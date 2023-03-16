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Общество 16 марта 2023 08:00

Велика ли разница между итогами переписи-2021 для татар и башкир?

Московский исследователь Наиль Гильманов после появления итогов переписи населения 2021 года по национальному составу и владению родными языками был шокирован. Он решил сам разобраться в опубликованных цифрах. «Миллиард.Татар» публикует вторую часть интерпретации итогов переписи по версии Наиля Гильманова.

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Велика ли разница между итогами переписи-2021 для татар и башкир?
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как записывали национальность при переписи по паспортным данным?

Результаты переписи по отдельным республикам и областям позволяют сделать следующие выводы:

Русских в Башкортостане стало больше на 76 340 человек, а чувашей, марийцев, удмуртов, эрзян, мокшан, украинцев и белорусов в сумме стало меньше на 92 754.

В Татарстане русских стало больше на 73 435, а чувашей, марийцев, удмуртов, эрзян, мокшан, украинцев и белорусов стало меньше на 49 391. Данные по приросту народов республик Поволжья и Урала приведены в таблице 7 приложения. В Татарстане есть и миграционный прирост татар и русских.

По моей версии, переписываемых по паспортным данным людей с тюркскими мусульманскими именами и фамилиями в Башкортостане записывали башкирами, в Татарстане записывали татарами, а в Москве – лицами, отказавшимися отвечать на вопрос о национальной принадлежности. Существенное различие: в Башкортостане за счет этого доля башкир могла вырасти до 2%, в Татарстане доля татар – лишь на 0,2-0,3%, или на несколько тысяч человек.

В Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, Коми, Карелии большинство не участвовавших в переписи людей остались в числе не указавших национальность – 10-20% (после корректировки числа русских). Там «лица без национальности» составляют от 10 до 20% населения республик, в то время как в Татарстане и Башкортостане – лишь около 2% от населения.

В Чувашии власти не решились распределить 112 тысяч «лиц без национальности» в пользу чувашей, в итоге потеряв 130 тысяч чувашей только по Чувашской Республике. Численность русских при этом выросла на 2%, или на 6,7 тыс. человек.

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

Произошел рост численности русских на 5% в Татарстане, Башкортостане и на 2-3% в Чувашии и Марий Эл при снижении их численности по РФ. Особенно нелепо выглядят +2% русских при -15% чувашей в Чувашии на фоне соседей: -13,4% русских в Ульяновской и -21,2% в Нижегородской области.

Можно предположить, что в большинстве регионов часть переписываемых по паспортным данным людей со славянскими именами и фамилиями записывали русскими. Люди с неславянскими фамилиями попадали в основном в графу «лица без национальности».

Велика ли разница между итогами переписи-2021 для татар и башкир?

На первый взгляд, итоги переписи показывают огромную разницу состояния демографии у татар и у башкир: убыль татар на 596 тысяч, а башкир всего на 12 тысяч. В процентах: -11,24 против -0,79. Но если отдельно сравним итоги переписи татар в Татарстане и башкир в Башкортостане и отдельно итоги татар и башкир за пределами двух республик, картина сильно меняется.

В Татарстане татар стало больше на 3,9%, в Башкортостане башкир стало больше на 8%. Татары считают, что часть роста башкир достигнута за счет снижения числа татар. Мы оценили это количество в 15-20 тысяч татар. При этом, несомненно, рождаемость у башкир чуть выше, чем у татар. Это отражается и в показателях прошлых переписей, и в среднем возрасте башкир: 40,4 года против 41,6 у татар. Но эта разница почти в 10 раз меньше разницы среднего возраста между татарами и чеченцами.

За пределами Татарстана и Башкортостана татар стало меньше на 28%, а башкир за пределами Башкортостана стало меньше на 27%.

Как мы видим, разница в первом случае заметна, но не принципиальна, во втором ее практически нет. Демографические показатели башкир чуть лучше. Однако главное преимущество башкир, за счет которого получена огромная разница в итогах переписи: около 80% башкир РФ живет в Башкортостане, и лишь около 40% татар РФ живет в Татарстане.

Сколько процентов русских в РФ?

