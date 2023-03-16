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Велика ли разница между итогами переписи-2021 для татар и башкир?
Московский исследователь Наиль Гильманов после появления итогов переписи населения 2021 года по национальному составу и владению родными языками был шокирован. Он решил сам разобраться в опубликованных цифрах. «Миллиард.Татар» публикует вторую часть интерпретации итогов переписи по версии Наиля Гильманова.
Как записывали национальность при переписи по паспортным данным?
Результаты переписи по отдельным республикам и областям позволяют сделать следующие выводы:
Русских в Башкортостане стало больше на 76 340 человек, а чувашей, марийцев, удмуртов, эрзян, мокшан, украинцев и белорусов в сумме стало меньше на 92 754.
В Татарстане русских стало больше на 73 435, а чувашей, марийцев, удмуртов, эрзян, мокшан, украинцев и белорусов стало меньше на 49 391. Данные по приросту народов республик Поволжья и Урала приведены в таблице 7 приложения. В Татарстане есть и миграционный прирост татар и русских.
По моей версии, переписываемых по паспортным данным людей с тюркскими мусульманскими именами и фамилиями в Башкортостане записывали башкирами, в Татарстане записывали татарами, а в Москве – лицами, отказавшимися отвечать на вопрос о национальной принадлежности. Существенное различие: в Башкортостане за счет этого доля башкир могла вырасти до 2%, в Татарстане доля татар – лишь на 0,2-0,3%, или на несколько тысяч человек.
В Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, Коми, Карелии большинство не участвовавших в переписи людей остались в числе не указавших национальность – 10-20% (после корректировки числа русских). Там «лица без национальности» составляют от 10 до 20% населения республик, в то время как в Татарстане и Башкортостане – лишь около 2% от населения.
В Чувашии власти не решились распределить 112 тысяч «лиц без национальности» в пользу чувашей, в итоге потеряв 130 тысяч чувашей только по Чувашской Республике. Численность русских при этом выросла на 2%, или на 6,7 тыс. человек.
Произошел рост численности русских на 5% в Татарстане, Башкортостане и на 2-3% в Чувашии и Марий Эл при снижении их численности по РФ. Особенно нелепо выглядят +2% русских при -15% чувашей в Чувашии на фоне соседей: -13,4% русских в Ульяновской и -21,2% в Нижегородской области.
Можно предположить, что в большинстве регионов часть переписываемых по паспортным данным людей со славянскими именами и фамилиями записывали русскими. Люди с неславянскими фамилиями попадали в основном в графу «лица без национальности».
Велика ли разница между итогами переписи-2021 для татар и башкир?
На первый взгляд, итоги переписи показывают огромную разницу состояния демографии у татар и у башкир: убыль татар на 596 тысяч, а башкир всего на 12 тысяч. В процентах: -11,24 против -0,79. Но если отдельно сравним итоги переписи татар в Татарстане и башкир в Башкортостане и отдельно итоги татар и башкир за пределами двух республик, картина сильно меняется.
В Татарстане татар стало больше на 3,9%, в Башкортостане башкир стало больше на 8%. Татары считают, что часть роста башкир достигнута за счет снижения числа татар. Мы оценили это количество в 15-20 тысяч татар. При этом, несомненно, рождаемость у башкир чуть выше, чем у татар. Это отражается и в показателях прошлых переписей, и в среднем возрасте башкир: 40,4 года против 41,6 у татар. Но эта разница почти в 10 раз меньше разницы среднего возраста между татарами и чеченцами.
За пределами Татарстана и Башкортостана татар стало меньше на 28%, а башкир за пределами Башкортостана стало меньше на 27%.
Как мы видим, разница в первом случае заметна, но не принципиальна, во втором ее практически нет. Демографические показатели башкир чуть лучше. Однако главное преимущество башкир, за счет которого получена огромная разница в итогах переписи: около 80% башкир РФ живет в Башкортостане, и лишь около 40% татар РФ живет в Татарстане.
Сколько процентов русских в РФ?
Опираясь на данные переписи 2002 года, можно примерно оценить процентную долю русских. По переписи 2002 года русских в РФ было 79,8%, среди «указавших национальность» – 80,6%. Считаем 80%. Между переписями 2002 и 2021 годов население России в постоянных границах почти не изменилось. По переписи 2002 года – 145,2 миллиона, по переписи 2021 года без учета Крыма: 147,2 – 2,5 = 144,7 миллиона. В 2003-2021 годах естественная убыль населения РФ, по данным Росстата, составила 7 млн человек.
