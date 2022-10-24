Ведущую «Би-би-си» отстранили от эфира из-за радости после отказа Джонсона от премьерства

Ведущую программы The Papers британской телерадиокомпании «Би-би-си» Мартину Кроксолл отстранили от участия в программе за то ,что она в прямом эфире не скрыла радость от сообщения об отказе бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона вновь занять пост главы правительства, пишет издание The Coventry Telegraph.

Журналистка отметила, что последние события оказались очень интересными, и она вполне может порадоваться, а также добавила, что печатные издания экстренно меняют свои обложки, так как прошлые новости уже устарели.

Всего за несколько минут до эфира Джонсон объявил, что не будет участвовать в гонке за пост премьера.

Напомним, Лиз Трасс 20 октября объявила об уходе с поста премьер-министра Великобритании. Она занимала пост главы кабинета всего 44 дня, установив антирекорд. Сегодня стало известно, что премьером стал экс-глава Минфина Риши Сунак.