Опираясь на данные переписи 2002 года, можно примерно оценить процентную долю русских. По переписи 2002 года русских в РФ было 79,8%, среди «указавших национальность» – 80,6%. Считаем 80%. Между переписями 2002 и 2021 годов население России в постоянных границах почти не изменилось. По переписи 2002 года – 145,2 миллиона, по переписи 2021 года без учета Крыма: 147,2 – 2,5 = 144,7 миллиона. В 2003-2021 годах естественная убыль населения РФ, по данным Росстата, составила 7 млн человек.

Более 95% естественной убыли населения РФ приходится на русские регионы. У ряда народов Кавказа и Сибири в сумме был прирост около 1,5 млн человек (только в Дагестане и Чечне был прирост населения в 1 миллион). Был и скрытый прирост за счет рождаемости в семьях трудовых мигрантов, которые постепенно укореняются и получают гражданство РФ. При соизмеримых с народами Кавказа численности и рождаемости их прирост должен был быть не менее 1 миллиона за 20 лет. Таким образом, убыль остальных народов должна была составить около 9-9,5 миллиона. Из этого числа украинцы, белорусы, татары, чуваши, финно-угорские народы в сумме потеряли около 2 млн человек из-за естественной убыли и ассимиляционных процессов. В итоге в 2003-2021 годах потери русских из-за естественной убыли составили примерно 7-7,5 млн человек, или около 5% населения РФ.

Есть еще миграция. Официальный миграционный прирост населения РФ за 19 лет – 4 млн человек. За 20 лет в РФ вернулось около 2 миллионов русских. Это получено из миграционного баланса с Украиной, Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, где сосредоточено более 90% русских, оставшихся после массового возвращения из стран СНГ в 90-х годах. А уехало, по независимым оценкам, до 4-5 млн жителей РФ, а значит, не менее 3 миллионов русских. Включение Крыма в процентном отношении только уменьшило долю русских в России на десятые доли процента, так как процент русских там меньше, чем в РФ в целом.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При грубом подсчете на основе данных переписи 2002 года, естественной убыли и миграции населения России в 2003-2021 годах можно предположить, что процент русских в РФ уменьшился примерно на 5% и составляет около 75%.

Как проходила перепись в Москве?

Наименее правдоподобно выглядят итоги переписи в Москве: 9072 тысячи русских, 3418 тысяч людей без национальности и лишь 518 тысяч человек всех других известных национальностей, кроме русских. Русских получилось 90,2% от числа «указавших национальность». Среди людей без национальности 2950 тысяч человек – «лиц, в переписных листах которых отсутствуют данные о национальности», – те, кто, скорее всего, не участвовал в переписи; и 362 тысячи «указали другие ответы о национальной принадлежности» – возможно, это люди, которые участвовали в переписи, но по незнанию или намеренно указали несуществующие нации или не поняли вопрос. Еще у 105 тысяч человек «нет национальности».

По итогам переписи доля представителей всех известных народов, кроме русских, составила всего 3,98% от жителей столицы. Это в два раза меньше, чем по весьма спорным итогам переписи 2010 года – 7,86% и в 2,8 раза меньше, чем в 2002 году – 11,15%. Хотя мы знаем, что эта доля постоянно растет. По данным на 2021 год, около 30% всех трудовых мигрантов, приезжающих в Россию, остаются в Москве. Общее число трудовых мигрантов в РФ колебалось в последние годы от 7 до 12 миллионов. И только в 2021 году в Москве 88 тысяч граждан стран СНГ получили гражданство РФ.

Это значит, что большинство представителей нерусских народов в Москве остались непереписанными.

На основе приведенных цифр мы можем восстановить возможную схему получения этих результатов переписи в Москве:

Лично – через переписчиков или Госуслуги – переписалось около половины жителей Москвы. Оставшихся порядка 6-6,5 миллиона зарегистрированных жителей переписали по паспортным данным. Из них порядка 3 миллионов людей со славянскими именами и фамилиями записали русскими, ровно столько, чтобы русские набрали чуть больше 90% от «лиц, указавших национальность». Остальные 3 миллиона остались в категории «лиц, не указавших национальность». Русские среди них тоже есть, но лишь около одной трети. Фактически в Москве примерно 75-80% русских: среди старшего поколения около 90%, среди молодежи – 70%.

Подобные схемы, позволяющие без явно видимых нарушений и фальсификаций получать нужный власти результат, вероятно, использованы в большинстве регионов РФ. Прежде всего, в Петербурге, других крупнейших городах, как Самара, Челябинск, Новосибирск, и в развитых регионах с высокой долей мигрантов: Московская область, Югра...