Более 95% естественной убыли населения РФ приходится на русские регионы. У ряда народов Кавказа и Сибири в сумме был прирост около 1,5 млн человек (только в Дагестане и Чечне был прирост населения в 1 миллион). Был и скрытый прирост за счет рождаемости в семьях трудовых мигрантов, которые постепенно укореняются и получают гражданство РФ. При соизмеримых с народами Кавказа численности и рождаемости их прирост должен был быть не менее 1 миллиона за 20 лет. Таким образом, убыль остальных народов должна была составить около 9-9,5 миллиона. Из этого числа украинцы, белорусы, татары, чуваши, финно-угорские народы в сумме потеряли около 2 млн человек из-за естественной убыли и ассимиляционных процессов. В итоге в 2003-2021 годах потери русских из-за естественной убыли составили примерно 7-7,5 млн человек, или около 5% населения РФ.
Есть еще миграция. Официальный миграционный прирост населения РФ за 19 лет – 4 млн человек. За 20 лет в РФ вернулось около 2 миллионов русских. Это получено из миграционного баланса с Украиной, Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, где сосредоточено более 90% русских, оставшихся после массового возвращения из стран СНГ в 90-х годах. А уехало, по независимым оценкам, до 4-5 млн жителей РФ, а значит, не менее 3 миллионов русских. Включение Крыма в процентном отношении только уменьшило долю русских в России на десятые доли процента, так как процент русских там меньше, чем в РФ в целом.
При грубом подсчете на основе данных переписи 2002 года, естественной убыли и миграции населения России в 2003-2021 годах можно предположить, что процент русских в РФ уменьшился примерно на 5% и составляет около 75%.
Как проходила перепись в Москве?
Наименее правдоподобно выглядят итоги переписи в Москве: 9072 тысячи русских, 3418 тысяч людей без национальности и лишь 518 тысяч человек всех других известных национальностей, кроме русских. Русских получилось 90,2% от числа «указавших национальность». Среди людей без национальности 2950 тысяч человек – «лиц, в переписных листах которых отсутствуют данные о национальности», – те, кто, скорее всего, не участвовал в переписи; и 362 тысячи «указали другие ответы о национальной принадлежности» – возможно, это люди, которые участвовали в переписи, но по незнанию или намеренно указали несуществующие нации или не поняли вопрос. Еще у 105 тысяч человек «нет национальности».
По итогам переписи доля представителей всех известных народов, кроме русских, составила всего 3,98% от жителей столицы. Это в два раза меньше, чем по весьма спорным итогам переписи 2010 года – 7,86% и в 2,8 раза меньше, чем в 2002 году – 11,15%. Хотя мы знаем, что эта доля постоянно растет. По данным на 2021 год, около 30% всех трудовых мигрантов, приезжающих в Россию, остаются в Москве. Общее число трудовых мигрантов в РФ колебалось в последние годы от 7 до 12 миллионов. И только в 2021 году в Москве 88 тысяч граждан стран СНГ получили гражданство РФ.
Это значит, что большинство представителей нерусских народов в Москве остались непереписанными.
На основе приведенных цифр мы можем восстановить возможную схему получения этих результатов переписи в Москве:
Лично – через переписчиков или Госуслуги – переписалось около половины жителей Москвы. Оставшихся порядка 6-6,5 миллиона зарегистрированных жителей переписали по паспортным данным. Из них порядка 3 миллионов людей со славянскими именами и фамилиями записали русскими, ровно столько, чтобы русские набрали чуть больше 90% от «лиц, указавших национальность». Остальные 3 миллиона остались в категории «лиц, не указавших национальность». Русские среди них тоже есть, но лишь около одной трети. Фактически в Москве примерно 75-80% русских: среди старшего поколения около 90%, среди молодежи – 70%.
Подобные схемы, позволяющие без явно видимых нарушений и фальсификаций получать нужный власти результат, вероятно, использованы в большинстве регионов РФ. Прежде всего, в Петербурге, других крупнейших городах, как Самара, Челябинск, Новосибирск, и в развитых регионах с высокой долей мигрантов: Московская область, Югра...
Как получены общие итоги переписи?
Главный этнолог страны Валерий Тишков ругает организаторов за провальную перепись. И утверждает, что при переписи потеряли не менее 0,5 миллиона татар и не менее 13,5 миллиона русских.
По данным переписи 2021 года, русских в РФ стало меньше на 5,44 млн человек (-4,9%). В границах 2010 года без Крыма потерь будет уже ~7,2 миллиона. Еще в число русских могли попасть до 1,5 млн украинцев, чувашей, финно-угров из пропавших 2,5 млн человек. Еще было массовое переселение из Донбасса в 2014-2015 годах – минимум 0,5-0,7 млн человек. В результате убыль русских в границах 2010 года может получиться 9-10 миллионов. Но часть потерь находится среди «лиц без национальности». Сколько их там? Тишков утверждает, что 13,5 миллиона. А на самом деле лишь около 5 миллионов. Максимум 6.
Почему? Ранее мы определили убыль и процент русских в населении РФ – 75%, максимум 76%. Исходя из этого, в РФ получится 147,2 · 75% = 110,4 млн русских. Вычитая из этого числа число переписанных, получаем 110,4 – 105,6 = 4,8 млн – число русских среди лиц, не указавших национальность.
Как мы предположили ранее, не участвовавших в переписи, соответственно не назвавших национальность было около 30%, считаем 45 миллионов, из них около 33,7 миллиона (75%) русских. Большинство из них (~28 миллионов) записали русскими, получив тем самым 80,85% русских среди указавших национальность. В среднем 25-30% от живущих за пределами своих республик частей коренных народов оказались среди «лиц, не указавших национальность» или среди русских. Потерь при переписи мало у народов, живущих компактно в своих республиках (80-90% численности народа), кроме финно-угорских народов. Среди 16,6 миллиона не указавших национальность осталось около 5 миллионов русских.
Вот примерная математическая модель, объясняющая итоги переписи: 147 – 45 = 102 миллиона – число переписанных. 147 · 0,75 = 110,4 миллиона – всего русских, 102 · 75% = 76,7 миллиона – число переписанных русских. 105,6 – 76,7 = 29 миллионов = число добавленных русских. 45 – 29 = 16 миллионов – число оставшихся «лиц без национальности», из них 110,4 – 105,6 = 4,8 миллиона русских.
В большинстве русских областей численность нерусских народов стала в среднем на 25-30% меньше. Как мы видели за пределами РТ и РБ, у татар и башкир потери почти одинаковы: -28% и -27%. Потери меньше в регионах, где у коренных народов значительное сельское население. И 45 миллионов не окончательное число не участвовавших в переписи людей. Оно не включает в себя переписанных в республиках по паспортным данным татар, башкир, чеченцев и представителей ряда других народов в своих республиках.
Заключение по первой части
Итак, мы рассмотрели отдельные результаты переписи населения России 2021 года по национальному составу. Пока мы не затрагивали тему стремительной утраты родного языка народами России. На основании анализа чисел переписи, а также отдельных известных фактов, публикаций 2021 года в интернет-ресурсах, сделаны предположения, каким образом получены те или иные итоги переписи.
Во второй части анализа детально по основным регионам рассмотрим изменения, произошедшие с татарами за прошлый и предыдущие переписные периоды. Некоторые важные вопросы в материалах второй части могут повторяться.
Продолжение следует
Читайте также: Часть 1. Перепись -2021: в каких регионах посчитали национальности по-честному?
Таблица 1. Численность татар по республикам, областям, краям РФ по данным переписей населения 1959, 1970, 1979, 1989, 2002, 2010 и 2021 годов
|
1959
|
1970
|
1979
|
1989
|
2002
|
2010
|
2021
|
Татарстан
|
1 345 195
|
1 536 430
|
1 641 603
|
1 765 404
|
2 000 116
|
2 012 571
|
2 091 175
|
Башкортостан
|
768 566
|
944 505
|
940 436
|
1 120 702
|
990 702
|
1 009 295
|
974 533
|
Челябинская обл.
|
190 227
|
216 807
|
219 743
|
224 605
|
205 087
|
180 913
|
120 242
|
Ульяновская обл.
|
96 918
|
122 409
|
134 765
|
159 093
|
168 766
|
149 873
|
111 365
|
Свердловская обл.
|
158 222
|
176 025
|
179 341
|
183 781
|
168 143
|
143 803
|
93 516
|
Москва
|
80 489
|
109 252
|
131 328
|
157 376
|
166 083
|
149 043
|
84 373
|
Оренбургская обл
|
120 944
|
145 373
|
151 383
|
158 564
|
165 967
|
151 492
|
116 605
|
Пермский край
|
165 829
|
169 360
|
157 719
|
150 460
|
136 597
|
115 544
|
92 472
|
Самарская обл.
|
74 226
|
93 683
|
103 605
|
115 280
|
127 931
|
126 124
|
94 452
|
Удмуртия
|
71 930
|
87 150
|
99 139
|
110 490
|
109 218
|
98 831
|
67 964
|
ХМАО - Югра
|
2 938
|
14 046
|
36 898
|
97 689
|
107 637
|
108 899
|
79 727
|
Тюменская обл.
