов республик Поволжья

Перепись 2010 Перепись 2021 Прирост человек Прирост 2010-2021,% Татарстан Татары 2012571 2091175 78604 3,9% Чуваши 116252 90474 -25778 -22,2% Марийцы 18848 15666 -3182 -16,9% Удмурты 23454 21327 -2127 -9,1% Мордва 19156 12065 -7091 -37,0% Башкиры 13726 11029 -2697 -19,6% Украинцы 18241 9350 -8891 -48,7% Белорусы 4594 2270 -2324 -50,6% Русские 1501369 1574804 73435 4,9% Все население 3786488 4004809 218321 5,8% Башкортостан Башкиры 1172287 1268806 96519 8,2% Татары 1009287 974533 -34754 -3,4% Марийцы 103658 84988 -18670 -18,0% Чуваши 107450 79950 -27500 -25,6% Удмурты 21477 17149 -4328 -20,2% Мордва 20300 10970 -9330 -46,0% Украинцы 39875 14876 -24999 -62,7% Белорусы 11680 3753 -7927 -67,9% Русские 1432906 1509246 76340 5,3% Все население 4072292 4091423 19131 0,5% Чувашия Чуваши 814715 684930 -129785 -15,9% Татары 34214 29092 -5122 -15,0% Мордва 13014 7707 -5307 -40,8% Марийцы 3648 2904 -744 -20,4% Русские 323274 329991 6717 2,1% Все население 1251619 1186909 -64710 -5,2% Мордовия Мордва 333112 290750 -42362 -12,7% Татары 43392 39855 -3537 -8,2% Русские 443737 406061 -37676 -8,5% Все население 834775 783552 -51223 -6,1% Марий Эл Марийцы 290863 246560 -44303 -15,2% Татары 38357 29317 -9040 -23,6% Чуваши 6025 3656 -2369 -39,3% Русские 313947 322932 8985 2,9% Все население 696459 677097 -19362 -2,8% Удмуртия Удмурты 410584 299874 -110710 -27,0% Татары 98831 67974 -30857 -31,2% Марийцы 8067 5983 -2084 -25,8% Башкиры 3454 1982 -1472 -42,6% Чуваши 2180 1253 -927 -42,5% Бесермяне 2111 1903 -208 -9,9% Русские 912539 841581 -70958 -7,8% Все население 1521420 1452914 -68506 -4,5%



Наиль Гильманов

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»