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как получены общие итоги переписи?

Главный этнолог страны Валерий Тишков ругает организаторов за провальную перепись. И утверждает, что при переписи потеряли не менее 0,5 миллиона татар и не менее 13,5 миллиона русских.

По данным переписи 2021 года, русских в РФ стало меньше на 5,44 млн человек (-4,9%). В границах 2010 года без Крыма потерь будет уже ~7,2 миллиона. Еще в число русских могли попасть до 1,5 млн украинцев, чувашей, финно-угров из пропавших 2,5 млн человек. Еще было массовое переселение из Донбасса в 2014-2015 годах – минимум 0,5-0,7 млн человек. В результате убыль русских в границах 2010 года может получиться 9-10 миллионов. Но часть потерь находится среди «лиц без национальности». Сколько их там? Тишков утверждает, что 13,5 миллиона. А на самом деле лишь около 5 миллионов. Максимум 6.

Почему? Ранее мы определили убыль и процент русских в населении РФ – 75%, максимум 76%. Исходя из этого, в РФ получится 147,2 · 75% = 110,4 млн русских. Вычитая из этого числа число переписанных, получаем 110,4 – 105,6 = 4,8 млн – число русских среди лиц, не указавших национальность.

Как мы предположили ранее, не участвовавших в переписи, соответственно не назвавших национальность было около 30%, считаем 45 миллионов, из них около 33,7 миллиона (75%) русских. Большинство из них (~28 миллионов) записали русскими, получив тем самым 80,85% русских среди указавших национальность. В среднем 25-30% от живущих за пределами своих республик частей коренных народов оказались среди «лиц, не указавших национальность» или среди русских. Потерь при переписи мало у народов, живущих компактно в своих республиках (80-90% численности народа), кроме финно-угорских народов. Среди 16,6 миллиона не указавших национальность осталось около 5 миллионов русских.

Вот примерная математическая модель, объясняющая итоги переписи: 147 – 45 = 102 миллиона – число переписанных. 147 · 0,75 = 110,4 миллиона – всего русских, 102 · 75% = 76,7 миллиона – число переписанных русских. 105,6 – 76,7 = 29 миллионов = число добавленных русских. 45 – 29 = 16 миллионов – число оставшихся «лиц без национальности», из них 110,4 – 105,6 = 4,8 миллиона русских.

В большинстве русских областей численность нерусских народов стала в среднем на 25-30% меньше. Как мы видели за пределами РТ и РБ, у татар и башкир потери почти одинаковы: -28% и -27%. Потери меньше в регионах, где у коренных народов значительное сельское население. И 45 миллионов не окончательное число не участвовавших в переписи людей. Оно не включает в себя переписанных в республиках по паспортным данным татар, башкир, чеченцев и представителей ряда других народов в своих республиках.

Заключение по первой части

Итак, мы рассмотрели отдельные результаты переписи населения России 2021 года по национальному составу. Пока мы не затрагивали тему стремительной утраты родного языка народами России. На основании анализа чисел переписи, а также отдельных известных фактов, публикаций 2021 года в интернет-ресурсах, сделаны предположения, каким образом получены те или иные итоги переписи.

Во второй части анализа детально по основным регионам рассмотрим изменения, произошедшие с татарами за прошлый и предыдущие переписные периоды. Некоторые важные вопросы в материалах второй части могут повторяться.

Продолжение следует

Читайте также: Часть 1. Перепись -2021: в каких регионах посчитали национальности по-честному?

Таблица 1. Численность татар по республикам, областям, краям РФ по данным переписей населения 1959, 1970, 1979, 1989, 2002, 2010 и 2021 годов

1959

1970

1979

1989

2002

2010

2021

Татарстан

1 345 195

1 536 430

1 641 603

1 765 404

2 000 116

2 012 571

2 091 175

Башкортостан

768 566

944 505

940 436

1 120 702

990 702

1 009 295

974 533

Челябинская обл.

190 227

216 807

219 743

224 605

205 087

180 913

120 242

Ульяновская обл.

96 918

122 409

134 765

159 093

168 766

149 873

111 365

Свердловская обл.