|
72 306
|
84 169
|
91 295
|
103 303
|
106 864
|
102 587
|
96 592
|
Пензенская обл
|
62 233
|
74 835
|
78 236
|
81 307
|
86 805
|
86 431
|
74 083
|
Астраханская обл.
|
57 229
|
67 060
|
70 781
|
71 655
|
70 590
|
60 523
|
48 313
|
Саратовская обл
|
43 235
|
43 235
|
47 948
|
52 867
|
57 577
|
52 884
|
37 806
|
Московская обл
|
52 520
|
49 189
|
52 119
|
51 059
|
52 851
|
56 200
|
46 066
|
Кемеровская обл.
|
67 382
|
69 309
|
64 817
|
63 116
|
51 030
|
40 229
|
22 077
|
Нижегородская обл.
|
66 996
|
71 794
|
68 632
|
58 603
|
50 609
|
44 000
|
26 685
|
Омская обл.
|
36 421
|
44 328
|
46 712
|
49 784
|
47 796
|
41 870
|
27 470
|
Мордовия
|
38 636
|
44 954
|
45 765
|
47 328
|
46 261
|
43 392
|
39 855
|
Красноярский край
|
36 149
|
46 618
|
45 633
|
49 331
|
44 382
|
34 828
|
19 418
|
Кировская обл
|
41 208
|
45 309
|
44 900
|
45 666
|
43 415
|
36 457
|
26 181
|
Марий Эл
|
38 821
|
40 279
|
40 917
|
43 850
|
43 377
|
38 357
|
29 317
|
Чувашия
|
31 357
|
36 217
|
37 573
|
35 689
|
36 379
|
34 214
|
29 092
|
Санкт-Петербург
|
27 178
|
32 851
|
39 403
|
43 997
|
35 553
|
30 857
|
20 286
|
Волгоградская обл.
|
17 743
|
23 518
|
25 529
|
25 973
|
28 641
|
24 557
|
13 115
|
Новосибирская обл.
|
24 925
|
28 823
|
28 547
|
29 428
|
27 874
|
24 158
|
16 332
|
ЯНАО
|
3 952
|
4 653
|
8 556
|
26 431
|
27 734
|
28 509
|
18 912
|
Иркутская обл.
|
39 061
|
41 500
|
41 469
|
39 609
|
26 966
|
22 882
|
12 130
|
Краснодарский край
|
5 036
|
15 316
|
19 093
|
17 213
|
25 589
|
24 840
|
18 912
|
другие регионы
|
236 807
|
276 064
|
311 872
|
342 443
|
298 061
|
236 486
|
164 603
Таблица 2. Доля татар по республикам, областям, краям РФ
|
1959
|
1970
|
1979
|
1989
|
2002
|
2010
|
2021
|
Татарстан
|
47,19%
|
49,07%
|
47,65%
|
48,48%
|
52,92%
|
53,23%
|
53,57%
|
Башкортостан
|
23,00%
|
24,74%
|
24,46%
|
28,42%
|
24,14%
|
25,40%
|
24,21%
|
Челябинская обл.
|
6,39%
|
6,59%
|
6,41%
|
6,21%
|
5,69%
|
5,36%
|
4,11%
|
Ульяновская обл.
|
8,67%
|
9,99%
|
10,63%
|
11,39%
|
12,20%
|
12,24%
|
11,06%
|
Свердловская обл.
|
3,91%
|
4,08%
|
4,03%
|
3,91%
|
3,75%
|
3,54%
|
2,40%
|
Москва
|
1,58%
|
1,55%
|
1,66%
|
1,77%
|
1,60%
|
1,38%
|
0,84%
|
Оренбургская обл.
|
6,61%
|
7,09%
|
7,25%
|
7,31%
|
7,61%
|
7,56%
|
6,70%
|
Пермский край
|
5,54%
|
5,60%
|
5,24%
|
4,87%
|
4,84%
|
4,59%
|
4,07%
|
Самарская обл.
|
3,29%
|
3,41%
|
3,35%
|
3,53%
|
3,95%
|
4,08%
|
3,18%
|
Удмуртия
|
5,38%
|
6,15%
|
6,64%
|
6,88%
|
6,96%
|
6,74%
|
5,47%
|
ХМАО - Югра
|
2,37%
|
5,18%
|
6,46%
|
7,62%
|
7,51%
|
7,62%
|
6,31%
|
Тюменская обл.
|
6,62%
|
7,31%
|
7,25%
|
7,34%
|
8,07%
|
8,06%
|
6,93%
|
Пензенская обл
|
4,12%
|
4,87%
|
5,18%
|
5,40%
|
5,97%
|
6,44%
|
6,44%
|
Астраханская обл.
