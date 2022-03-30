Ведущий «Матч ТВ» назвал сборную Польши по футболу мерзкими тварями

Провала на чемпионате мира по футболу пожелал ведущий телеканала «Матч-ТВ» Антон Анисимов сборной Польши.

Напомним, что российская сборная должна была сыграть с поляками стыковые матчи за право сыграть на мировом первенстве в Катаре. Однако по решению ФИФА команда Валерия Карпина была отстранена от матчей из-за ситуации на Украине.

«Хочу от себя сказать, не от лица канала, а конкретно от себя. Сборной Польши, и Левандовскому в том числе, я желаю крупнейшего провала на чемпионате мира. Ребята, «удачи» вам, вы мерзкие твари», – сказал Анисимов в программе «Матч-ТВ» на YouTube.

По ходу программы ведущие и гости комментировали оскорбления польских фанатов в адрес России во время матча сборных Польши и Швеции.