158 222

176 025

179 341

183 781

168 143

143 803

93 516

Москва

80 489

109 252

131 328

157 376

166 083

149 043

84 373

Оренбургская обл

120 944

145 373

151 383

158 564

165 967

151 492

116 605

Пермский край

165 829

169 360

157 719

150 460

136 597

115 544

92 472

Самарская обл.

74 226

93 683

103 605

115 280

127 931

126 124

94 452

Удмуртия

71 930

87 150

99 139

110 490

109 218

98 831

67 964

ХМАО - Югра

2 938

14 046

36 898

97 689

107 637

108 899

79 727

Тюменская обл.

72 306

84 169

91 295

103 303

106 864

102 587

96 592

Пензенская обл

62 233

74 835

78 236

81 307

86 805

86 431

74 083

Астраханская обл.

57 229

67 060

70 781

71 655

70 590

60 523

48 313

Саратовская обл

43 235

43 235

47 948

52 867

57 577

52 884

37 806

Московская обл

52 520

49 189

52 119

51 059

52 851

56 200

46 066

Кемеровская обл.

67 382

69 309

64 817

63 116

51 030

40 229

22 077

Нижегородская обл.

66 996

71 794

68 632

58 603

50 609

44 000

26 685

Омская обл.

36 421

44 328

46 712

49 784

47 796

41 870

27 470

Мордовия

38 636

44 954

45 765

47 328

46 261

43 392

39 855

Красноярский край

36 149

46 618

45 633

49 331

44 382

34 828

19 418

Кировская обл

41 208

45 309

44 900

45 666

43 415

36 457

26 181

Марий Эл

38 821

40 279

40 917

43 850

43 377

38 357

29 317

Чувашия

31 357

36 217

37 573

35 689

36 379

34 214

29 092

Санкт-Петербург

27 178

32 851

39 403

43 997

35 553

30 857

20 286

Волгоградская обл.

17 743

23 518

25 529

25 973

28 641

24 557

13 115

Новосибирская обл.

24 925

28 823

28 547

29 428

27 874

24 158

16 332

ЯНАО

3 952

4 653

8 556

26 431

27 734

28 509

18 912

Иркутская обл.

39 061

41 500

41 469

39 609

26 966

22 882

12 130

Краснодарский край

5 036

15 316

19 093

17 213

25 589

24 840

18 912

другие регионы

236 807

276 064

311 872

342 443

298 061

236 486

164 603


Таблица 2. Доля татар по республикам, областям, краям РФ

1959

1970

1979

1989

2002

2010

2021

Татарстан

47,19%

49,07%

47,65%

48,48%

52,92%

53,23%

53,57%

Башкортостан

23,00%

24,74%

24,46%

28,42%

24,14%

25,40%

24,21%

Челябинская обл.

6,39%

6,59%

6,41%

6,21%

5,69%

5,36%

4,11%

Ульяновская обл.

8,67%

9,99%

10,63%

11,39%

12,20%

12,24%

11,06%

Свердловская обл.

3,91%

4,08%

4,03%

3,91%

3,75%

3,54%

2,40%

Москва

1,58%

1,55%

1,66%

1,77%

1,60%

1,38%

0,84%

Оренбургская обл.

6,61%

7,09%

7,25%

7,31%

7,61%

7,56%

6,70%

Пермский край

5,54%

5,60%

5,24%

4,87%

4,84%

4,59%

4,07%

Самарская обл.

3,29%

3,41%

3,35%

3,53%

3,95%

4,08%

3,18%

Удмуртия

5,38%

6,15%

6,64%

6,88%

6,96%

6,74%

5,47%

ХМАО - Югра

2,37%

5,18%

6,46%

7,62%

7,51%

7,62%

6,31%

Тюменская обл.

6,62%

7,31%

7,25%

7,34%

8,07%

8,06%

6,93%

Пензенская обл

4,12%

4,87%

5,18%

5,40%

5,97%

6,44%

6,44%

Астраханская обл.

8,15%

7,73%

7,73%

7,23%

7,02%

6,61%

5,92%

Саратовская обл

1,76%

1,76%

1,87%

1,97%

2,16%

2,15%

1,71%

Московская обл

0,90%

0,85%

0,82%

0,77%

0,80%

0,84%

0,62%

Кемеровская обл.

2,42%

2,37%

2,19%

1,99%

1,76%

1,49%

0,92%

Нижегородская обл.