|
8,15%
|
7,73%
|
7,73%
|
7,23%
|
7,02%
|
6,61%
|
5,92%
|
Саратовская обл
|
1,76%
|
1,76%
|
1,87%
|
1,97%
|
2,16%
|
2,15%
|
1,71%
|
Московская обл
|
0,90%
|
0,85%
|
0,82%
|
0,77%
|
0,80%
|
0,84%
|
0,62%
|
Кемеровская обл.
|
2,42%
|
2,37%
|
2,19%
|
1,99%
|
1,76%
|
1,49%
|
0,92%
|
Нижегородская обл.
|
1,87%
|
1,95%
|
1,85%
|
1,58%
|
1,44%
|
1,35%
|
1,04%
|
Омск ая обл.
|
2,21%
|
2,43%
|
2,39%
|
2,32%
|
2,30%
|
2,18%
|
1,64%
|
Мордовия
|
3,86%
|
4,37%
|
4,63%
|
4,91%
|
5,21%
|
5,21%
|
5,31%
|
Красноярский край
|
1,64%
|
1,57%
|
1,69%
|
1,62%
|
1,50%
|
1,28%
|
0,76%
|
Кировская обл.
|
2,15%
|
2,62%
|
2,69%
|
2,70%
|
2,89%
|
2,79%
|
2,46%
|
Марий Эл
|
5,99%
|
5,86%
|
5,81%
|
5,85%
|
5,96%
|
5,79%
|
4,77%
|
Чувашия
|
2,86%
|
2,96%
|
2,89%
|
2,67%
|
2,77%
|
2,84%
|
2,71%
|
Санкт-Петербург
|
0,82%
|
0,83%
|
0,86%
|
0,88%
|
0,76%
|
0,73%
|
0,43%
|
Волгоградская обл.
|
0,96%
|
1,01%
|
1,03%
|
1,02%
|
1,06%
|
0,96%
|
0,59%
|
Новосибирская обл.
|
1,08%
|
1,15%
|
1,09%
|
1,06%
|
1,04%
|
0,95%
|
0,70%
|
ЯНАО
|
6,34%
|
5,82%
|
5,39%
|
5,34%
|
5,47%
|
5,64%
|
4,70%
|
Иркутская обл.
|
1,98%
|
1,79%
|
1,62%
|
1,40%
|
1,10%
|
0,98%
|
0,58%
|
Краснодарский край
|
0,14%
|
0,34%
|
0,44%
|
0,34%
|
0,50%
|
0,49%
|
0,34%
Таблица 3. Сравнение роста/убыли всего населения, русских, других народов, татар республик, областей, краев РФ по итогам переписи 2021 года
|
|
Рост/убыль населения
|
Рост/убыль руссских
|
Рост/убыль других
|
Рост/убыль татар
|
% лиц без. национальн.
|
% татар
|
Татарстан
|
5,8%
|
4,9%
|
1,9%
|
3,9%
|
2,5%
|
53,6%
|
Башкортостан
|
0,47
|
5,3%
|
-1,2%
|
-3,4%
|
1,6%
|
24,2%
|
Челябинская область
|
-1,3%
|
-10,7%
|
-31,9%
|
-33,5%
|
14,7%
|
4,1%
|
Ульяновская область
|
-7,4%
|
-13,4%
|
-31,3%
|
-25,7%
|
15,9%
|
11,1%
|
Свердловская область
|
-0,7%
|
-2,2%
|
-34,5%
|
-35,0%
|
8,6%
|
2,4%
|
г. Москва
|
13,1%
|
-8,6%
|
-42,2%
|
-43,4%
|
22,7%
|
0,8%
|
Оренбургская
|
-8,4%
|
-9,1%
|
-27,5%
|
-23,0%
|
6,5%
|
6,7%
|
Пермский край
|
-3,9%
|
-7,3%
|
-33,4%
|
-20,0%
|
10,3%
|
4,1%
|
Самарская область
|
-1,3%
|
0,6%
|
-34,3%
|
-25,1%
|
6,5%
|
3,2%
|
Удмуртия
|
-4,5%
|
-7,8%
|
-27,8%
|
-31,2%
|
14,5%
|
5,5%
|
Тюменская область
|
12,6%
|
-0,5%
|
-20,4%
|
-18,7%
|
19,9%
|
6,4%
|
Тюменская область без АО
|
19,5%
|
12,3%
|
-3,1%
|
-5,8%
|
12,9%
|
6,9%
|
ХМАО
|
11,7%
|
-8,8%
|
-17,0%
|
-26,8%
|
26,1%
|
6,3%
|
ЯНАО
|
-2,4%
|
-18,8%
|
-21,9%
|
-33,7%
|
21,1%
|
4,7%
|
Пензенская область
|
-8,6%
|
-13,6%
|
-23,9%
|
-14,3%
|
9,1%
|
6,4%
|
Астраханская область
|
-4,9%
|
-11,5%
|
-10,3%
|
-20,2%
|
15,0%
|
5,9%
|
Московская область
|
20,1%
|
10,8%
|
-9,9%
|
-18,0%
|
12,5%
|
0,6%
|
Саратовская область
|
-3,1%
|
-7,8%
|
-31,8%
|
-28,5%
|
9,5%
|
1,7%
|
Нижегородская обл.
