Вековой юбилей отметил участник Великой Отечественной войны из Тукаевского района

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Шавхату Ахметназипову Ахметназипову. Поздравить фронтовика с вековым юбилеем в его родное село Калмаш приехали родные и близкие, а также глава Тукаевского района Камиль Назмиев. День рождения героя прошел в кругу семьи.

Свои 100 лет Шавхат Ахметназипов встречает в трезвом уме и ясной памяти. Для гостей он исполняет песню и делится воспоминаниями о военных годах. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего 17 лет. С тех пор прошло много времени, но холодные и голодные 1940-е он помнит до сих пор.

«На фронт отправили в ноябре 1943 года. Освобождали Чехословакию, Прагу. Дрались, как могли. Пулеметы тяжелые – по 66 килограммов», – ветеран Великой Отечественной войны Шавхат Ахметназипов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

После полутора месяцев обучения его направили на фронт. Шавхат Ахметназипов служил пулеметчиком в составе 252 стрелкового полка, участвовал в боях с Японией. В 1945 году вместе с боевыми товарищами переправился через реку Уссурий. В родное село фронтовик вернулся только спустя семь лет после призыва.

«Шавхат Ахметназипович был призван в 1943 году и до 1950 года выполнял боевые задачи ради нашего будущего. На их примере сегодня и наши ребята выполняют задачи по защите независимости страны и будущего поколений», – глава Тукаевского района Камил Назмиев.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сам ветеран признается: в годы войны он не был уверен, что вернется домой живым. Но судьба сложилась иначе. Он вернулся с Победой, создал семью. Вместе с супругой они воспитали троих дочерей и одного сына. Сегодня у Шавхата Ахметназиповича шесть внуков и пятнадцать правнуков.

«Они с бабушкой построили образцовую семью, вырастили детей, все нашли свой путь в жизни. Дед всегда был для нас примером. Их дом был открыт для всей семьи, мы часто собирались вместе», – внучка Шавхата Ахметназипова Диляра Кашапова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Поздравления в честь векового юбилея Шавхат Ахметназипов получил от Президента России Владимира Путина, Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, а также подарки от Тукаевского района.

Ветеран признается, ему особенно приятно, что о нем помнят и приходят в гости. Но главное – он окружен любовью, вниманием и заботой родных и близких.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой