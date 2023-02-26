Затяжной конфликт на Украине принесет поражение США вне зависимости от исхода. Об этом заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.

«Если конфликт на Украине продолжится, мы проиграем независимо от того, чем он закончится, — приводит его слова РИА Новости. — Мировой порядок меняется на наших глазах, и к тому времени, когда все закончится, США уже не будут занимать ведущее положение. Для всего остального мира это совершенно очевидно».

Он отметил, что страны Запада ввели жесткую цензуру в отношении ситуации на Украине. Поэтому большинство жителей этих государств видят в Украине демократию, которой та, по сути, не является.

«Но самое интересное так это то, как мало американцев, судя по всему, осознают происходящее и последствия этой ситуации. Но откуда им знать? Никто в американской политике или СМИ не скажет им правду. С первых часов после начала конфликта американцев постоянно кормят все более абсурдной ложью об Украине. Это антиутопия», — подчеркнул Карлсон.