|
-5,8%
|
-21,2%
|
-43,0%
|
-39,5%
|
17,5%
|
1,0%
|
Мордовия
|
-6,1%
|
-8,5%
|
-11,8%
|
-8,2%
|
4,2%
|
5,3%
|
Чувашия
|
-5,2%
|
2,1%
|
-16,2%
|
-15,0%
|
9,4%
|
2,7%
|
Санкт Петербург
|
14,8%
|
9,4%
|
-36,2%
|
-34,3%
|
15,8%
|
0,4%
|
Омская область
|
-6,0%
|
-9,7%
|
-34,5%
|
-34,4%
|
9,7%
|
1,6%
|
Марий Эл
|
-2,8%
|
2,9%
|
-16,8%
|
-23,6%
|
9,2%
|
4,8%
|
Кемеровская область
|
-5,9%
|
-10,1%
|
-42,6%
|
-45,1%
|
8,0%
|
0,9%
|
Красноярский край
|
1,0%
|
-4,3%
|
-35,0%
|
-44,2%
|
10,9%
|
0,8%
|
Кировская область
|
-14,0%
|
-17,8%
|
-34,9%
|
-28,2%
|
7,9%
|
2,5%
|
Краснодарский край
|
11,7%
|
13,2%
|
-29,8%
|
-23,9%
|
5,0%
|
0,3%
|
Волгоградская обл.
|
-4,2%
|
-10,6%
|
-45,9%
|
-46,6%
|
10,7%
|
0,6%
|
Новосибирская обл.
|
4,9%
|
-7,6%
|
-38,0%
|
-32,4%
|
17,0%
|
0,7%
|
Иркутская область
|
-2,4%
|
-10,6%
|
-28,4%
|
-47,0%
|
12,3%
|
0,6%
Таблица 4. Изменение процентной доли татар в республиках, областях, краях РФ
|
1959-1970
|
1970-1979
|
1979-1989
|
1989-2002
|
2002-2010
|
2010-2021
|
Татарстан
|
3,98%
|
-2,89%
|
1,74%
|
9,16%
|
0,59%
|
0,65%
|
Башкортостан
|
7,57%
|
-1,13%
|
16,19%
|
-15,06%
|
5,22%
|
-4,69%
|
Челябинская область
|
3,16%
|
-2,84%
|
-3,04%
|
-8,37%
|
-5,80%
|
-23,33%
|
Ульяновская область
|
15,22%
|
6,41%
|
7,19%
|
7,07%
|
0,33%
|
-9,63%
|
Свердловская область
|
4,22%
|
-1,20%
|
-3,01%
|
-3,97%
|
-5,60%
|
-32,30%
|
Москва
|
-2,09%
|
7,05%
|
7,07%
|
-9,76%
|
-14,00%
|
-39,04%
|
Оренбургская область
|
7,26%
|
2,26%
|
0,76%
|
4,18%
|
-0,66%
|
-11,42%
|
Пермский край
|
1,08%
|
-6,39%
|
-7,17%
|
-0,55%
|
-5,10%
|
-11,34%
|
Самарская область
|
3,59%
|
-1,62%
|
5,46%
|
11,80%
|
3,29%
|
-22,00%
|
Удмуртия
|
14,31%
|
8,02%
|
3,57%
|
1,16%
|
-3,16%
|
-18,87%
|
ХМАО - Югра
|
118,57%
|
24,71%
|
17,96%
|
-1,44%
|
1,40%
|
-17,18%
|
Тюменская область
|
10,42%
|
-0,82%
|
1,24%
|
9,95%
|
-0,10%
|
-14,10%
|
Пензенская область
|
18,20%
|
6,37%
|
4,32%
|
10,47%
|
7,81%
|
0,04%
|
Астраханская область
|
-5,15%
|
0,00%
|
-6,51%
|
-2,86%
|
-5,84%
|
-10,39%
|
Саратовская область
|
0,00%
|
6,19%
|
5,29%
|
9,70%
|
-0,46%
|
-20,48%
|
Московская область
|
-5,33%
|
-3,40%
|
-6,68%
|
4,17%
|
5,00%
|
-26,49%
|
Кемеровская область
|
-2,07%
|
-7,59%
|
-9,13%
|
-11,56%
|
-15,57%
|
-37,92%
|
Нижегородская область
|
4,28%
|
-5,18%
|
-14,82%
|
-8,57%
|
-6,25%
|
-23,15%
|
Омская область
|
9,95%
|
-1,65%
|
-2,76%
|
-1,03%
|
-5,22%
|
-24,92%
|
Мордовия
|
13,21%
|
5,84%
|
6,16%
|
6,11%
|
0,00%
|
1,90%
|
Красноярский край
|
-4,02%
|
7,37%
|
-4,14%
|
-7,41%
|
-14,67%
|
