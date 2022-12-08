Ведущий Fox News рассказал, на что Зеленский тратит миллиарды долларов от американцев

Президента Украины Владимира Зеленского не интересует демократия — он пытается выстроить авторитарный режим, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

«Очевидно, что Зеленского не интересует свобода и демократия. Он опасный диктатор, который использовал 100 млрд долларов американских налогоплательщиков, чтобы установить однопартийное полицейское государство на Украине. Это не преувеличение», — приводит его слова ТАСС.

Ведущий напомнил, что украинский лидер за несколько лет «упразднил оппозиционные партии, силой закрыл критиковавшие его СМИ, арестовывал своих политических оппонентов». Кроме того, сюда же относятся гонения православной церкви, в том числе аресты священнослужителей. Все это говорит о том, что украинская Конституция фактически перестала существовать.

«При этом администрация [президента США Джо] Байдена не сказала об этом ни слова, а вместо этого продолжает продавливать передачу Зеленскому еще большего количества средств налогоплательщиков», — подчеркнул Карлсон.