1,87%

1,95%

1,85%

1,58%

1,44%

1,35%

1,04%

Омск ая обл.

2,21%

2,43%

2,39%

2,32%

2,30%

2,18%

1,64%

Мордовия

3,86%

4,37%

4,63%

4,91%

5,21%

5,21%

5,31%

Красноярский край

1,64%

1,57%

1,69%

1,62%

1,50%

1,28%

0,76%

Кировская обл.

2,15%

2,62%

2,69%

2,70%

2,89%

2,79%

2,46%

Марий Эл

5,99%

5,86%

5,81%

5,85%

5,96%

5,79%

4,77%

Чувашия

2,86%

2,96%

2,89%

2,67%

2,77%

2,84%

2,71%

Санкт-Петербург

0,82%

0,83%

0,86%

0,88%

0,76%

0,73%

0,43%

Волгоградская обл.

0,96%

1,01%

1,03%

1,02%

1,06%

0,96%

0,59%

Новосибирская обл.

1,08%

1,15%

1,09%

1,06%

1,04%

0,95%

0,70%

ЯНАО

6,34%

5,82%

5,39%

5,34%

5,47%

5,64%

4,70%

Иркутская обл.

1,98%

1,79%

1,62%

1,40%

1,10%

0,98%

0,58%

Краснодарский край

0,14%

0,34%

0,44%

0,34%

0,50%

0,49%

0,34%


Таблица 3. Сравнение роста/убыли всего населения, русских, других народов, татар республик, областей, краев РФ по итогам переписи 2021 года

Рост/убыль населения

Рост/убыль руссских

Рост/убыль других

Рост/убыль татар

% лиц без. национальн.

% татар

Татарстан

5,8%

4,9%

1,9%

3,9%

2,5%

53,6%

Башкортостан

0,47

5,3%

-1,2%

-3,4%

1,6%

24,2%

Челябинская область

-1,3%

-10,7%

-31,9%

-33,5%

14,7%

4,1%

Ульяновская область

-7,4%

-13,4%

-31,3%

-25,7%

15,9%

11,1%

Свердловская область

-0,7%

-2,2%

-34,5%

-35,0%

8,6%

2,4%

г. Москва

13,1%

-8,6%

-42,2%

-43,4%

22,7%

0,8%

Оренбургская

-8,4%

-9,1%

-27,5%

-23,0%

6,5%

6,7%

Пермский край

-3,9%

-7,3%

-33,4%

-20,0%

10,3%

4,1%

Самарская область

-1,3%

0,6%

-34,3%

-25,1%

6,5%

3,2%

Удмуртия

-4,5%

-7,8%

-27,8%

-31,2%

14,5%

5,5%

Тюменская область

12,6%

-0,5%

-20,4%

-18,7%

19,9%

6,4%

Тюменская область без АО

19,5%

12,3%

-3,1%

-5,8%

12,9%

6,9%

ХМАО

11,7%

-8,8%

-17,0%

-26,8%

26,1%

6,3%

ЯНАО

-2,4%

-18,8%

-21,9%

-33,7%

21,1%

4,7%

Пензенская область

-8,6%

-13,6%

-23,9%

-14,3%

9,1%

6,4%

Астраханская область

-4,9%

-11,5%

-10,3%

-20,2%

15,0%

5,9%

Московская область

20,1%

10,8%

-9,9%

-18,0%

12,5%

0,6%

Саратовская область

-3,1%

-7,8%

-31,8%

-28,5%

9,5%

1,7%

Нижегородская обл.

-5,8%

-21,2%

-43,0%

-39,5%

17,5%

1,0%

Мордовия

-6,1%

-8,5%

-11,8%

-8,2%

4,2%

5,3%

Чувашия

-5,2%

2,1%

-16,2%

-15,0%

9,4%

2,7%

Санкт Петербург

14,8%

9,4%

-36,2%

-34,3%

15,8%

0,4%

Омская область

-6,0%

-9,7%

-34,5%

-34,4%

9,7%

1,6%

Марий Эл

-2,8%

2,9%

-16,8%

-23,6%

9,2%

4,8%

Кемеровская область

-5,9%

-10,1%

-42,6%

-45,1%

8,0%

0,9%

Красноярский край

1,0%

-4,3%

-35,0%

-44,2%

10,9%

0,8%

Кировская область

-14,0%

-17,8%

-34,9%

-28,2%

7,9%

2,5%

Краснодарский край

11,7%

13,2%

-29,8%

-23,9%

5,0%

0,3%

Волгоградская обл.