-40,38%
|
Кировская область
|
22,00%
|
2,55%
|
0,22%
|
7,20%
|
-3,46%
|
-11,72%
|
Марий Эл
|
-2,24%
|
-0,79%
|
0,72%
|
1,85%
|
-2,85%
|
-17,66%
|
Чувашия
|
3,50%
|
-2,36%
|
-7,72%
|
3,86%
|
2,64%
|
-4,79%
|
Санкт-Петербург
|
1,22%
|
3,86%
|
2,09%
|
-13,64%
|
-3,95%
|
-41,09%
|
Волгоградская область
|
5,21%
|
1,98%
|
-0,97%
|
3,92%
|
-9,72%
|
-38,62%
|
Новосибирская область
|
6,48%
|
-5,22%
|
-2,84%
|
-1,79%
|
-8,56%
|
-26,02%
|
ЯНАО
|
-8,20%
|
-7,39%
|
-0,93%
|
2,43%
|
3,13%
|
-16,77%
|
Иркутская область
|
-9,39%
|
-9,70%
|
-13,58%
|
-21,43%
|
-11,27%
|
-40,57%
|
Краснодарский край
|
142,86%
|
29,41%
|
-22,73%
|
47,06%
|
-3,00%
|
-29,90%
Таблица 5. Корректированные итоги переписи 2010 года. Оценка числа «потерянных» при переписи татар
|
Численность татар Перепись 2010
|
% не указ. национальность Перепись 2010
|
Оценка числа потерянных татар Перепись 2010
|
Исправленная числ. татар 2010
|
Татарстан
|
2 012 571
|
0,16%
|
3217
|
2 015 788
|
Башкортостан
|
1 009 295
|
2,40%
|
24776
|
1 034 071
|
Челябинская область
|
180 913
|
2,85%
|
5311
|
186 224
|
Ульяновская область
|
149 873
|
5,25%
|
8305
|
158 178
|
Свердловская область
|
143 803
|
5,42%
|
8242
|
152 045
|
Москва
|
149 043
|
5,81%
|
9194
|
158 237
|
Оренбургская область
|
151 492
|
1,50%
|
2303
|
153 795
|
Пермский край
|
115 544
|
4,54%
|
5490
|
121 034
|
Самарская область
|
126 124
|
3,85%
|
5046
|
131 170
|
Удмуртия
|
98 831
|
3,60%
|
3693
|
102 524
|
ХМАО - Югра
|
108 899
|
6,67%
|
7778
|
116 677
|
Тюменская область
|
102 587
|
5,08%
|
5494
|
108 081
|
Пензенская область
|
86 431
|
3,12%
|
2786
|
89 217
|
Астраханская область
|
60 523
|
9,43%
|
6299
|
66 822
|
Саратовская область
|
52 884
|
2,57%
|
1396
|
54 280
|
Московская область
|
56 202
|
5,92%
|
3533
|
59 735
|
Кемеровская область
|
40 229
|
2,02%
|
831
|
41 060
|
Нижегородская область
|
44 000
|
1,28%
|
570
|
44 570
|
Омская область
|
41 870
|
2,91%
|
1254
|
43 124
|
Мордовия
|
43 392
|
0,38%
|
165
|
43 557
|
Красноярский край
|
34 828
|
3,56%
|
1285
|
36 113
|
Кировская область
|
36 457
|
2,65%
|
994
|
37 451
|
Марий Эл
|
38 357
|
4,90%
|
1976
|
40 333
|
Чувашия
|
34 214
|
3,84%
|
1366
|
35 580
|
Санкт-Петербург
|
30 857
|
13,38%
|
4766
|
35 623
|
Волгоградская область
|
24 557
|
1,71%
|
426
|
24 983
|
Новосибирская область
|
24 158
|
4,68%
|
1187
|
25 345
|
ЯНАО
|
28 509
|
3,35%
|
988
|
29 497
|
Иркутская область
|
22 882
|
3,42%
|
811
|
23 693
|
Краснодарский край
|
24 840
|
1,94%
|
493
|
25 333
|
другие регионы
|
