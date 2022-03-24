Вековые редкие книги для богослужения показали Сергею Иванову в Музее старообрядчества РТ

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов посетил Музей истории старообрядчества, где осмотрел уникальную для Казани экспозицию старинных вековых книг и икон, церковной утвари и одеяний священнослужителей. По итогам визита Иванов намерен дать поручение Туристско-информационному центру Казани, турфирмам города об активном извещении гостей города и республики о Музее истории старообрядчества, открытом в декабре 2020 года с участием Президента РТ Рустама Минниханова.

Особенное впечатление на главу Комитета произвело то, что все предметы локального, казалось бы, музея — не муляжи и копии, а подлинники. Иванов с неподдельным интересом уточнил, какие же самые старинные из представленных экспонатов. Оказалось, что это книги, датируемые еще XVI веком.

Фото: © предоставлено Музеем истории старообрядчества

Отец Роман Донцов отметил, что в среде старообрядцев такие богословские книги до сих пор хранятся в некоторых семьях и их до сих пор читают бабушки.

«Можем организовать мастер-класс по книгам: из чего она сделана, как ее реставрируют, какие там узоры…» — пояснил отец Роман.

«Не помню, чтобы где-то еще в Казани это всё в таком открытом доступе было», — констатировал Сергей Иванов.

В ходе беседы выяснилось, что предки главы Госкомитета РТ по туризму тоже были старообрядцами.

Фото: © предоставлено Музеем истории старообрядчества

«Я даже предполагаю, что мой прадедушка 1896 года рождения был старообрядцем. Он не был сильно религиозным, но… Фамилия его Филимонов, жил на Ферме. Я застал его еще живым», — вспомнил Иванов.

Хранитель фондов Музея старообрядчества Роман Царевский, много времени проводящий за изучением архивов и родословных, тут же подтвердил, что существовали старообрядцы Филимоновы — федосеевцы, родня семьи Шабановых. Музей располагает настоящей метрической книгой, найденной в свое время, по словам Царевского, «практически в земле». В ней имеются записи о рождении и смерти с 1917 по 1939 год. С помощью этой книги тем, кто ищет своих предков, Музей старообрядчества помогает восстановить утерянную информацию.

Отец Роман признался, что старообрядцам хотелось бы шире извещать казанцев и гостей города о Музее истории старообрядчества. Пока, по его словам, «большая часть просто не подозревает, что здесь есть».

Фото: © предоставлено Музеем истории старообрядчества

«Я думаю, что 99,9% думают, что храм закрыт. Тема старообрядцев для многих непонятна: кто это, что это? Вы ее раскрываете очень хорошо, и люди должны понять, чем отличается старообрядец от православного в обычном понимании. У вас такая коллекция книг! Можно начать с чего? Первое — привести сюда Гильдию экскурсоводов, сделать для них презентацию. Второе — туристические компании, туроператоры. Наш туристско-информационный центр, который расположен на Баумана, может всем входящим раздавать ознакомительные флаеры вашего музея. Я дам им поручение. Третье — информационные материалы. Насыщать информацией приезжающих туристов, принимающих туроператоров и экскурсоводов, водящих экскурсии», — резюмировал Сергей Иванов.

Он также отметил, что необходимо будет не только провести презентацию музея для экскурсоводов, но и организовать для них обучение, чтобы они могли ознакомительно заинтересовывать Музеем истории старообрядчества туристов во время других тематических экскурсий.