-4,2%

-10,6%

-45,9%

-46,6%

10,7%

0,6%

Новосибирская обл.

4,9%

-7,6%

-38,0%

-32,4%

17,0%

0,7%

Иркутская область

-2,4%

-10,6%

-28,4%

-47,0%

12,3%

0,6%


Таблица 4. Изменение процентной доли татар в республиках, областях, краях РФ

1959-1970

1970-1979

1979-1989

1989-2002

2002-2010

2010-2021

Татарстан

3,98%

-2,89%

1,74%

9,16%

0,59%

0,65%

Башкортостан

7,57%

-1,13%

16,19%

-15,06%

5,22%

-4,69%

Челябинская область

3,16%

-2,84%

-3,04%

-8,37%

-5,80%

-23,33%

Ульяновская область

15,22%

6,41%

7,19%

7,07%

0,33%

-9,63%

Свердловская область

4,22%

-1,20%

-3,01%

-3,97%

-5,60%

-32,30%

Москва

-2,09%

7,05%

7,07%

-9,76%

-14,00%

-39,04%

Оренбургская область

7,26%

2,26%

0,76%

4,18%

-0,66%

-11,42%

Пермский край

1,08%

-6,39%

-7,17%

-0,55%

-5,10%

-11,34%

Самарская область

3,59%

-1,62%

5,46%

11,80%

3,29%

-22,00%

Удмуртия

14,31%

8,02%

3,57%

1,16%

-3,16%

-18,87%

ХМАО - Югра

118,57%

24,71%

17,96%

-1,44%

1,40%

-17,18%

Тюменская область

10,42%

-0,82%

1,24%

9,95%

-0,10%

-14,10%

Пензенская область

18,20%

6,37%

4,32%

10,47%

7,81%

0,04%

Астраханская область

-5,15%

0,00%

-6,51%

-2,86%

-5,84%

-10,39%

Саратовская область

0,00%

6,19%

5,29%

9,70%

-0,46%

-20,48%

Московская область

-5,33%

-3,40%

-6,68%

4,17%

5,00%

-26,49%

Кемеровская область

-2,07%

-7,59%

-9,13%

-11,56%

-15,57%

-37,92%

Нижегородская область

4,28%

-5,18%

-14,82%

-8,57%

-6,25%

-23,15%

Омская область

9,95%

-1,65%

-2,76%

-1,03%

-5,22%

-24,92%

Мордовия

13,21%

5,84%

6,16%

6,11%

0,00%

1,90%

Красноярский край

-4,02%

7,37%

-4,14%

-7,41%

-14,67%

-40,38%

Кировская область

22,00%

2,55%

0,22%

7,20%

-3,46%

-11,72%

Марий Эл

-2,24%

-0,79%

0,72%

1,85%

-2,85%

-17,66%

Чувашия

3,50%

-2,36%

-7,72%

3,86%

2,64%

-4,79%

Санкт-Петербург

1,22%

3,86%

2,09%

-13,64%

-3,95%

-41,09%

Волгоградская область

5,21%

1,98%

-0,97%

3,92%

-9,72%

-38,62%

Новосибирская область

6,48%

-5,22%

-2,84%

-1,79%

-8,56%

-26,02%

ЯНАО

-8,20%

-7,39%

-0,93%

2,43%

3,13%

-16,77%

Иркутская область

-9,39%

-9,70%

-13,58%

-21,43%

-11,27%

-40,57%

Краснодарский край

142,86%

29,41%

-22,73%

47,06%

-3,00%

-29,90%


Таблица 5. Корректированные итоги переписи 2010 года. Оценка числа «потерянных» при переписи татар