236 486
|
4,30%
|
8327
|
244 813
|
всего по РФ
|
5 310 651
|
128 303
|
5 438 954
Таблица 6. Оценка убыли татар по регионам между переписями населения 2010 и 2021 годов
Таблица 7. Численность и прирост/убыль народов республик Поволжья
|
|
|
Перепись 2010
|
Перепись 2021
|
Прирост человек
|
Прирост 2010-2021,%
|
Татарстан
|
Татары
|
2012571
|
2091175
|
78604
|
3,9%
|
|
Чуваши
|
116252
|
90474
|
-25778
|
-22,2%
|
|
Марийцы
|
18848
|
15666
|
-3182
|
-16,9%
|
|
Удмурты
|
23454
|
21327
|
-2127
|
-9,1%
|
|
Мордва
|
19156
|
12065
|
-7091
|
-37,0%
|
|
Башкиры
|
13726
|
11029
|
-2697
|
-19,6%
|
|
Украинцы
|
18241
|
9350
|
-8891
|
-48,7%
|
|
Белорусы
|
4594
|
2270
|
-2324
|
-50,6%
|
|
Русские
|
1501369
|
1574804
|
73435
|
4,9%
|
|
Все население
|
3786488
|
4004809
|
218321
|
5,8%
|
Башкортостан
|
Башкиры
|
1172287
|
1268806
|
96519
|
8,2%
|
|
Татары
|
1009287
|
974533
|
-34754
|
-3,4%
|
|
Марийцы
|
103658
|
84988
|
-18670
|
-18,0%
|
|
Чуваши
|
107450
|
79950
|
-27500
|
-25,6%
|
|
Удмурты
|
21477
|
17149
|
-4328
|
-20,2%
|
|
Мордва
|
20300
|
10970
|
-9330
|
-46,0%
|
|
Украинцы
|
39875
|
14876
|
-24999
|
-62,7%
|
|
Белорусы
|
11680
|
3753
|
-7927
|
-67,9%
|
|
Русские
|
1432906
|
1509246
|
76340
|
5,3%
|
|
Все население
|
4072292
|
4091423
|
19131
|
0,5%
|
Чувашия
|
Чуваши
|
814715
|
684930
|
-129785
|
-15,9%
|
|
Татары
|
34214
|
29092
|
-5122
|
-15,0%
|
|
Мордва
|
13014
|
7707
|
-5307
|
-40,8%
|
|
Марийцы
|
3648
|
2904
|
-744
|
-20,4%
|
|
Русские
|
323274
|
329991
|
6717
|
2,1%
|
|
Все население
|
1251619
|
1186909
|
-64710
|
-5,2%
|
Мордовия
|
Мордва
|
333112
|
290750
|
-42362
|
-12,7%
|
|
Татары
|
43392
|
39855
|
-3537
|
-8,2%
|
|
Русские
|
443737
|
406061
|
-37676
|
-8,5%
|
|
Все население
|
834775
|
783552
|
-51223
|
-6,1%
|
Марий Эл
|
Марийцы
|
290863
|
246560
|
-44303
|
-15,2%
|
|
Татары
|
38357
|
29317
|
-9040
|
-23,6%
|
|
Чуваши
|
6025
|
3656
|
-2369
|
-39,3%
|
|
Русские
|
313947
|
322932
|
8985
|
2,9%
|
|
Все население
|
696459
|
677097
|
-19362
|
-2,8%
|
Удмуртия
|
Удмурты
|
410584
|
299874
|
-110710
|
-27,0%
|
|
Татары
|
98831
|
67974
|
-30857
|
-31,2%
|
|
Марийцы
|
8067
|
5983
|
-2084
|
-25,8%
|
|
Башкиры
|
3454
|
1982
|
-1472
|
-42,6%
|
|
Чуваши
|
2180
|
1253
|
-927
|
-42,5%
|
|
Бесермяне
|
2111
|
1903
|
-208
|
-9,9%
|
|
Русские
|
912539
|
841581
|
-70958
|
-7,8%
|
|
Все население
|
1521420
|
1452914
|
-68506
|
-4,5%
Наиль Гильманов
Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
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