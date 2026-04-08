На главную ТИ-Спорт 8 апреля 2026 09:20

Велдин Ходжа поделился ожиданиями от матчей против «Оренбурга» и «Акрона»

Фото: rubin-Kazan.ru

Полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа в разговоре с клубной пресс-службой поделился ожиданиями от предстоящих матчей в РПЛ против «Оренбурга» и «Акрона».

«Да, у нас две важные игры дома, и мы приложим все силы, чтобы выиграть, показать свою лучшую игру. У нас будет серия матчей против команд, которые выше нас в таблице, где мы тоже постараемся взять очки. Осталось семь туров, и мы нацелены на то, чтобы побеждать и двигаться вперед. И очень ждем наших болельщиков на ближайших матчах в Казани, нам очень нужна ваша поддержка!» – сказал Ходжа.

11 апреля «Рубин» сыграет дома с «Оренбургом». 18 апреля команда Франка Артиги встретится с «Акроном».

#фк рубин