Численность татар Перепись 2010

% не указ. национальность Перепись 2010

Оценка числа потерянных татар Перепись 2010

Исправленная числ. татар 2010

Татарстан

2 012 571

0,16%

3217

2 015 788

Башкортостан

1 009 295

2,40%

24776

1 034 071

Челябинская область

180 913

2,85%

5311

186 224

Ульяновская область

149 873

5,25%

8305

158 178

Свердловская область

143 803

5,42%

8242

152 045

Москва

149 043

5,81%

9194

158 237

Оренбургская область

151 492

1,50%

2303

153 795

Пермский край

115 544

4,54%

5490

121 034

Самарская область

126 124

3,85%

5046

131 170

Удмуртия

98 831

3,60%

3693

102 524

ХМАО - Югра

108 899

6,67%

7778

116 677

Тюменская область

102 587

5,08%

5494

108 081

Пензенская область

86 431

3,12%

2786

89 217

Астраханская область

60 523

9,43%

6299

66 822

Саратовская область

52 884

2,57%

1396

54 280

Московская область

56 202

5,92%

3533

59 735

Кемеровская область

40 229

2,02%

831

41 060

Нижегородская область

44 000

1,28%

570

44 570

Омская область

41 870

2,91%

1254

43 124

Мордовия

43 392

0,38%

165

43 557

Красноярский край

34 828

3,56%

1285

36 113

Кировская область

36 457

2,65%

994

37 451

Марий Эл

38 357

4,90%

1976

40 333

Чувашия

34 214

3,84%

1366

35 580

Санкт-Петербург

30 857

13,38%

4766

35 623

Волгоградская область

24 557

1,71%

426

24 983

Новосибирская область

24 158

4,68%

1187

25 345

ЯНАО

28 509

3,35%

988

29 497

Иркутская область

22 882

3,42%

811

23 693

Краснодарский край

24 840

1,94%

493

25 333

другие регионы

236 486

4,30%

8327

244 813

всего по РФ

5 310 651

128 303

5 438 954


Таблица 6. Оценка убыли татар по регионам между переписями населения 2010 и 2021 годов


Таблица 7. Численность и прирост/убыль народов республик Поволжья

Перепись 2010

Перепись 2021

Прирост человек

Прирост 2010-2021,%

Татарстан

Татары

2012571

2091175

78604

3,9%

Чуваши

116252

90474

-25778

-22,2%

Марийцы

18848

15666

-3182

-16,9%

Удмурты

23454

21327

-2127

-9,1%

Мордва

19156

12065

-7091

-37,0%

Башкиры

13726

11029

-2697

-19,6%

Украинцы

18241

9350

-8891

-48,7%

Белорусы

4594

2270

-2324

-50,6%

Русские

1501369

1574804

73435

4,9%

Все население

3786488

4004809

218321

5,8%

Башкортостан

Башкиры

1172287

1268806

96519

8,2%

Татары

1009287

974533

-34754

-3,4%

Марийцы

103658

84988

-18670

-18,0%

Чуваши

107450

79950

-27500

-25,6%

Удмурты

21477

17149

-4328

-20,2%

Мордва

20300

10970

-9330

-46,0%

Украинцы

39875

14876

-24999

-62,7%

Белорусы

11680

3753

-7927

-67,9%

Русские

1432906

1509246

76340

5,3%

Все население

4072292

4091423

19131

0,5%

Чувашия

Чуваши

814715

684930

-129785

-15,9%

Татары

34214

29092

-5122

-15,0%

Мордва

13014

7707

-5307

-40,8%

Марийцы

3648

2904

-744

-20,4%

Русские

323274

329991

6717

2,1%

Все население

1251619

1186909

-64710

-5,2%

Мордовия

Мордва

333112

290750

-42362

-12,7%

Татары

43392

39855

-3537

-8,2%

Русские

443737

406061

-37676

-8,5%

Все население

834775

783552

-51223

-6,1%

Марий Эл

Марийцы

290863

246560

-44303

-15,2%

Татары

38357

29317

-9040

-23,6%

Чуваши

6025

3656

-2369

-39,3%

Русские

313947

322932

8985

2,9%

Все население

696459

677097

-19362

-2,8%

Удмуртия

Удмурты

410584

299874

-110710

-27,0%

Татары

98831

67974

-30857

-31,2%

Марийцы

8067

5983

-2084

-25,8%

Башкиры

3454

1982

-1472

-42,6%

Чуваши

2180

1253

-927

-42,5%

Бесермяне

2111

1903

-208

-9,9%

Русские

912539

841581

-70958

-7,8%

Все население

1521420

1452914

-68506

-4,5%


Наиль Гильманов
Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

#Перепись-2021 #перепись населения #татары #татары и башкиры #национальная политика
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