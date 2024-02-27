Ведущий инженер-химик лаборатории НКНХ: «Надо идти за своей мечтой»

Первый химик в семье

Анастасия Зиятдинова всегда знала, что свяжет свою жизнь с химической промышленностью, ведь ее любимым предметом в школе была химия. Бабушка, крестный и отец девушки трудились на шинном производстве, мама – в детском саду, но Анастасию больше интересовали молекулы и атомы. После окончания школы вопроса о том, куда поступать, не стояло – Настя целенаправленно поступила в Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева, получив там профессию аппаратчика. Параллельно она обучалась также на лаборанта.

«В колледже я показала себя хорошо, меня уже там начали замечать. После окончания нас должны были распределить на шинный завод, но я очень ждала приглашения от «Нижнекамскнефтехима», здесь мне открывались перспективы по реализации моего увлечения химией. По основной профессии я – аппаратчик, но мне больше нравились лабораторные анализы, и когда появилась свободная вакансия лаборанта, я с удовольствием на нее перешла», - рассказала Анастасия.

Начала свою трудовую деятельность на «Нижнекамскнефтехиме» девушка в 2017 году. В начале пути она работала лаборантом химического анализа на участке каучуков. Проработав около двух лет, Анастасия показала себя ответственным и квалифицированным сотрудником. После декретного отпуска, девушке предложили стать инженером по качеству на производстве изопрена в лаборатории каучуков и мономеров, а позже – ведущим инженером химиком.

От работы лаборатории зависит многое на производстве

Деятельность современного нефтехимического предприятия невозможно представить без испытательной лаборатории. Процесс измерений сопровождает производство от входного контроля поступающих сырья и материалов до выхода готовой продукции. С приходом СИБУРа на «Нижнекамскнефтехиме» управление технического контроля было преобразовано в Центральную заводскую лабораторию (ЦЗЛ), в составе которой 3 лаборатории: лаборатория каучуков и мономеров, лаборатория пиролиза, органического синтеза и экологического контроля и лаборатория полиолефинов и полистиролов.

ЦЗЛ является неким фильтром между производством и потребителем, именно здесь следят за качеством продукции, ведь именно отличное качество – это основа конкурентоспособности. Специалисты лаборатории осуществляют контроль качества более 120 видов готовой продукции, которые отгружаются потребителям, как по России, так и зарубежным партнерам. Кроме того, ЦЗЛ ведет экологический контроль объектов окружающей среды: контроль атмосферного воздуха, выбросов в атмосферу, поверхностных, сточных, грунтовых вод, питьевой и технологической воды, почвы. В своей работе лаборатория иcпользует свыше 700 нормативных документов на продукцию и методы измерений, в том числе, 56 международных и зарубежных методик измерений.

Анастасия Зиятдинова являясь ведущим инженером–химиком лаборатории каучуков и мономеров отмечает, что в ее работе особенно важны такие качества, как добросовестность и порядочность: «Важно правильно проанализировать пробу, ведь от этого зависит многое на производстве».

На вооружении специалистов ЦЗЛ – более пятисот единиц лабораторного оборудования: инфракрасные спектрометры, хроматографы, анализаторы серы, вискозиметры, оборудование для физико-механических испытаний и многое другое.

«В начале карьеры нас закрепляют за опытным наставником, который помогает освоить основные необходимые в работе навыки. Также у нас есть много обучений для всех сотрудников производства – вебинары от СИБУРИНТЕХа. Внутри лаборатории мы тоже друг друга обучаем, например, другим методам анализа, постоянно делимся опытом», - рассказала Анастасия.

«Моя работа - это постоянное саморазвитие»

Помимо своей основной деятельности на заводе, Анастасия еще и лидер молодежного движения лаборатории. Это волонтерство, взаимодействие со студентами колледжей, различные мероприятия и активности. Также она обучает молодые кадры стандартам WorldSkills, недавно они уже показали первые результаты на соревнованиях «Алабуга-skills» в Елабуге и вскоре поедут в Казань на региональный этап чемпионата по профмастерству.

Анастасия Зиятдинова работает в «Нижнекамскнефтехиме» 7 лет и менять ничего не планирует. Она считает, что компания заботится о своих сотрудниках и дает им все необходимое как для развития, так и для комфортной жизни вне работы.

«Я вступила в профсоюз, который дает возможность оформить хороший возврат по оплате за детский сад. Также в марте мы с семьей едем в Анапу в санаторий СИБУР-Юг за счет предприятия – развеемся, оздоровимся морским воздухом. Компания организовывает полезные и эффективные командировки – в прошлом году я была в Воронеже, Екатеринбурге, а недавно ездила в Елабугу, я узнаю много нового для совершенствования в своей работе. Это постоянное саморазвитие, скучать не приходится», - отметила девушка.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли молодежи сегодня идти работать на промышленное предприятие, Анастасия однозначно считает, что это самый правильный выбор:

«На предприятии для молодых специалистов хороший старт в финансовом плане, например, у нас на «Нижнекамскнефтехиме» это стабильная и хорошая заработная плата, плюс много разных дополнительных бонусов, весомы социальный пакет: медицинское страхование, обеспечение качественным полноценным питанием, доставка на комфортабельных автобусах на работу и с работы, обеспечение спецодеждой. СИБУР создает все условия для повышения квалификации и улучшения условий труда. Я очень рада, что выбрала именно такой путь и молодым людям, которые еще только определяются в профессии желаю, чтобы они шли за своей мечтой».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»